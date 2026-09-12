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Antonelli doet petje af voor Norris na fantastische ronde: "Die vent pakte het van me af"

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Antonelli doet petje af voor Norris na fantastische ronde: "Die vent pakte het van me af"

Kimi Antonelli heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix van Spanje. De Italiaan zag Lando Norris op het laatste moment met een fantastische ronde de poleposition voor zijn neus wegkapen. De leider in het wereldkampioenschap moet het daardoor vanaf de tweede positie doen naast zijn concurrent.

De slotfase van de kwalificatie in Madrid was bijzonder spannend. De Ferrari-coureurs, Mercedes-coureurs en Max Verstappen leken allemaal kans te maken op poleposition. Uiteindelijk was het Norris die in de laatste minuten de snelste tijd wist neer te zetten. De McLaren-coureur mag de Grand Prix van Spanje daardoor vanaf de eerste positie starten.

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Antonelli had moeite

De dominante coureur van 2026 had moeite om de banden op de Madring in het juiste temperatuurvenster te krijgen. Toch kan Antonelli leven met zijn tweede plaats en toont hij respect voor Norris, die hem in de slotfase wist te verslaan. "Ik vond het een goede ronde. Maar toen pakte die vent het zomaar van me af. Dus, weet je, petje af voor hen. Wat mij betreft was het een heel spannende kwalificatie", aldus Antonelli direct na afloop van de kwalificatie tegenover de Formule 1.

De Italiaan worstelde daarnaast met de balans van zijn Mercedes, waardoor hij naar eigen zeggen niet alles uit de auto kon halen. "Het was lastig om de juiste balans te vinden omdat het circuit zo heet was. Maar ja, de ronde was best strak. Het is natuurlijk niet makkelijk om alles op een rijtje te krijgen op een circuit als dit, dat best lastig is, maar over het algemeen denk ik dat we het goed hebben gedaan, en nu gaan we kijken wat we morgen kunnen doen", zo klinkt de Italiaan vastberaden.

Antonelli start naast Norris

Antonelli start de Grand Prix van Spanje dus vanaf de tweede plek. Dat is voor hem een veelbelovende uitgangspositie, zeker gezien zijn sterke prestaties in de race van dit seizoen. De jongeling heeft al eens weten te winnen van die positie. Dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Canada eerder dit jaar.

Zijn teamgenoot George Russell startte die race vanaf poleposition, maar wist de finish uiteindelijk niet te halen. Antonelli zal er in Madrid alles aan doen om opnieuw vanaf de tweede startplek naar de overwinning te rijden. Norris heeft echter het voordeel dat hij vanaf poleposition mag vertrekken.

F1 Nieuws Lando Norris Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (1)

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    De echte mannen komen bovendrijven op dit soort circuits.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 19:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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