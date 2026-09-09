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Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

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Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Peter Windsor heeft de discussie rond de Grand Prix van Monaco aangegrepen om terug te blikken op de veelbesproken seizoensfinale van 2021. Nadat Isack Hadjar maanden na de race zijn derde plaats in Monaco terugkreeg, vraagt de voormalig Formule 1-journalist zich af waarom Mercedes de juridische strijd na Abu Dhabi 2021 niet veel langer heeft volgehouden. Volgens Windsor heeft de renstal destijds een enorme kans laten liggen.

De FIA International Court of Appeal draaide de beslissing rond Monaco begin september alsnog terug. Red Bull en McLaren gingen in beroep tegen het schrappen van de tijdstraffen van Pierre Gasly, waardoor Hadjar uiteindelijk opnieuw als derde werd geklasseerd en Gasly terugviel naar P7. Windsor vindt vooral de timing opvallend en ziet daarin een parallel met Abu Dhabi 2021.

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Windsor haalt hard uit naar Mercedes na Abu Dhabi 2021

"Voor mij is dit vooral een herinnering aan hoe zwak Mercedes zich na Abu Dhabi 2021 heeft opgesteld", stelt Windsor op YouTube. Mercedes diende na de race twee protesten in, maar zag die allebei afgewezen worden. De Duitse renstal kondigde vervolgens aan in beroep te willen gaan, maar trok zich vier dagen later alsnog terug.

Volgens Windsor had Mercedes nooit mogen stoppen met de procedure. "Het argument was destijds dat Max al tot wereldkampioen was uitgeroepen en dat Mercedes zuur zou overkomen als het bleef doorgaan. Maar kijk nu naar Monaco: maanden later wordt een podiumplaats alsnog aangepast. Als je bereid bent om dat te doen voor een derde plaats, waarom zou je dan niet alles uit de kast halen voor een wereldtitel?"

De FIA concludeerde later dat de safetycarprocedure in Abu Dhabi niet volledig volgens artikel 48.12 was uitgevoerd. Tegelijkertijd bleef de uitslag officieel staan, omdat Mercedes zijn beroep introk. Verstappen is daardoor nog altijd de wereldkampioen van 2021, met 395,5 punten tegenover 387,5 voor Hamilton.

'Ik zou er geld op inzetten dat Hamilton wereldkampioen werd'

Windsor is er desondanks van overtuigd dat Mercedes de zaak had moeten blijven uitvechten. "Ze hadden dit heel makkelijk helemaal kunnen doorzetten. Ik durf er geld op te zetten dat Lewis Hamilton tot wereldkampioen was uitgeroepen als Mercedes dat had gedaan", beweert hij. Die uitspraak is nadrukkelijk zijn eigen overtuiging en verandert niets aan de officiële uitslag van het seizoen 2021.

Dat er inmiddels bijna vijf jaar verstreken zijn, vindt Windsor geen geldig argument. "Als het zes maanden duurt, wat is daar dan mis mee? Blijkbaar kan een uitslag maanden later nog worden aangepast. Dan blijf ik dus dezelfde vraag stellen: waarom hebben ze Abu Dhabi niet volledig uitgevochten? Geef Hamilton desnoods nu alsnog de wereldtitel. Als tijd geen probleem is bij Monaco, waarom zou dat dan wel een probleem zijn bij Abu Dhabi 2021?”.

Freek-Willem

Posts: 6.843

Laten we de discussie nog maar een keer overdoen. We zitten tenslotte in het 5 jarig jubileumjaar.

Overigens was de enige optie om de race te schrappen. RBR heeft geen overtreding gemaakt en kan dan ook niet gestraft worden. En bij schrappen de race is Max sowieso degene met de meeste punten.

  • 11
  • 9 sep 2026 - 08:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Mercedes Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • hellway666

    Posts: 174

    geweldig,het zit ze nog steeds dwars.

    • + 5
    • 9 sep 2026 - 08:03
    • fdorp

      Posts: 162

      En dat terwijl Windsor op en top Max fan is.

      • + 1
      • 9 sep 2026 - 08:18
  • Freek-Willem

    Posts: 6.843

    Laten we de discussie nog maar een keer overdoen. We zitten tenslotte in het 5 jarig jubileumjaar.

    Overigens was de enige optie om de race te schrappen. RBR heeft geen overtreding gemaakt en kan dan ook niet gestraft worden. En bij schrappen de race is Max sowieso degene met de meeste punten.

    • + 10
    • 9 sep 2026 - 08:10
  • MLTG

    Posts: 1.226

    Protesten doe je kort na de race, niet jaren later. 2021 is al lang voorbij en die hoort ook gewoon te blijven staan. Mooi toch een beetje een controverse in de geschiedenis is altijd mooi. En er zullen er altijd blijven die of A of B vonden.
    Maar blijven hangen in het verleden is voor niemand nuttig. Behalve als je een podcast moet vullen natuurlijk

    • + 1
    • 9 sep 2026 - 08:11
  • Sander

    Posts: 1.984

    PW vergeet hierbij één ding: de uitkomst van de zaak zou dan zijn dat de hele race niet zou mee tellen. Dan zou Max alsnog kampioen zijn geworden. Dat realiseerde Mercedes zich wel degelijk dus hebben ze het (op papier) laten rusten.

    • + 2
    • 9 sep 2026 - 08:35
    • NicoS

      Posts: 21.211

      Precies, iets wat je nooit hebt gehad kun je niet krijgen. Stel dat Mercedes zou hebben gewonnen in de rechtszaak, dan kunnen ze de race niet opnieuw rijden.
      De uitkomst zou altijd zo zijn dat de race ongeldig zou worden verklaard.
      Mercedes zou die titel nooit hebben gekregen.

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 08:54
  • nr 76

    Posts: 7.592

    Precies. Laten we de hele race van AD 2021 uit de uitslag schrappen.
    En die van Singapore 2008.
    Zijn we eindelijk van al dat gel*l af, en iedereen blij. Nou ja, bijna iedereen dan.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 08:43
  • RonHymer

    Posts: 348

    Als er maar een ieniemienie kansje was dat AMG deze zaak zou winnen, dan hadden ze dit echt niet laten lopen.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 08:46

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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
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12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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