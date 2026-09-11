Max Verstappen heeft een aardige eerste dag op de nieuwe Madring achter de rug. De Nederlander viervoudig wereldkampioen had geen grote klachten, maar ontsnapte in de tweede vrije training wel aan een mogelijke crash. Hij gaf de muur namelijk een opvallend 'kusje'.

Verstappen maakte vandaag voor het eerst kennis met de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad Madrid. Op het circuit rondom het IFEMA-complex zocht iedereen naar de juiste vorm, en waren er her en der wat uitstapjes. Op de Madring zijn de muren dichtbij, en veel coureurs deelden dan ook een klein kusje uit aan de betonnen wanden. Opvallend genoeg was er in de Formule 1 slechts één crash tijdens de trainingen, want Arvid Lindblad parkeerde zijn Racing Bull in de muur.

Wat was er aan de hand?

Tijdens de tweede vrije training maakte Max Verstappen ook kennis met de muur. Tijdens zijn langere run aan het einde van de sessie kuste Verstappen een muur aan de binnenkant van de baan. Verstappen reed vlak achter de Cadillac van Valtteri Bottas toen hij in de bocht de vonken even van zijn linkervelg zag komen. Verstappen ging rustig verder met zijn ronde, maar meldde wel aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase dat hij de muur had geraakt en dat ze zijn auto moesten checken.

Geen schade

Verstappen had geluk, want soortgelijke incidenten hebben er weleens voor gezorgd dat de wielophanging afbrak. In de Formule 2 gebeurde dit wel, al ging het hier om een beschadigde achterwielophanging. Verstappen kon zijn weg zonder problemen vervolgen, en sloot de tweede vrije training af met de zesde tijd met een achterstand van 0,401 seconden op de snelste tijd van Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen voelde zich verder goed tijdens de training, en was ook opvallend rustig op de boordradio. Aan het einde van de sessie meldde hij wel dat zijn stuur zwaarder aanvoelde, maar ook dit zorgde niet voor grote paniek.