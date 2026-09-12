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Lawson houdt zich staande naast Verstappen: "Geweldige kans"

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Lawson houdt zich staande naast Verstappen: "Geweldige kans"

Liam Lawson heeft Jolyon Palmer doen verbazen op de gloednieuwe Madring. De oud-coureur ziet dat Lawson kwaliteiten laat zien waar ook Max Verstappen sterk in is. Daardoor lijkt de Nieuw-Zeelander beter bij Red Bull Racing te passen dan Palmer eerder had gedacht.

Lawson rijdt in Spanje de derde Grand Prix van zijn seizoen in de Red Bull. Het is de eerste keer sinds zijn mislukte stint bij het team in 2025 dat hij meerdere races achter elkaar voor Red Bull rijdt. Tot nu toe weet hij zich beter staande te houden. Zolang Hadjar nog niet hersteld is van zijn polsblessure, krijgt de Nieuw-Zeelander opnieuw de kans in de Red Bull-bolide.

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Palmer ziet Lawson groeien

Bij F1TV ziet Palmer dat de Nieuw-Zeelander zichzelf aardig staande weet te houden bij Red Bull Racing. "Lawson doet het goed, met de zachte banden. Max rijdt nog steeds op de mediumbanden. We hebben het er vaak over hoe sterk Verstappen is in de eerste ronden op een nieuw circuit, maar ik denk dat Lawson hem in de eerste stint redelijk in toom heeft gehouden."

Volgens Palmer was de Grand Prix van Italië geen goede referentiepunt voor Lawson. "Hij heeft in Monza eigenlijk geen race gereden die als referentiepunt kon dienen. Hij was voorbestemd om achteraan te starten, had de complicatie van slipstreamen in de kwalificatie en vervolgens de extra tegenslag van het incident met Oscar Piastri dat hem hinderde", zo is de ex-coureur duidelijk. 

Nieuw circuit

Zowel Lawson als Verstappen heeft nog nooit op de Madring gereden. Beide coureurs begonnen daardoor met dezelfde uitgangspositie op het nieuwe circuit in Madrid. Palmer is onder de indruk van hoe Lawson zich in die situatie staande houdt tegenover zijn veel meer ervaren teamgenoot. "Hij raakte vervolgens zijn voorvleugel in de race en daarna ging het helemaal mis, dus het was moeilijk om hem als referentiepunt te gebruiken. Dit is een geweldige kans. Het is een nieuw circuit voor beide coureurs."

Juist omdat Verstappen en Lawson allebei nog geen ervaring hebben op de Madring ziet Palmer dit als een interessante test voor de Nieuw-Zeelander. Lawson hoeft op dit moment niet meteen sneller te zijn dan zijn teamgenoot, maar het feit dat hij in de beginfase dicht bij Verstappen weet te blijven, geeft volgens Palmer aan dat hij mogelijk beter bij de Red Bull past dan eerder werd gedacht.

F1 Nieuws Max Verstappen Liam Lawson Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (1)

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    Posts: 560

    Beetje een snelle conclusie van Palmer kan beter wachten tot zondag Lindblad is sneller in een mindere auto tot nu toe

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 15:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
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Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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