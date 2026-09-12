Mercedes en Ferrari lijken na de eerste twee vrije trainingen op de Madring de dienst uit te maken. George Russell was in de eerste training het snelst, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli de tweede sessie op zijn naam schreef. Charles Leclerc en Lewis Hamilton zaten in FP2 op slechts 0,113 en 0,149 seconde van de Mercedes van Antonelli. De verschillen zijn daardoor klein op het nieuwe circuit in Madrid.

De eerste kennismaking met de Madring leverde bovendien de nodige uitdagingen op. De baan is nieuw voor iedereen en iedere ronde is belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Toch is er nog geen duidelijk beeld van de long-run-snelheid, aangezien de rode vlag na de crash van Arvid Lindblad een deel van FP2 verstoorde.

Mercedes en Ferrari lijken aan elkaar gewaagd

Bernie Collins verwacht dan ook een bijzonder spannende strijd tussen Mercedes en Ferrari. "Ik denk dat het heel close gaat worden tussen Mercedes en Ferrari. De verschillen zijn momenteel ontzettend klein", stelt de analist van Sky Sports F1. Mercedes kende met Russell en Antonelli een sterke vrijdag, maar Ferrari liet in de tweede training zien dat het tempo eveneens aanwezig is.

Antonelli zette met 1:33.662 de snelste tijd van de dag neer, terwijl Leclerc slechts 0,113 seconde toegaf. Hamilton zat daar nog eens 0,036 seconde achter. Russell eindigde als vijfde en Max Verstappen sloot de tweede training af op de zesde plaats, op ruim vier tienden van Antonelli.

Voor Mercedes is dat een uitstekend begin van het Madring-weekend, maar de concurrentie lijkt nog allerminst uitgeschakeld. De eerste training werd namelijk ook al door Mercedes gedomineerd, toen Russell de snelste tijd noteerde. Ferrari zat daar in die sessie nog iets verder vanaf, maar maakte in de middag duidelijk terrein goed.

McLaren en Norris missen cruciale informatie

McLaren kende ondertussen een veel minder ideale vrijdag. Lando Norris moest zijn tweede vrije training volledig missen vanwege een probleem met de versnellingsbak. De regerend wereldkampioen reed daardoor slechts in FP1 en kreeg op een compleet nieuw circuit geen kans om zijn programma in de middag af te werken. Oscar Piastri was daardoor de enige McLaren die in FP2 kilometers kon maken.

Collins noemt dat een flinke tegenvaller voor Norris. "McLaren heeft pech met het probleem aan de versnellingsbak. Dat Lando de hele tweede sessie heeft gemist, betekent dat hij belangrijke informatie en ervaring op dit nieuwe circuit is misgelopen. Dat kan hem richting de kwalificatie pijn doen."

Ook de crash van Lindblad heeft volgens Collins gevolgen voor de voorbereiding van de teams. De Racing Bulls-coureur stond op dat moment verrassend vierde, maar belandde bij het ingaan van bocht 13 in de muur. Daardoor kwam de rode vlag tevoorschijn en ging een deel van de beschikbare trainingstijd verloren.

"Veel teams hebben daardoor niet zoveel informatie over hun long runs als ze hadden gewild. De rode vlag na de crash van Arvid Lindblad heeft daar een flinke invloed op gehad", besluit Collins. Daardoor blijft het voorlopig afwachten hoe Mercedes, Ferrari en McLaren zich op langere stints tot elkaar verhouden. Zaterdag moet de laatste vrije training daar meer duidelijkheid over geven.