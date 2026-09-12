Lewis Hamilton heeft de eerste rode vlag van de dag veroorzaakt op de Madring. In de derde vrije training raakte hij de muur en werd de sessie stilgelegd. Hamilton probeerde de auto terug te brengen naar de pits, maar op dringend advies parkeerde hij zijn bolide naast de baan.

De derde vrije training op de gloednieuwe Madring ging rustig van start, maar al snel waren er de eerste probleempjes. Lance Stroll en Carlos Sainz veroorzaakten gele vlaggen, terwijl Alexander Albon de muur raakte. Iedereen kon zijn weg vervolgen, maar Hamilton veroorzaakte uiteindelijk de rode vlag. De zevenvoudig wereldkampioen maakte een klein remfoutje, en dat leverde hem een groot probleem op. Hij kwam tot stilstand in de muur en leek uit te moeten stappen.

Wat was er aan de hand?

Hamilton dacht daar echter anders over, en deed er alles aan om zijn auto weer naar de pits te brengen. Hamilton kreeg van zijn team te horen dat hij zijn auto echt naast de baan moest parkeren, maar de Brit bleef volhouden dat het goed zou komen. Zijn voorvleugel schoof onder zijn voorbanden, en het leek erop dat de auto onbestuurbaar werd. Na een smeekbede van zijn team parkeerde Hamilton balend zijn auto en werd hij achterop een scootertje naar de paddock gebracht.

Krijgt Hamilton een straf?

Het levert hem mogelijk nog een probleem op, want het is tegen de regels om met een onveilige auto verder te rijden. Daarnaast moesten de marshalls de tecpro repareren waar Hamilton de muur in was geschoven. De rode vlag zorgde dus voor veel vertraging, en Hamilton zal met een flinke achterstand aan de kwalificatie van later vandaag beginnen.

Hamilton was de tweede F1-coureur die van de baan vloog op de Madring. Gisteren crashte Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad in de tweede vrije training, en dat had grote gevolgen. Zijn team moest zijn chassis verwisselen en hij heeft nog geen meter gereden in VT3.