De wedstrijdleiding heeft een unieke maatregel genomen tijdens de derde vrije training in Madrid. Na de crash van Lewis Hamilton hadden de marshalls veel moeite met het repareren van de muur, wat ervoor zorgde dat de sessie tijdelijk werd stilgelegd.

Een crash ligt in een klein hoekje op de nieuwe Madring, maar de Formule 1-coureurs waren tot nu toe aardig uit de problemen gebleven. Op een crash van Arvid Lindblad in de tweede vrije training na, waren er weinig incidenten. Na ongeveer een halfuurtje ging het echter mis in de derde vrije training, en parkeerde Hamilton zijn auto in de muur in de laatste bocht. De schade viel mee, en Hamilton probeerde zijn auto terug te brengen in de pits. Op last van zijn team parkeerde hij zijn auto alsnog, maar de sessie werd niet hervat.

Wat is er aan de hand?

De marshalls en de FIA-vertegenwoordigers waren namelijk zeer lang bezig met het repareren van de tecpro op de plek waar Hamilton was gecrasht. Het duurde zelfs zo lang dat de wedstrijdleiding besloot om de sessie tijdelijk stil te leggen. Het is een paardenmiddel dat normaal gesproken niet wordt gebruikt tijdens een vrije training. De klok werd stilgezet, en daarmee hebben de coureurs straks nog ruim een kwartier om te rijden.

Waarom duurt het zo lang?

Waarom het zo lang duurt om de muur te repareren, en waarom dit besluit is genomen, is niet helemaal duidelijk. Het opruimen van gecrashte auto's en het repareren van beschadigde muren duurt het hele weekend al zeer lang. Ook tijdens de Formule 2- en de Formule 3-sessies namen deze situaties veel tijd in beslag. Het zorgde voor kritiek van fans, en frustratie bij de deelnemers. Wat de gevolgen zijn voor de rest van de dag, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt de start van de F2-race uitgesteld als de reparatiewerkzaamheden nog langer duren.