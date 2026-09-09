Peter Windsor heeft de discussie rond de Grand Prix van Monaco aangegrepen om terug te blikken op de veelbesproken seizoensfinale van 2021. Nadat Isack Hadjar maanden na de race zijn derde plaats in Monaco terugkreeg, vraagt de voormalig Formule 1-journalist zich af waarom Mercedes de juridische strijd na Abu Dhabi 2021 niet veel langer heeft volgehouden. Volgens Windsor heeft de renstal destijds een enorme kans laten liggen.

De FIA International Court of Appeal draaide de beslissing rond Monaco begin september alsnog terug. Red Bull en McLaren gingen in beroep tegen het schrappen van de tijdstraffen van Pierre Gasly, waardoor Hadjar uiteindelijk opnieuw als derde werd geklasseerd en Gasly terugviel naar P7. Windsor vindt vooral de timing opvallend en ziet daarin een parallel met Abu Dhabi 2021.

Windsor haalt hard uit naar Mercedes na Abu Dhabi 2021

"Voor mij is dit vooral een herinnering aan hoe zwak Mercedes zich na Abu Dhabi 2021 heeft opgesteld", stelt Windsor op YouTube. Mercedes diende na de race twee protesten in, maar zag die allebei afgewezen worden. De Duitse renstal kondigde vervolgens aan in beroep te willen gaan, maar trok zich vier dagen later alsnog terug.

Volgens Windsor had Mercedes nooit mogen stoppen met de procedure. "Het argument was destijds dat Max al tot wereldkampioen was uitgeroepen en dat Mercedes zuur zou overkomen als het bleef doorgaan. Maar kijk nu naar Monaco: maanden later wordt een podiumplaats alsnog aangepast. Als je bereid bent om dat te doen voor een derde plaats, waarom zou je dan niet alles uit de kast halen voor een wereldtitel?"

De FIA concludeerde later dat de safetycarprocedure in Abu Dhabi niet volledig volgens artikel 48.12 was uitgevoerd. Tegelijkertijd bleef de uitslag officieel staan, omdat Mercedes zijn beroep introk. Verstappen is daardoor nog altijd de wereldkampioen van 2021, met 395,5 punten tegenover 387,5 voor Hamilton.

'Ik zou er geld op inzetten dat Hamilton wereldkampioen werd'

Windsor is er desondanks van overtuigd dat Mercedes de zaak had moeten blijven uitvechten. "Ze hadden dit heel makkelijk helemaal kunnen doorzetten. Ik durf er geld op te zetten dat Lewis Hamilton tot wereldkampioen was uitgeroepen als Mercedes dat had gedaan", beweert hij. Die uitspraak is nadrukkelijk zijn eigen overtuiging en verandert niets aan de officiële uitslag van het seizoen 2021.

Dat er inmiddels bijna vijf jaar verstreken zijn, vindt Windsor geen geldig argument. "Als het zes maanden duurt, wat is daar dan mis mee? Blijkbaar kan een uitslag maanden later nog worden aangepast. Dan blijf ik dus dezelfde vraag stellen: waarom hebben ze Abu Dhabi niet volledig uitgevochten? Geef Hamilton desnoods nu alsnog de wereldtitel. Als tijd geen probleem is bij Monaco, waarom zou dat dan wel een probleem zijn bij Abu Dhabi 2021?”.