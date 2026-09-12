Liam Lawson heeft Jolyon Palmer doen verbazen op de gloednieuwe Madring. De oud-coureur ziet dat Lawson kwaliteiten laat zien waar ook Max Verstappen sterk in is. Daardoor lijkt de Nieuw-Zeelander beter bij Red Bull Racing te passen dan Palmer eerder had gedacht.

Lawson rijdt in Spanje de derde Grand Prix van zijn seizoen in de Red Bull. Het is de eerste keer sinds zijn mislukte stint bij het team in 2025 dat hij meerdere races achter elkaar voor Red Bull rijdt. Tot nu toe weet hij zich beter staande te houden. Zolang Hadjar nog niet hersteld is van zijn polsblessure, krijgt de Nieuw-Zeelander opnieuw de kans in de Red Bull-bolide.

Palmer ziet Lawson groeien

Bij F1TV ziet Palmer dat de Nieuw-Zeelander zichzelf aardig staande weet te houden bij Red Bull Racing. "Lawson doet het goed, met de zachte banden. Max rijdt nog steeds op de mediumbanden. We hebben het er vaak over hoe sterk Verstappen is in de eerste ronden op een nieuw circuit, maar ik denk dat Lawson hem in de eerste stint redelijk in toom heeft gehouden."

Volgens Palmer was de Grand Prix van Italië geen goede referentiepunt voor Lawson. "Hij heeft in Monza eigenlijk geen race gereden die als referentiepunt kon dienen. Hij was voorbestemd om achteraan te starten, had de complicatie van slipstreamen in de kwalificatie en vervolgens de extra tegenslag van het incident met Oscar Piastri dat hem hinderde", zo is de ex-coureur duidelijk.

Nieuw circuit

Zowel Lawson als Verstappen heeft nog nooit op de Madring gereden. Beide coureurs begonnen daardoor met dezelfde uitgangspositie op het nieuwe circuit in Madrid. Palmer is onder de indruk van hoe Lawson zich in die situatie staande houdt tegenover zijn veel meer ervaren teamgenoot. "Hij raakte vervolgens zijn voorvleugel in de race en daarna ging het helemaal mis, dus het was moeilijk om hem als referentiepunt te gebruiken. Dit is een geweldige kans. Het is een nieuw circuit voor beide coureurs."

Juist omdat Verstappen en Lawson allebei nog geen ervaring hebben op de Madring ziet Palmer dit als een interessante test voor de Nieuw-Zeelander. Lawson hoeft op dit moment niet meteen sneller te zijn dan zijn teamgenoot, maar het feit dat hij in de beginfase dicht bij Verstappen weet te blijven, geeft volgens Palmer aan dat hij mogelijk beter bij de Red Bull past dan eerder werd gedacht.