user icon
icon

'Verstappen moet mogelijk sneller afscheid nemen van Lambiase'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen moet mogelijk sneller afscheid nemen van Lambiase'

Het lijkt erop dat Max Verstappen eerder dan gedacht afscheid moet nemen van zijn trouwe rechterhand Gianpiero Lambiase. Verstappens race-engineer maakt de overstap naar McLaren, en mogelijk stapt hij wat eerder over naar Woking. Verstappen zal dit jaar al tijdens drie raceweekenden gaan samenwerken met zijn nieuwe race-engineer Tom Hart.

Begin dit jaar werd bekend dat Lambiase gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. Hij is al sinds 2016 de race-engineer van Verstappen, maar gaat nu voor een nieuwe uitdaging bij McLaren. Bij de Britse renstal wordt Lambiase de Chief Racing Officer, en er werd gecommuniceerd dat hij niet later dan 2028 zou aansluiten bij zijn nieuwe werkgever. Mogelijk komt die overstap eerder, zo bericht De Telegraaf vandaag.

Meer over Max Verstappen Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

11 sep

McLaren in gesprek met Red Bull

Volgens De Telegraaf ligt het in de lijn der verwachtingen dat Lambiase in 2027 helemaal niet meer werkzaam is bij Red Bull. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar het is geen geheim dat McLaren hem graag eerder wil inlijven. McLaren-CEO Zak Brown zou in de komende periode graag tot een akkoord willen komen met Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De twee voerden volgens De Telegraaf op de vrijdag in Madrid al een gesprek in het kantoor van Brown in het motorhome van McLaren.

Hoe ziet de toekomst er precies uit?

Bij Red Bull bereiden ze zich al voor op een toekomst zonder Lambiase. Vorige week in Monza werkte Verstappen op vrijdag al samen met zijn nieuwe race-engineer Tom Hart, en volgens De Telegraaf zal dat weer gebeuren in Azerbeidzjan. Daarnaast is het de bedoeling dat Verstappen in Austin, Brazilië en Las Vegas al het hele raceweekend zal gaan samenwerken met Hart.

Lambiase combineert de rol van race-engineer nu nog met die van Head of Racing. Vanaf volgend jaar wordt deze rol al overgenomen door Tom McCullough, die overkomt van Aston Martin. De kans is groot dat Lambiase dan al niet meer bij Red Bull werkt, en dat hij met gardening leave zal gaan totdat hij zich in Woking meldt.

F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase McLaren Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar