Volgens Pierre Waché heeft Red Bull de auto van Max Verstappen flink aangepast op de Madring. Ze zijn bij Red Bull nog niet helemaal tevreden met de prestaties, en volgens Waché worden er richting de derde vrije training van vandaag nog de nodige dingen aangepast.

De teams en coureurs kwamen gisteren voor het eerst in actie op de gloednieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Het waren belangrijke sessies, want iedereen moest kennismaken met het speciale circuit waar veel uitdagingen liggen. Zo sleten de banden snel, en kan elk foutje een zware crash opleveren. Het team van Mercedes was in beide vrije trainingen het snelst, terwijl Red Bull en Verstappen ook niet slecht voor de dag kwamen.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Bij Red Bull zien ze genoeg ruimte voor verbetering. Technisch directeur Pierre Waché deed daar niet geheimzinnig over in de review van de vrijdag: "Het is beter om op vrijdag nog niet helemaal tevreden te zijn. We hebben qua afstelling van de auto zeker nog veel werk te verzetten. De mechanische grip, en dan met name het rijgedrag, is lastiger dan we vooraf dachten. Het verloopt allemaal nog niet zo soepel."

Red Bull heeft flink wat werk te verzetten: "Wat betreft het batterijvermogen, is het wel duidelijk dat we ook nog flink aan de bak moeten gaan. Daarnaast grainen de banden ook meer dan we hadden verwacht. Maar goed, ik denk dat we er in de tweede vrije training al iets beter voor stonden dan in de eerste vrije training, dus die stijgende lijn moeten we gewoon gaan doortrekken."

'Verwacht dat we nog meer gaan aanpassen'

Red Bull heeft de auto van Verstappen flink onder handen genomen, en daar gaan ze vandaag gewoon mee verder: "Tussen de eerste en de tweede vrije training hebben we al behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd. We blijven zeker bepaalde richtingen verkennen en ik verwacht dat we voor de derde vrije trainingen nog meer aanpassingen gaan doen."

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen noteerde gisteren in de eerste vrije training de vijfde tijd op 0,626 seconden van de snelste tijd van de sessie. In de tweede vrije training kwam Verstappen tot de zesde tijd op 0,401 seconden van de snelste tijd.