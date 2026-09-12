Kimi Antonelli heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix van Spanje. De Italiaan zag Lando Norris op het laatste moment met een fantastische ronde de poleposition voor zijn neus wegkapen. De leider in het wereldkampioenschap moet het daardoor vanaf de tweede positie doen naast zijn concurrent.

De slotfase van de kwalificatie in Madrid was bijzonder spannend. De Ferrari-coureurs, Mercedes-coureurs en Max Verstappen leken allemaal kans te maken op poleposition. Uiteindelijk was het Norris die in de laatste minuten de snelste tijd wist neer te zetten. De McLaren-coureur mag de Grand Prix van Spanje daardoor vanaf de eerste positie starten.

Antonelli had moeite

De dominante coureur van 2026 had moeite om de banden op de Madring in het juiste temperatuurvenster te krijgen. Toch kan Antonelli leven met zijn tweede plaats en toont hij respect voor Norris, die hem in de slotfase wist te verslaan. "Ik vond het een goede ronde. Maar toen pakte die vent het zomaar van me af. Dus, weet je, petje af voor hen. Wat mij betreft was het een heel spannende kwalificatie", aldus Antonelli direct na afloop van de kwalificatie tegenover de Formule 1.

De Italiaan worstelde daarnaast met de balans van zijn Mercedes, waardoor hij naar eigen zeggen niet alles uit de auto kon halen. "Het was lastig om de juiste balans te vinden omdat het circuit zo heet was. Maar ja, de ronde was best strak. Het is natuurlijk niet makkelijk om alles op een rijtje te krijgen op een circuit als dit, dat best lastig is, maar over het algemeen denk ik dat we het goed hebben gedaan, en nu gaan we kijken wat we morgen kunnen doen", zo klinkt de Italiaan vastberaden.

Antonelli start naast Norris

Antonelli start de Grand Prix van Spanje dus vanaf de tweede plek. Dat is voor hem een veelbelovende uitgangspositie, zeker gezien zijn sterke prestaties in de race van dit seizoen. De jongeling heeft al eens weten te winnen van die positie. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Canada eerder dit jaar.

Zijn teamgenoot George Russell startte die race vanaf poleposition, maar wist de finish uiteindelijk niet te halen. Antonelli zal er in Madrid alles aan doen om opnieuw vanaf de tweede startplek naar de overwinning te rijden. Norris heeft echter het voordeel dat hij vanaf poleposition mag vertrekken.