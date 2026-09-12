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Ocon geeft update over F1-toekomst: "We zijn het gesprek gestart"

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Ocon geeft update over F1-toekomst: "We zijn het gesprek gestart"

Esteban Ocon heeft duidelijk gemaakt dat hij zichzelf niet ziet als het probleem bij Haas. De toekomst van de Fransman is onzeker, zeker nadat de Amerikaanse renstal onlangs meerdere coureurs testte met het oog op 2027. Toch is Ocon ervan overtuigd dat hij en teamgenoot Oliver Bearman niet de oorzaak zijn van de huidige problemen.

De 29-jarige Ocon is een van de laatste coureurs op de Formule 1-grid die nog geen duidelijkheid heeft over zijn toekomst. Zijn prestaties helpen daarbij niet mee. Na dertien races heeft Ocon slechts drie punten bijgedragen aan het totaal van Haas. De afgelopen weken werd de druk bovendien groter nadat Haas tijdens een driedaagse TPC-test meerdere potentiële opvolgers aan het werk zag.

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Ocon ziet probleem niet bij coureurs van Haas

Volgens F1-journalist Julianne Cerasoli zou Rafael Camara momenteel de belangrijkste kandidaat zijn om in 2027 een stoeltje bij Haas te bemachtigen. De Braziliaan, die strijdt om de F2-titel, maakte tijdens de test indruk en wist zelfs het referentiepunt van Bearman te verslaan. Dat zou goed zijn gevallen bij de leiding van Haas.

Ocon werd tijdens de mediadag in Madrid gevraagd naar zijn toekomst. "We zijn de afgelopen weken natuurlijk met elkaar in gesprek geweest over de toekomst. Ik heb in 2025 bewust voor dit project met Ayao Komatsu gekozen. Het is dan ook logisch dat de eerste gesprekken met dit team plaatsvinden, en die gesprekken lopen momenteel", liet de Fransman weten.

De coureur begrijpt tegelijkertijd dat Haas andere opties wil bekijken. "Het team mag natuurlijk andere coureurs testen als het dat wil. Ons TPC-programma is belangrijk voor de renstal en levert ook inkomsten op. Maar het is voor mij duidelijk dat de coureurs niet het probleem zijn."

'Als de auto goed is, presteren Ollie en ik'

Volgens Ocon trekken hij en Bearman samen aan dezelfde kar om de problemen van de Haas-bolide op te lossen. "We werken allemaal dezelfde kant op en proberen het maximale uit de auto te halen. Ollie en ik laten zien wat we kunnen zodra we een auto hebben waarmee we kunnen presteren."

De Fransman wil zich voorlopig dan ook niet te veel bezighouden met alle speculaties. "Op dit moment focus ik me alleen op het maximale uit onze mogelijkheden halen. We moeten de problemen van de auto oplossen, dit nieuwe circuit leren kennen en hopen op goede resultaten." Ook over de toekomst van Bearman bestaat nog geen volledige duidelijkheid, al lijkt de Brit volgens de huidige verwachtingen ook in 2027 op de Formule 1-grid te staan. Ferrari wordt daarbij genoemd als mogelijke bestemming vanwege zijn banden met de Ferrari Driver Academy.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (1)

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  • Snork

    Posts: 23.081

    Ocon is wel klaar.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 14:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 193
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Haas
Haas
  • comments 72.332 reacties op Haas
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