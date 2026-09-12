Max Verstappen heeft een ijzersterke kwalificatie achter de rug op de Madring. De viervoudig wereldkampioen voelt zich het hele weekend al goed, en de derde tijd bevestigt dat gevoel. Volgens Verstappen is dit een heel goed resultaat voor zijn team Red Bull.

Tot verbazing van velen wist Red Bull goed stand te houden in de kwalificatie op de gloednieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Al in het eerste gedeelte van de kwalificatie werd duidelijk dat Red Bull er goed bij zat, en was niet alleen Verstappen, maar ook zijn teamgenoot Liam Lawson snel. Verstappen kon mee doen in de strijd om de pole position, noteerde meerdere keren paarse sectortijden, maar moest het uiteindelijk doen met de derde tijd.

'Dit is een geweldig resultaat'

Verstappen kreeg het net niet voor elkaar om Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli te verslaan, maar dat betekent niet dat hij ontevreden is. Nadat hij de felicitaties van zijn team in ontvangst had genomen, sprak hij zich uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "Voor ons was het een heel erg goede kwalificatie. Voor mij is de derde tijd echt een geweldig resultaat."

Het klinkt ietwat vreemd uit de mond van een viervoudig wereldkampioen, maar Verstappen leek echt tevreden te zijn met zijn resultaat. Bij Red Bull hadden ze goede hoop na een redelijk rimpelloze vrijdag, en Verstappen is dan ook heel erg blij met de prestaties van zijn team: "De auto voelde aardig aan in de kwalificatie, en ik kon de bochten ook aanvallen op de manier zoals ik dat graag doe. Dus voor ons is dit in deze kwalificatie een heel erg goed resultaat."

Blik op de race

Verstappen gaat in de race van morgen op jacht naar zijn tweede podiumplaats op rij, en het lijkt lastig te worden om een gooi te kunnen doen naar de zege. Op de snelle Madring ligt een crash echter in een klein hoekje, dus er kan van alles gebeuren.