Dani Juncadella heeft Lewis Hamilton een flinke sneer gegeven na de eerste vrije training op de Madring. De zevenvoudig wereldkampioen zorgde tijdens de sessie voor de nodige frustratie bij zijn collega's, nadat hij meerdere coureurs in de weg had gezeten. Dat bleef ook bij Juncadella niet onopgemerkt.

De Spanjaard, teamgenoot van Max Verstappen bij Verstappen Racing, besloot op X te reageren op het optreden van Hamilton. De Brit maakte tijdens de eerste training weinig vrienden en kreeg op de boordradio al kritiek van onder meer Charles Leclerc, Nico Hülkenberg en Carlos Sainz.

Juncadella deelt duidelijke sneer uit

Juncadella maakte op X een sarcastische vergelijking om zijn frustratie over Hamilton duidelijk te maken. "De dood, belastingen en Hamilton die tijdens een training weer iemand in de weg zit", schreef de Spanjaard. Daarmee verwees hij naar zaken die volgens hem onvermijdelijk zijn in het leven.

Luke Crane, streammanager van het simraceteam van Verstappen, reageerde vervolgens met een knipoog op de post. Ook hij vond dat Hamilton op de Madring opvallend vaak in de weg reed. "Eerlijk gezegd, Dani, op dit circuit kun je rustig aan de bar zitten met een luxe gin-tonic en alsnog iemand in de weg zitten", reageerde Crane.

Ook Hamiltons collega's zijn woest

De opmerkingen van Juncadella kwamen niet uit de lucht vallen. Hamilton kreeg tijdens de eerste vrije training namelijk van meerdere coureurs kritiek. Leclerc vond dat Ferrari de situatie in de gaten moest houden, omdat Hamilton niet doorhad dat zijn teamgenoot van achteren naderde. Ook Hülkenberg was duidelijk over de situatie. "Dit is gewoon vervelend. Hij had me makkelijk voorbij kunnen laten, zodat ik mijn ronde kon afmaken. Daarna had ik hem ook weer zonder problemen voorbijgelaten", klonk het over de boordradio.

Ook Sainz was niet te spreken over de manier waarop hij Hamilton in de kombocht Monumental moest passeren. De Spanjaard liet zijn frustratie duidelijk horen. "Lewis laat me midden in bocht twaalf voorbij. Het is iedere keer hetzelfde en het is gewoon gevaarlijk. Het kost letterlijk geen enkele moeite om twee meter verder naar links te rijden. Echt nul moeite", foeterde Sainz.

Hamilton wist zich daarmee tijdens de eerste kennismaking met de Madring bepaald niet populair te maken bij zijn collega's. De kritiek kwam vanuit verschillende hoeken en Juncadella besloot er vervolgens nog een extra sneer bovenop te doen.