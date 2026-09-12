user icon
icon

FIA neemt ingrijpend besluit na crash Hamilton

<< Naar nieuwsoverzicht
FIA neemt ingrijpend besluit na crash Hamilton

De wedstrijdleiding heeft een unieke maatregel genomen tijdens de derde vrije training in Madrid. Na de crash van Lewis Hamilton hadden de marshalls veel moeite met het repareren van de muur, wat ervoor zorgde dat de sessie tijdelijk werd stilgelegd.

Een crash ligt in een klein hoekje op de nieuwe Madring, maar de Formule 1-coureurs waren tot nu toe aardig uit de problemen gebleven. Op een crash van Arvid Lindblad in de tweede vrije training na, waren er weinig incidenten. Na ongeveer een halfuurtje ging het echter mis in de derde vrije training, en parkeerde Hamilton zijn auto in de muur in de laatste bocht. De schade viel mee, en Hamilton probeerde zijn auto terug te brengen in de pits. Op last van zijn team parkeerde hij zijn auto alsnog, maar de sessie werd niet hervat.

Meer over FIA Woede na reddingsactie Nederlandse coureur: "Het is een schande!"

Woede na reddingsactie Nederlandse coureur: "Het is een schande!"

10 sep
 Gasly haalt uit naar de FIA: "We zijn bestolen!"

Gasly haalt uit naar de FIA: "We zijn bestolen!"

6 sep

Wat is er aan de hand?

De marshalls en de FIA-vertegenwoordigers waren namelijk zeer lang bezig met het repareren van de tecpro op de plek waar Hamilton was gecrasht. Het duurde zelfs zo lang dat de wedstrijdleiding besloot om de sessie tijdelijk stil te leggen. Het is een paardenmiddel dat normaal gesproken niet wordt gebruikt tijdens een vrije training. De klok werd stilgezet, en daarmee hebben de coureurs straks nog ruim een kwartier om te rijden.

Waarom duurt het zo lang?

Waarom het zo lang duurt om de muur te repareren, en waarom dit besluit is genomen, is niet helemaal duidelijk. Het opruimen van gecrashte auto's en het repareren van beschadigde muren duurt het hele weekend al zeer lang. Ook tijdens de Formule 2- en de Formule 3-sessies namen deze situaties veel tijd in beslag. Het zorgde voor kritiek van fans, en frustratie bij de deelnemers. Wat de gevolgen zijn voor de rest van de dag, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt de start van de F2-race uitgesteld als de reparatiewerkzaamheden nog langer duren.

Regenrace

Posts: 2.932

F1, leer toch eens van Indycar - vooral in dit opzicht.

  • 6
  • 12 sep 2026 - 13:42
F1 Nieuws GP Spanje 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 2.932

    F1, leer toch eens van Indycar - vooral in dit opzicht.

    • + 6
    • 12 sep 2026 - 13:42
  • schwantz34

    Posts: 42.858

    Loek Hartog had die tecpro barrier binnen 3 minuutjes weer op zijn plaats gezet!

    • + 4
    • 12 sep 2026 - 14:12

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender
show sidebar