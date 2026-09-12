Esteban Ocon heeft duidelijk gemaakt dat hij zichzelf niet ziet als het probleem bij Haas. De toekomst van de Fransman is onzeker, zeker nadat de Amerikaanse renstal onlangs meerdere coureurs testte met het oog op 2027. Toch is Ocon ervan overtuigd dat hij en teamgenoot Oliver Bearman niet de oorzaak zijn van de huidige problemen.

De 29-jarige Ocon is een van de laatste coureurs op de Formule 1-grid die nog geen duidelijkheid heeft over zijn toekomst. Zijn prestaties helpen daarbij niet mee. Na dertien races heeft Ocon slechts drie punten bijgedragen aan het totaal van Haas. De afgelopen weken werd de druk bovendien groter nadat Haas tijdens een driedaagse TPC-test meerdere potentiële opvolgers aan het werk zag.

Ocon ziet probleem niet bij coureurs van Haas

Volgens F1-journalist Julianne Cerasoli zou Rafael Camara momenteel de belangrijkste kandidaat zijn om in 2027 een stoeltje bij Haas te bemachtigen. De Braziliaan, die strijdt om de F2-titel, maakte tijdens de test indruk en wist zelfs het referentiepunt van Bearman te verslaan. Dat zou goed zijn gevallen bij de leiding van Haas.

Ocon werd tijdens de mediadag in Madrid gevraagd naar zijn toekomst. "We zijn de afgelopen weken natuurlijk met elkaar in gesprek geweest over de toekomst. Ik heb in 2025 bewust voor dit project met Ayao Komatsu gekozen. Het is dan ook logisch dat de eerste gesprekken met dit team plaatsvinden, en die gesprekken lopen momenteel", liet de Fransman weten.

De coureur begrijpt tegelijkertijd dat Haas andere opties wil bekijken. "Het team mag natuurlijk andere coureurs testen als het dat wil. Ons TPC-programma is belangrijk voor de renstal en levert ook inkomsten op. Maar het is voor mij duidelijk dat de coureurs niet het probleem zijn."

'Als de auto goed is, presteren Ollie en ik'

Volgens Ocon trekken hij en Bearman samen aan dezelfde kar om de problemen van de Haas-bolide op te lossen. "We werken allemaal dezelfde kant op en proberen het maximale uit de auto te halen. Ollie en ik laten zien wat we kunnen zodra we een auto hebben waarmee we kunnen presteren."

De Fransman wil zich voorlopig dan ook niet te veel bezighouden met alle speculaties. "Op dit moment focus ik me alleen op het maximale uit onze mogelijkheden halen. We moeten de problemen van de auto oplossen, dit nieuwe circuit leren kennen en hopen op goede resultaten." Ook over de toekomst van Bearman bestaat nog geen volledige duidelijkheid, al lijkt de Brit volgens de huidige verwachtingen ook in 2027 op de Formule 1-grid te staan. Ferrari wordt daarbij genoemd als mogelijke bestemming vanwege zijn banden met de Ferrari Driver Academy.