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Verstappen opvallend positief na derde tijd: "Geweldig resultaat!"

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Verstappen opvallend positief na derde tijd: "Geweldig resultaat!"

Max Verstappen heeft een ijzersterke kwalificatie achter de rug op de Madring. De viervoudig wereldkampioen voelt zich het hele weekend al goed, en de derde tijd bevestigt dat gevoel. Volgens Verstappen is dit een heel goed resultaat voor zijn team Red Bull.

Tot verbazing van velen wist Red Bull goed stand te houden in de kwalificatie op de gloednieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Al in het eerste gedeelte van de kwalificatie werd duidelijk dat Red Bull er goed bij zat, en was niet alleen Verstappen, maar ook zijn teamgenoot Liam Lawson snel. Verstappen kon mee doen in de strijd om de pole position, noteerde meerdere keren paarse sectortijden, maar moest het uiteindelijk doen met de derde tijd.

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'Dit is een geweldig resultaat'

Verstappen kreeg het net niet voor elkaar om Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli te verslaan, maar dat betekent niet dat hij ontevreden is. Nadat hij de felicitaties van zijn team in ontvangst had genomen, sprak hij zich uit bij interviewer van dienst David Coulthard: "Voor ons was het een heel erg goede kwalificatie. Voor mij is de derde tijd echt een geweldig resultaat."

Het klinkt ietwat vreemd uit de mond van een viervoudig wereldkampioen, maar Verstappen leek echt tevreden te zijn met zijn resultaat. Bij Red Bull hadden ze goede hoop na een redelijk rimpelloze vrijdag, en Verstappen is dan ook heel erg blij met de prestaties van zijn team: "De auto voelde aardig aan in de kwalificatie, en ik kon de bochten ook aanvallen op de manier zoals ik dat graag doe. Dus voor ons is dit in deze kwalificatie een heel erg goed resultaat."

Blik op de race

Verstappen gaat in de race van morgen op jacht naar zijn tweede podiumplaats op rij, en het lijkt lastig te worden om een gooi te kunnen doen naar de zege. Op de snelle Madring ligt een crash echter in een klein hoekje, dus er kan van alles gebeuren.

De Vogel is Geland

Posts: 1.198

Ze hebben de auto aardig op de rit gekregen dit weekend. Als ze het batterij gedeelte weten te verbeteren dan is nummer 5 een formaliteit

  • 1
  • 12 sep 2026 - 17:35
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (6)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.199

    Ze hebben de auto aardig op de rit gekregen dit weekend. Als ze het batterij gedeelte weten te verbeteren dan is nummer 5 een formaliteit

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 17:35
  • Dale U

    Posts: 2.017

    Hij deed behoorlijk zuur...... maar hij was blij.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 17:35
  • Larry Perkins

    Posts: 67.780

    Ik was ook hele grote blij!

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 18:19
    • schwantz34

      Posts: 42.871

      Als eerste toch?




      Let op! Dit was een retorische vraag....

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 19:13
  • Di Stefano

    Posts: 407

    En toch denk ik dat er meer in zat, zeker na Q1 en Q2. Maar het zat wel heel dicht bij elkaar met Norris toch als verrassing

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 19:13
    • Polleken

      Posts: 1.055

      Ik dacht ook dat er meer in zat maar helaas ...

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 19:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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