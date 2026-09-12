Toto Wolff is eerlijk tegenover zijn coureurs na de Grand Prix van Italië. Kimi Antonelli en George Russell vochten daar samen om de overwinning en dat ging er in de slotfase van de Grand Prix hard aan toe. In het restant van het seizoen hoopt Wolff zulke gevechten niet meer te zien in de slotfase, want de kans op crashes en eventueel nul punten is volgens hem enorm groot.

Kimi Antonelli won zijn thuisrace op bijzondere wijze. De jonge Italiaan startte als negentiende, maar kwam als eerste over de finish. Om dat voor elkaar te krijgen, moest hij onder meer afrekenen met zijn teamgenoot Russell. Daar is Wolff niet van gediend en dat heeft de Oostenrijker dan ook duidelijk gemaakt aan zijn twee coureurs. Dat vertelt hij in Spanje, voorafgaand aan de allereerste editie van de Grand Prix op de Madring.

Gevaarlijke situaties

Het gevecht tussen Antonelli en Russell verliep absoluut niet vlekkeloos. Beide mannen wilden dolgraag de Grand Prix winnen, maar uiteindelijk kwam Antonelli als winnaar uit de strijd. De Italiaan belandde tijdens de strijd om de eerste plek zelfs in de grindbak. Dat had zomaar compleet anders kunnen aflopen voor zowel de leider in het wereldkampioenschap als zijn teamgenoot.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje heeft Wolff zijn coureurs daarom duidelijk aangesproken en nieuwe richtlijnen afgesproken. Tegenover Sky Deutschland vertelt de Mercedes-teambaas: "We hebben de vinger precies op de zere plek gelegd. Er is absoluut geen verschil tussen 'held' en 'nul'. Als ze tegen elkaar botsen, staan ​​we voor schut! Ik heb al gezegd dat ik dat niet wil zien."

Mercedes-coureurs moeten kalmeren

De twee rijders moeten dus rustiger aan doen, zo is Wolff van mening. "Ik wil niet zien dat ze op het allerlaatste moment remmen, en ik wil ook niet zien dat ze op het allerlaatste moment inhalen. Ik wil niet dat ze dicht op elkaar rijden." Volgens Wolff moeten Antonelli en Russell hun grenzen kennen en zich 'normaal' gedragen op de baan. "Racen, ja, maar niet alsof het wereldkampioenschap op het spel staat in de laatste ronde. We willen geen punten verspelen. We willen dat ze racen, maar niet als rivalen in de laatste race."

Mercedes wil daarmee voorkomen dat de onderlinge strijd tussen de twee coureurs het team onnodig punten kost. Antonelli heeft momenteel een ruime voorsprong op Russell in het wereldkampioenschap en Wolff lijkt vooral te willen voorkomen dat de twee elkaar in de resterende races uitschakelen.