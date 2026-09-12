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Teamgenoot Verstappen deelt sneer uit richting Hamilton

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Teamgenoot Verstappen deelt sneer uit richting Hamilton

Dani Juncadella heeft Lewis Hamilton een flinke sneer gegeven na de eerste vrije training op de Madring. De zevenvoudig wereldkampioen zorgde tijdens de sessie voor de nodige frustratie bij zijn collega's, nadat hij meerdere coureurs in de weg had gezeten. Dat bleef ook bij Juncadella niet onopgemerkt.

De Spanjaard, teamgenoot van Max Verstappen bij Verstappen Racing, besloot op X te reageren op het optreden van Hamilton. De Brit maakte tijdens de eerste training weinig vrienden en kreeg op de boordradio al kritiek van onder meer Charles Leclerc, Nico Hülkenberg en Carlos Sainz.

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Juncadella deelt duidelijke sneer uit

Juncadella maakte op X een sarcastische vergelijking om zijn frustratie over Hamilton duidelijk te maken. "De dood, belastingen en Hamilton die tijdens een training weer iemand in de weg zit", schreef de Spanjaard. Daarmee verwees hij naar zaken die volgens hem onvermijdelijk zijn in het leven.

Luke Crane, streammanager van het simraceteam van Verstappen, reageerde vervolgens met een knipoog op de post. Ook hij vond dat Hamilton op de Madring opvallend vaak in de weg reed. "Eerlijk gezegd, Dani, op dit circuit kun je rustig aan de bar zitten met een luxe gin-tonic en alsnog iemand in de weg zitten", reageerde Crane.

Ook Hamiltons collega's zijn woest

De opmerkingen van Juncadella kwamen niet uit de lucht vallen. Hamilton kreeg tijdens de eerste vrije training namelijk van meerdere coureurs kritiek. Leclerc vond dat Ferrari de situatie in de gaten moest houden, omdat Hamilton niet doorhad dat zijn teamgenoot van achteren naderde. Ook Hülkenberg was duidelijk over de situatie. "Dit is gewoon vervelend. Hij had me makkelijk voorbij kunnen laten, zodat ik mijn ronde kon afmaken. Daarna had ik hem ook weer zonder problemen voorbijgelaten", klonk het over de boordradio.

Ook Sainz was niet te spreken over de manier waarop hij Hamilton in de kombocht Monumental moest passeren. De Spanjaard liet zijn frustratie duidelijk horen. "Lewis laat me midden in bocht twaalf voorbij. Het is iedere keer hetzelfde en het is gewoon gevaarlijk. Het kost letterlijk geen enkele moeite om twee meter verder naar links te rijden. Echt nul moeite", foeterde Sainz.

Hamilton wist zich daarmee tijdens de eerste kennismaking met de Madring bepaald niet populair te maken bij zijn collega's. De kritiek kwam vanuit verschillende hoeken en Juncadella besloot er vervolgens nog een extra sneer bovenop te doen.

Pietje Bell

Posts: 36.690

Jij halt hier toch ook constant jouw (denkbeeldige) vriendin erbij
als je weer over je leuter begint op te scheppen?!

  • 11
  • 12 sep 2026 - 11:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Daniel Juncadella Ferrari Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (13)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.147

    Als ze hier nou ook al zo'n figuur als Dani Juncadella hun verhaal laten doen vraag ik me af wanneer de kat van Max hier mag komen miauwen.

    Oh wacht, hij heeft 'n connectie met Max....ja, dan mag het..

    • + 6
    • 12 sep 2026 - 11:36
    • Pietje Bell

      Posts: 36.690

      Jij halt hier toch ook constant jouw (denkbeeldige) vriendin erbij
      als je weer over je leuter begint op te scheppen?!

      • + 11
      • 12 sep 2026 - 11:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.147

      Ik schep nooit op over m'n leuter....in ieder geval niet over de lengte.
      Wel dat ik hem bovenmatig gebruikt...dat dan weer wel.

      • + 4
      • 12 sep 2026 - 12:02
    • RonHymer

      Posts: 361

      Hier wordt alles getolereerd ouw. Jij kan het weten.

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 12:03
    • Tony

      Posts: 1.696

      Natuurlijk leest iedereen liever de mening van objectieve professionals die daadwerkelijk verstand van zaken hebben, zoals Montoya en Windsor. Maar als we alléén hun analyses blijven delen, wordt het natuurlijk ook een beetje eentonig. Misschien morgen wel de mening van Doornbosch, Jos V, of Sami Cetin (laatste wereldkampioen Super Mario Kart 2022).

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 12:13
    • mr.Monza

      Posts: 10.195

      @Ouw,
      Het zal je maar gebeuren, zo'n figuur als pietje die een fixatie op je leuter heeft.

      • + 7
      • 12 sep 2026 - 12:40
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.147

      Haha.

      • + 2
      • 12 sep 2026 - 13:27
    • F1jos

      Posts: 5.587

      De frustratie van een leuter pietje.

      • + 2
      • 12 sep 2026 - 14:09
  • Beetle

    Posts: 2.424

    Maar commentaar op Maxje daarentegen wordt hier weer niet geplaatst…

    • + 3
    • 12 sep 2026 - 12:53
    • RonHymer

      Posts: 361

      Houd nou toch eens op met die kinderachtige vergelijkingen. Wat bereik je ermee?

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 13:39
    • jd2000

      Posts: 7.908

      Dan moet het wel heel stompzinnig zijn geweest.

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 14:08
  • Bongol

    Posts: 35

    Ach ja jaloerse haters heb je nou eenmaal, achter hun pc en schreeuwen kunnen ze heel goed.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 13:11
    • NicoS

      Posts: 21.225

      Als er iemand is die vanachter z’n toetsenbord aan het schreeuwen is…….;)

      • + 2
      • 12 sep 2026 - 14:10

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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
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België
Spa-Francorchamps
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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