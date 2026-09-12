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Norris in shock na verrassende pole: "Oh shit!"

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Norris in shock na verrassende pole: "Oh shit!"

Lando Norris heeft tot zijn eigen verbazing de pole position gepakt op de Madring. Norris en McLaren leken het hele weekend achter de feiten aan te lopen, maar toch kwamen ze in de kwalificatie weer bovendrijven. Norris was trots, en legde uit hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen.

Norris leek dit weekend geen rol te gaan spelen. Op de vrijdag miste hij nog een groot gedeelte van de tweede vrije training door problemen met zijn versnellingsbak, en in de kwalificatie had McLaren in eerste instantie een achterstand op de Mercedessen en Max Verstappen. In de allesbeslissende tweede run van het laatste deel van de kwalificatie perste Norris er echter een rondje uit, dat niemand had zien aankomen.

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Hoe kreeg Norris dit voor elkaar?

Het zorgde voor veel vreugde bij McLaren, terwijl Norris zich vooral afvroeg hoe hij dit voor elkaar had gekregen. Hij wist het zelf ook niet helemaal, zo legde hij na de kwalificatie uit: "Ik ben in shock! Het is best verrassend dat ik hier nu sta. Mijn God, dat was waarschijnlijk één van de beste rondjes uit mijn hele loopbaan!"

Het zorgde voor opvallend veel vreugde bij McLaren: "Ik ben heel, heel erg blij. Ik ben heel trots en heel blij voor het team. Dit is gewoon één van die rondjes waar alles samenkomt."

'Oh shit, dat was een goede ronde!'

Norris leek een achterstand te hebben op de concurrentie, maar hij wist precies wat het plan was: "Ik had een goed idee van wat ik wilde doen. Het was eerder de vraag of mijn brein het zou toestaan tijdens de laatste ronde. Alles leek gewoon perfect te gaan!"

De tevredenheid was groot, en Norris liet er zelfs een vloekwoordje uit floepen: "Ik ben gewoon heel erg blij. Dit is één van die rondjes waarbij je naar de rondetijd kijkt, en dan denkt: 'Oh shit, dat was eigenlijk best wel goed!'"

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Spanje 2026

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
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