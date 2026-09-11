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Verstappen raakte de muur en ontsnapt aan crash

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Verstappen raakte de muur en ontsnapt aan crash

Max Verstappen heeft een aardige eerste dag op de nieuwe Madring achter de rug. De Nederlander viervoudig wereldkampioen had geen grote klachten, maar ontsnapte in de tweede vrije training wel aan een mogelijke crash. Hij gaf de muur namelijk een opvallend 'kusje'.

Verstappen maakte vandaag voor het eerst kennis met de nieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad Madrid. Op het circuit rondom het IFEMA-complex zocht iedereen naar de juiste vorm, en waren er her en der wat uitstapjes. Op de Madring zijn de muren dichtbij, en veel coureurs deelden dan ook een klein kusje uit aan de betonnen wanden. Opvallend genoeg was er in de Formule 1 slechts één crash tijdens de trainingen, want Arvid Lindblad parkeerde zijn Racing Bull in de muur.

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Wat was er aan de hand?

Tijdens de tweede vrije training maakte Max Verstappen ook kennis met de muur. Tijdens zijn langere run aan het einde van de sessie kuste Verstappen een muur aan de binnenkant van de baan. Verstappen reed vlak achter de Cadillac van Valtteri Bottas toen hij in de bocht de vonken even van zijn linkervelg zag komen. Verstappen ging rustig verder met zijn ronde, maar meldde wel aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase dat hij de muur had geraakt en dat ze zijn auto moesten checken.

Geen schade

Verstappen had geluk, want soortgelijke incidenten hebben er weleens voor gezorgd dat de wielophanging afbrak. In de Formule 2 gebeurde dit wel, al ging het hier om een beschadigde achterwielophanging. Verstappen kon zijn weg zonder problemen vervolgen, en sloot de tweede vrije training af met de zesde tijd met een achterstand van 0,401 seconden op de snelste tijd van Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen voelde zich verder goed tijdens de training, en was ook opvallend rustig op de boordradio. Aan het einde van de sessie meldde hij wel dat zijn stuur zwaarder aanvoelde, maar ook dit zorgde niet voor grote paniek.

Pietje Bell

Posts: 36.678

Ook bij Motorsport Midden Oosten zijn ze het totaal niet eens met hoe de PU beoordeeld
wordt. Voor mij niet te verstaan, maar iemand heeft het beknopt / een stuk vertaald.

urlr.me/mV7Y7P

https://ibb.co/JwLWVq3d

  • 1
  • 11 sep 2026 - 22:21
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (2)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.680

    Ook bij Motorsport Midden Oosten zijn ze het totaal niet eens met hoe de PU beoordeeld
    wordt. Voor mij niet te verstaan, maar iemand heeft het beknopt / een stuk vertaald.

    urlr.me/mV7Y7P

    ibb.co/JwLWVq3d

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 22:21
  • Pietje Bell

    Posts: 36.680

    Max deed gisteren al een hotlap om kennis te maken met het circuit
    in een Ford met Hadjar naast zich.

    Hier een kort stukje:

    urlr.me/hgs38s

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 23:50

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285
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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