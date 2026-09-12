Het lijkt erop dat Max Verstappen eerder dan gedacht afscheid moet nemen van zijn trouwe rechterhand Gianpiero Lambiase. Verstappens race-engineer maakt de overstap naar McLaren, en mogelijk stapt hij wat eerder over naar Woking. Verstappen zal dit jaar al tijdens drie raceweekenden gaan samenwerken met zijn nieuwe race-engineer Tom Hart.

Begin dit jaar werd bekend dat Lambiase gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. Hij is al sinds 2016 de race-engineer van Verstappen, maar gaat nu voor een nieuwe uitdaging bij McLaren. Bij de Britse renstal wordt Lambiase de Chief Racing Officer, en er werd gecommuniceerd dat hij niet later dan 2028 zou aansluiten bij zijn nieuwe werkgever. Mogelijk komt die overstap eerder, zo bericht De Telegraaf vandaag.

McLaren in gesprek met Red Bull

Volgens De Telegraaf ligt het in de lijn der verwachtingen dat Lambiase in 2027 helemaal niet meer werkzaam is bij Red Bull. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar het is geen geheim dat McLaren hem graag eerder wil inlijven. McLaren-CEO Zak Brown zou in de komende periode graag tot een akkoord willen komen met Red Bull-teambaas Laurent Mekies. De twee voerden volgens De Telegraaf op de vrijdag in Madrid al een gesprek in het kantoor van Brown in het motorhome van McLaren.

Hoe ziet de toekomst er precies uit?

Bij Red Bull bereiden ze zich al voor op een toekomst zonder Lambiase. Vorige week in Monza werkte Verstappen op vrijdag al samen met zijn nieuwe race-engineer Tom Hart, en volgens De Telegraaf zal dat weer gebeuren in Azerbeidzjan. Daarnaast is het de bedoeling dat Verstappen in Austin, Brazilië en Las Vegas al het hele raceweekend zal gaan samenwerken met Hart.

Lambiase combineert de rol van race-engineer nu nog met die van Head of Racing. Vanaf volgend jaar wordt deze rol al overgenomen door Tom McCullough, die overkomt van Aston Martin. De kans is groot dat Lambiase dan al niet meer bij Red Bull werkt, en dat hij met gardening leave zal gaan totdat hij zich in Woking meldt.