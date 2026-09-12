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Sky Sports stelt: Verstappen moet hiermee rekening houden op Madring

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Sky Sports stelt: Verstappen moet hiermee rekening houden op Madring

Mercedes en Ferrari lijken na de eerste twee vrije trainingen op de Madring de dienst uit te maken. George Russell was in de eerste training het snelst, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli de tweede sessie op zijn naam schreef. Charles Leclerc en Lewis Hamilton zaten in FP2 op slechts 0,113 en 0,149 seconde van de Mercedes van Antonelli. De verschillen zijn daardoor klein op het nieuwe circuit in Madrid.

De eerste kennismaking met de Madring leverde bovendien de nodige uitdagingen op. De baan is nieuw voor iedereen en iedere ronde is belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Toch is er nog geen duidelijk beeld van de long-run-snelheid, aangezien de rode vlag na de crash van Arvid Lindblad een deel van FP2 verstoorde.

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Mercedes en Ferrari lijken aan elkaar gewaagd

Bernie Collins verwacht dan ook een bijzonder spannende strijd tussen Mercedes en Ferrari. "Ik denk dat het heel close gaat worden tussen Mercedes en Ferrari. De verschillen zijn momenteel ontzettend klein", stelt de analist van Sky Sports F1. Mercedes kende met Russell en Antonelli een sterke vrijdag, maar Ferrari liet in de tweede training zien dat het tempo eveneens aanwezig is.

Antonelli zette met 1:33.662 de snelste tijd van de dag neer, terwijl Leclerc slechts 0,113 seconde toegaf. Hamilton zat daar nog eens 0,036 seconde achter. Russell eindigde als vijfde en Max Verstappen sloot de tweede training af op de zesde plaats, op ruim vier tienden van Antonelli.

Voor Mercedes is dat een uitstekend begin van het Madring-weekend, maar de concurrentie lijkt nog allerminst uitgeschakeld. De eerste training werd namelijk ook al door Mercedes gedomineerd, toen Russell de snelste tijd noteerde. Ferrari zat daar in die sessie nog iets verder vanaf, maar maakte in de middag duidelijk terrein goed.

McLaren en Norris missen cruciale informatie

McLaren kende ondertussen een veel minder ideale vrijdag. Lando Norris moest zijn tweede vrije training volledig missen vanwege een probleem met de versnellingsbak. De regerend wereldkampioen reed daardoor slechts in FP1 en kreeg op een compleet nieuw circuit geen kans om zijn programma in de middag af te werken. Oscar Piastri was daardoor de enige McLaren die in FP2 kilometers kon maken.

Collins noemt dat een flinke tegenvaller voor Norris. "McLaren heeft pech met het probleem aan de versnellingsbak. Dat Lando de hele tweede sessie heeft gemist, betekent dat hij belangrijke informatie en ervaring op dit nieuwe circuit is misgelopen. Dat kan hem richting de kwalificatie pijn doen."

Ook de crash van Lindblad heeft volgens Collins gevolgen voor de voorbereiding van de teams. De Racing Bulls-coureur stond op dat moment verrassend vierde, maar belandde bij het ingaan van bocht 13 in de muur. Daardoor kwam de rode vlag tevoorschijn en ging een deel van de beschikbare trainingstijd verloren.

"Veel teams hebben daardoor niet zoveel informatie over hun long runs als ze hadden gewild. De rode vlag na de crash van Arvid Lindblad heeft daar een flinke invloed op gehad", besluit Collins. Daardoor blijft het voorlopig afwachten hoe Mercedes, Ferrari en McLaren zich op langere stints tot elkaar verhouden. Zaterdag moet de laatste vrije training daar meer duidelijkheid over geven.

Beri

Posts: 7.067

Alleen Verstappen moet hier rekening mee houden? Niet de rest? Gouden tip dus voor ons aller Maxie!

  • 4
  • 12 sep 2026 - 11:09
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ferrari Mercedes Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (7)

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  • Beri

    Posts: 7.067

    Alleen Verstappen moet hier rekening mee houden? Niet de rest? Gouden tip dus voor ons aller Maxie!

    • + 4
    • 12 sep 2026 - 11:09
    • Larry Perkins

      Posts: 67.765

      Het is ook niet echt een waarschuwing of boodschap voor Verstappen want Sky (Bernie Collins) noemt Max in het godganse stuk niet één keer...

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 11:19
    • Pietje Bell

      Posts: 36.687

      Heb het hele stuk zelfs met grote tegenzin twee keer gelezen,
      maar ben Max toch echt niet tegengekomen!!

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 11:59
  • Larry Perkins

    Posts: 67.765

    Off-topic:

    F1: Chequered Flag Max Verstappen Special
    (BBC, op Monza, 26,53 minuten)

    urlr.me/pj9rdU

    Four-time world champion Max Verstappen sits down for an exclusive chat with the BBC’s F1 correspondent Andrew Benson. The Red Bull driver talks about why he extended his contract, his discussions with McLaren, his stunning appearance at the Nurburgring 24 Hours in May, and the new Formula 1 engine rules.

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 11:59
  • Flexwing

    Posts: 565

    Eerst maar kwalificatie afwachten dan zien we het echt.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 12:04
  • Pietje Bell

    Posts: 36.687

    De F3 sprintrace is geweest.

    Geen enkele inhaalactie, geen crashes, treintje rijden. Onvoorstelbaar saai!!

    • + 1
    • 12 sep 2026 - 12:14

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Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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