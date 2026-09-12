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Wolff spreekt coureurs hard aan: "Dit wil ik niet zien!"

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Wolff spreekt coureurs hard aan: "Dit wil ik niet zien!"

Toto Wolff is eerlijk tegenover zijn coureurs na de Grand Prix van Italië. Kimi Antonelli en George Russell vochten daar samen om de overwinning en dat ging er in de slotfase van de Grand Prix hard aan toe. In het restant van het seizoen hoopt Wolff zulke gevechten niet meer te zien in de slotfase, want de kans op crashes en eventueel nul punten is volgens hem enorm groot.

Kimi Antonelli won zijn thuisrace op bijzondere wijze. De jonge Italiaan startte als negentiende, maar kwam als eerste over de finish. Om dat voor elkaar te krijgen, moest hij onder meer afrekenen met zijn teamgenoot Russell. Daar is Wolff niet van gediend en dat heeft de Oostenrijker dan ook duidelijk gemaakt aan zijn twee coureurs. Dat vertelt hij in Spanje, voorafgaand aan de allereerste editie van de Grand Prix op de Madring.

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Gevaarlijke situaties 

Het gevecht tussen Antonelli en Russell verliep absoluut niet vlekkeloos. Beide mannen wilden dolgraag de Grand Prix winnen, maar uiteindelijk kwam Antonelli als winnaar uit de strijd. De Italiaan belandde tijdens de strijd om de eerste plek zelfs in de grindbak. Dat had zomaar compleet anders kunnen aflopen voor zowel de leider in het wereldkampioenschap als zijn teamgenoot.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje heeft Wolff zijn coureurs daarom duidelijk aangesproken en nieuwe richtlijnen afgesproken. Tegenover Sky Deutschland vertelt de Mercedes-teambaas: "We hebben de vinger precies op de zere plek gelegd. Er is absoluut geen verschil tussen 'held' en 'nul'. Als ze tegen elkaar botsen, staan ​​we voor schut! Ik heb al gezegd dat ik dat niet wil zien."

Mercedes-coureurs moeten kalmeren

De twee rijders moeten dus rustiger aan doen, zo is Wolff van mening. "Ik wil niet zien dat ze op het allerlaatste moment remmen, en ik wil ook niet zien dat ze op het allerlaatste moment inhalen. Ik wil niet dat ze dicht op elkaar rijden." Volgens Wolff moeten Antonelli en Russell hun grenzen kennen en zich 'normaal' gedragen op de baan. "Racen, ja, maar niet alsof het wereldkampioenschap op het spel staat in de laatste ronde. We willen geen punten verspelen. We willen dat ze racen, maar niet als rivalen in de laatste race."

Mercedes wil daarmee voorkomen dat de onderlinge strijd tussen de twee coureurs het team onnodig punten kost. Antonelli heeft momenteel een ruime voorsprong op Russell in het wereldkampioenschap en Wolff lijkt vooral te willen voorkomen dat de twee elkaar in de resterende races uitschakelen.

powered by bye

Posts: 561

Het is wel duidelijk wie er bij Toto aan de voorste speen ligt

  • 1
  • 12 sep 2026 - 14:42
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • da_bartman

    Posts: 6.845

    Ach, kom nou toch. Ze maakten allebei op het zelfde punt een foutje, maar het racen was gewoon met respect nu mogen ze van Wolff niet meer laat remmen 😂😂

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 14:23
  • powered by bye

    Posts: 559

    Het is wel duidelijk wie er bij Toto aan de voorste speen ligt

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 14:42
  • skibeest

    Posts: 2.165

    Maar een oplossing, sorry Russel, even aan de kant. Die ander doet een Maxje: NEIN

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 14:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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