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Red Bull past auto van Verstappen weer aan

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Red Bull past auto van Verstappen weer aan

Volgens Pierre Waché heeft Red Bull de auto van Max Verstappen flink aangepast op de Madring. Ze zijn bij Red Bull nog niet helemaal tevreden met de prestaties, en volgens Waché worden er richting de derde vrije training van vandaag nog de nodige dingen aangepast.

De teams en coureurs kwamen gisteren voor het eerst in actie op de gloednieuwe Madring in de Spaanse hoofdstad. Het waren belangrijke sessies, want iedereen moest kennismaken met het speciale circuit waar veel uitdagingen liggen. Zo sleten de banden snel, en kan elk foutje een zware crash opleveren. Het team van Mercedes was in beide vrije trainingen het snelst, terwijl Red Bull en Verstappen ook niet slecht voor de dag kwamen.

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Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Bij Red Bull zien ze genoeg ruimte voor verbetering. Technisch directeur Pierre Waché deed daar niet geheimzinnig over in de review van de vrijdag: "Het is beter om op vrijdag nog niet helemaal tevreden te zijn. We hebben qua afstelling van de auto zeker nog veel werk te verzetten. De mechanische grip, en dan met name het rijgedrag, is lastiger dan we vooraf dachten. Het verloopt allemaal nog niet zo soepel."

Red Bull heeft flink wat werk te verzetten: "Wat betreft het batterijvermogen, is het wel duidelijk dat we ook nog flink aan de bak moeten gaan. Daarnaast grainen de banden ook meer dan we hadden verwacht. Maar goed, ik denk dat we er in de tweede vrije training al iets beter voor stonden dan in de eerste vrije training, dus die stijgende lijn moeten we gewoon gaan doortrekken."

'Verwacht dat we nog meer gaan aanpassen'

Red Bull heeft de auto van Verstappen flink onder handen genomen, en daar gaan ze vandaag gewoon mee verder: "Tussen de eerste en de tweede vrije training hebben we al behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd. We blijven zeker bepaalde richtingen verkennen en ik verwacht dat we voor de derde vrije trainingen nog meer aanpassingen gaan doen."

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen noteerde gisteren in de eerste vrije training de vijfde tijd op 0,626 seconden van de snelste tijd van de sessie. In de tweede vrije training kwam Verstappen tot de zesde tijd op 0,401 seconden van de snelste tijd.

F1 Nieuws Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • Sander

    Posts: 2.003

    Dus iets meer papier waché over de achterkant plakken.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 08:37
    • Need5Speed

      Posts: 4.476

      Laat PaPierre maar schuiven, dan zorgen wij wel voor de flauwe naamgrapjes.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 10:43
  • Larry Perkins

    Posts: 67.760

    "Het is beter om op vrijdag nog niet helemaal tevreden te zijn."

    "En op zaterdag zijn we nog niet helemaal tevreden, op zondag niet en op maandag nog steeds niet. Eigenlijk zijn we al ruim een jaar ontevreden, we zijn zo goed in ontevreden zijn dat we wat dat betreft de grid DOMINEREN", aldus een een zeer oprechte, best wel tevreden klinkende Pierre Waché.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 10:49
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.193

    Pierre Waché die de auto gaat aanpassen… alsof je een fietsenmaker een bankieren app laat bouwen

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 10:52

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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