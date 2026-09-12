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Hamilton crasht in Madrid en negeert Ferrari-vragen

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Hamilton crasht in Madrid en negeert Ferrari-vragen

Lewis Hamilton heeft de eerste rode vlag van de dag veroorzaakt op de Madring. In de derde vrije training raakte hij de muur en werd de sessie stilgelegd. Hamilton probeerde de auto terug te brengen naar de pits, maar op dringend advies parkeerde hij zijn bolide naast de baan.

De derde vrije training op de gloednieuwe Madring ging rustig van start, maar al snel waren er de eerste probleempjes. Lance Stroll en Carlos Sainz veroorzaakten gele vlaggen, terwijl Alexander Albon de muur raakte. Iedereen kon zijn weg vervolgen, maar Hamilton veroorzaakte uiteindelijk de rode vlag. De zevenvoudig wereldkampioen maakte een klein remfoutje, en dat leverde hem een groot probleem op. Hij kwam tot stilstand in de muur en leek uit te moeten stappen.

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2 sep

Wat was er aan de hand?

Hamilton dacht daar echter anders over, en deed er alles aan om zijn auto weer naar de pits te brengen. Hamilton kreeg van zijn team te horen dat hij zijn auto echt naast de baan moest parkeren, maar de Brit bleef volhouden dat het goed zou komen. Zijn voorvleugel schoof onder zijn voorbanden, en het leek erop dat de auto onbestuurbaar werd. Na een smeekbede van zijn team parkeerde Hamilton balend zijn auto en werd hij achterop een scootertje naar de paddock gebracht.

Krijgt Hamilton een straf?

Het levert hem mogelijk nog een probleem op, want het is tegen de regels om met een onveilige auto verder te rijden. Daarnaast moesten de marshalls de tecpro repareren waar Hamilton de muur in was geschoven. De rode vlag zorgde dus voor veel vertraging, en Hamilton zal met een flinke achterstand aan de kwalificatie van later vandaag beginnen.

Hamilton was de tweede F1-coureur die van de baan vloog op de Madring. Gisteren crashte Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad in de tweede vrije training, en dat had grote gevolgen. Zijn team moest zijn chassis verwisselen en hij heeft nog geen meter gereden in VT3.

schwantz34

Posts: 42.863

Zo, de wannabe 1e rijder van Ferrari laat ff zien hoe het vooral niet moet. Een crash kan iedereen overkomen natuurlijk, maar dat je daarna onder een rode vlag met een beschadigde auto (ondanks meerdere verzoeken van je engineer om te stoppen) dan toch alsnog maar dom blijft doorrijden met een le... [Lees verder]

  • 28
  • 12 sep 2026 - 13:13
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (31)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.690

    Gewoon super onveilig over de baan rijden en vervolgens de baan bestrooien met carbon
    stukjes. Hij zal hier zeker geen straf voor krijgen, want Sir Lewis mag dat.

    • + 9
    • 12 sep 2026 - 13:08
  • Tifoso-01

    Posts: 3.906

    EN zoals altijd in vt3 is Max veel te laat naar buiten en nu dus nog geen tijd gereden.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 13:11
    • Pietje Bell

      Posts: 36.690

      Ja, begrijp je dat nu, terwijl hij weet dat hier een crash zo gedaan is?!

      • + 2
      • 12 sep 2026 - 13:13
    • Need5Speed

      Posts: 4.480

      Stoute Max toch!
      Het team was aan het bidden en smeken: "Ga nou rijden jongen! Je weet nooit wat er nog kan gebeuren!" maar Max zei resoluut "Nee! Ik heb mijn kruidenthee nog niet op! En die is te warm om zo te drinken. Ik wacht rustig af!"

      Dat, of het team koos hiervoor. Je weet het niet he.

      • + 9
      • 12 sep 2026 - 13:29
  • schwantz34

    Posts: 42.863

    Zo, de wannabe 1e rijder van Ferrari laat ff zien hoe het vooral niet moet. Een crash kan iedereen overkomen natuurlijk, maar dat je daarna onder een rode vlag met een beschadigde auto (ondanks meerdere verzoeken van je engineer om te stoppen) dan toch alsnog maar dom blijft doorrijden met een lekke band met een halve voorvleugel eronder is natuurlijk compleet bezopen, en simpelweg een hele dikke middelvinger naar alle veiligheidsregels. Het kan gewoon niet anders dan dat hij hier een hele dikke douw voor krijgt, want zulk egoistisch en achterlijk gedrag hoort gewoon niet thuis op een circuit!

