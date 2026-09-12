Lando Norris heeft tot zijn eigen verbazing de pole position gepakt op de Madring. Norris en McLaren leken het hele weekend achter de feiten aan te lopen, maar toch kwamen ze in de kwalificatie weer bovendrijven. Norris was trots, en legde uit hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen.

Norris leek dit weekend geen rol te gaan spelen. Op de vrijdag miste hij nog een groot gedeelte van de tweede vrije training door problemen met zijn versnellingsbak, en in de kwalificatie had McLaren in eerste instantie een achterstand op de Mercedessen en Max Verstappen. In de allesbeslissende tweede run van het laatste deel van de kwalificatie perste Norris er echter een rondje uit, dat niemand had zien aankomen.

Hoe kreeg Norris dit voor elkaar?

Het zorgde voor veel vreugde bij McLaren, terwijl Norris zich vooral afvroeg hoe hij dit voor elkaar had gekregen. Hij wist het zelf ook niet helemaal, zo legde hij na de kwalificatie uit: "Ik ben in shock! Het is best verrassend dat ik hier nu sta. Mijn God, dat was waarschijnlijk één van de beste rondjes uit mijn hele loopbaan!"

Het zorgde voor opvallend veel vreugde bij McLaren: "Ik ben heel, heel erg blij. Ik ben heel trots en heel blij voor het team. Dit is gewoon één van die rondjes waar alles samenkomt."

'Oh shit, dat was een goede ronde!'

Norris leek een achterstand te hebben op de concurrentie, maar hij wist precies wat het plan was: "Ik had een goed idee van wat ik wilde doen. Het was eerder de vraag of mijn brein het zou toestaan tijdens de laatste ronde. Alles leek gewoon perfect te gaan!"

De tevredenheid was groot, en Norris liet er zelfs een vloekwoordje uit floepen: "Ik ben gewoon heel erg blij. Dit is één van die rondjes waarbij je naar de rondetijd kijkt, en dan denkt: 'Oh shit, dat was eigenlijk best wel goed!'"