    • + 28
    • 12 sep 2026 - 13:13
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.610

      Is het onhandig? Ja wellicht. Maar we moeten ook wel kijken naar de situatie. Er is al een rode vlag, is het dan echt heel gevaarlijk? Niet perse. Het enige problematische is dat er allerlei kleine onderdelen/stukjes de baan op worden gegooid wat wellicht effect kan hebben na de hervatting. Het is natuurlijk anders als iemand dit doet terwijl er nog auto's op de baan zijn etc. Hooguit een reprimande of tikje op de vingers, want niet elke regel is zwart/wit.

      • + 5
      • 12 sep 2026 - 13:18
    • F1jos

      Posts: 5.588

      Een Brit die geen Italiaans verstaat.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 13:19
    • Joeppp

      Posts: 8.804

      Gelijk heeft hij, altijd proberen terug te komen als het nog enigszins kan.

      • + 5
      • 12 sep 2026 - 13:21
    • schwantz34

      Posts: 42.863

      Bij een rode vlag kunnen er gewoon ten aller tijde Marshalls en bergingsvoertuigen op de baan aanwezig hé, dan is het dus gewoon een hele dikke vette no go om met een beschadigde auto door te rijden met alle eventuele gevolgen van dien!

      • + 16
      • 12 sep 2026 - 13:22
    • Joeppp

      Posts: 8.804

      Maar met een rode vlag moet je toch gewoon naar de pits kunnen rijden anders zou iedereen meteen zijn auto aan de kant moeten zetten?

      • + 6
      • 12 sep 2026 - 13:26
    • RonHymer

      Posts: 363

      Niet als je daarmee de baan bezaait met troep. Kom nou zeg doe eens niet zo simpel.

      • + 6
      • 12 sep 2026 - 13:30
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.610

      @Schwantz

      Exact. Er KUNNEN marshalls op de baan zijn etc. Er moet dus gekeken worden waar die waren en of die er waren. Het zou namelijk te zwart/wit zijn een grid-penalty te geven als marshalls op een plek bezig zijn waar Hamilton helemaal niet was. Jij krijgt ook geen boete 2km voordat de traject-controle begint als je 110 rijdt.

      • + 2
      • 12 sep 2026 - 13:40
    • Housmans

      Posts: 587

      "Hooguit een reprimande of tikje op de vingers, want niet elke regel is zwart/wit."

      Ik wist gewoon dat dat hier een kwartje voor in de google-matic resultaat zou opleveren, en ja hoor,

      Volgens MS op 2 nov 2024 - 17:45 , toen Max een 5 sec. straf had gekregen om zich niet aan de delta tijd te houden onder een VSC;
      "hij maakt de fout toch zelf?"

      Nou @MS: Lekker Biased!

      • + 8
      • 12 sep 2026 - 13:49
    • RonHymer

      Posts: 363

      . Sinds de invoering van de 2025/2026 FIA Sporting Regulations (Artikel 26.10) zijn de regels aanzienlijk aangescherpt om gevaarlijke situaties en rondslingerend puin op de baan te voorkomen.

      Lees het even rustig door Rogerzz

      • + 3
      • 12 sep 2026 - 13:50
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.610

      Dat is toch een heel andere situatie? Dat heeft weinig met bias te maken, het is niet 1 op 1 vergelijkbaar.

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 13:51
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.610

      @Ron

      Dan nog steeds kan het een reprimande zijn. Een overtreding van de regel staat niet gelijk aan perse de zwaarste straf (gridpenalty). Men kijkt naar de situatie en beoordeeld deze. Hamilton kan dus de regel hebben overtreden, om vervolgens een reprimande als straf te krijgen. Dat is en -en. Leclerc had volgens mij ongeveer hetzelfde in Miami vorig jaar, dat was ook een reprimande, maar hij had wel een regel overtreden.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 13:55
    • Joeppp

      Posts: 8.804

      Nounou, bezaait met troep, dat viel ook wel mee. Heb eerder het idee dat omdat het Hamilton was er hier wat harder over gevallen wordt dan dat het Verstappen of Antonelli zou zijn. Gelukkig was het Russell niet want dan zou een eeuwige schorsing geëist worden. Wat is dat voor rubberen
      stoeptegel generatie die meteen over regels en straffen beginnen. Gassen met dat hok al heeft hij nog maar 2 wielen.

      • + 2
      • 12 sep 2026 - 14:02
    • Sander

      Posts: 2.004

      @MS, als hier niet meer dan reprimande uit gaat komen, dan kunnen ze wat mij betreft die regel gewoon afschaffen. Wat HAM hier doet is ronduit a-sociaal ten opzichte van de regels, officials en zijn concurenten. Zo.

      • + 6
      • 12 sep 2026 - 14:02
    • RonHymer

      Posts: 363

      Als het aan mij ligt heeft dit zeker geen invloed op de startpositie. Een reprimande of bijv is op zijn plek. Echter zijn de regels wel vrij duidelijk als je ze leest.


      En Joepp: zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

      Ik snap die onderlinge haat nooit. Wat is daar nou het voordeel van?

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 14:20
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.610

      @Ron Dan zijn we het eens wat betreft de strafmaat.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 14:24
    • Larry Perkins

      Posts: 67.771

      Het is toch volstrekt duidelijk wat hier gebeurde. Eerst probeerde Hamilton Michael Schumacher (de echte, niet het figuur dat hier op het forum zijn naam bezoedelt) wat resultaten betreft uit de boeken te rijden.
      Nu duidelijk is dat het niet gaat lukken probeert hij 'cultheld' Gilles Villeneuve te overtreffen. Wat natuurlijk nooit gaat lukken want Gilles wist zijn Ferrari over een veel langere afstand nog op anderhalve wielen terug te brengen naar de pits...

      • + 4
      • 12 sep 2026 - 14:46
    • Babs

      Posts: 286

      Hamilton was gisteren ook al flink aan het zieken door andere coureurs in de weg te rijden. Hij is duidelijk te oud geworden voor deze raceklasse; zijn cognitieve vermogens worden met de dag minder. Zou me niks verbazen als het morgen in de race goed mis gaat met hem. Mogelijk is Bearman veel dichter bij dat zitje dan hij nu denkt.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 15:01
    • Larry Perkins

      Posts: 67.771

      Mag hopen dat je een grapje maakt @Babs. Lewis zijn reactiesnelheid zal minder zijn dan in zijn prime, maar daar heeft wat gisteren gebeurde en in vt3 met een beschadigde auto nies mee te maken.
      Gisteren was het gewoon onoplettendheid en/of onverschilligheid en vandaag eigenwijsheid en/of onverschilligheid. Het had in ieder geval niets met zijn leeftijd te maken...

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 15:50
    • RonHymer

      Posts: 363

      Larry, onoplettendheid / onverschilligheid / eigenwijsheid zijn wel typische ouderdoms kwaaltjes.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 16:10
    • Larry Perkins

      Posts: 67.771

      Hihihi-larisch @RonHymer...

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 16:16
  • Tony

    Posts: 1.697

    Nou Bongol je wens is uitgekomen, een Ferrari rijder heeft ‘m in de muur geparkeerd.

    • + 7
    • 12 sep 2026 - 13:15
    • F1jos

      Posts: 5.588

      Gelukkig is het maar sprake van een hardleerse 2e Ferrari rijder.

      • + 7
      • 12 sep 2026 - 13:21
    • F1jos

      Posts: 5.588

      Get there Lewis kiss the wall.

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 14:57
  • amx151

    Posts: 366

    Lewis zijn Gilles moment.
    Die rode traktor terug naar de pits rijden ten koste van alles.
    Wijlen Enzo zag dat het goed was.

    • + 3
    • 12 sep 2026 - 13:31
  • RonHymer

    Posts: 363

    Er gaan er nog vele volgen ben ik bang. Beter nu een crash dan straks bij de Q. Nog niks aan de hand.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 13:35
  • Regenrace

    Posts: 2.932

    Dat die training daar een half uur voor stil ligt - onvoorstelbaar. Gewoon een paar extra rode kussentjes ertussen. Klaar!

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 13:49

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Saoedi-Arabië
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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