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Uitslag VT2 Spanje: Antonelli pakt de snelste tijd, Verstappen zesde

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<b> Uitslag VT2 Spanje: </b> Antonelli pakt de snelste tijd, Verstappen zesde

De tweede vrije training op de Madring is een feit. Op het nieuwe circuit in Madrid zette Andrea Kimi Antonelli de snelste tijd op zijn naam in deze sessie. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Onder het Spaanse zonnetje maakte iedereen zich klaar voor de tweede vrije training. De eerste training was zonder grote problemen verlopen, terwijl de kwalificatie in de Formule 2 later in de middag een soort crashfeest was. Iedereen vroeg zich dan ook af hoe de tweede training zou verlopen, en de eerste minuten verliepen kalm.

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Direct problemen

Vrijwel alle coureurs kwamen de baan op toen het licht aan het einde van de pitlane op groen schoot. Iedereen wilde meters maken om het circuit goed onder de knie te krijgen, en om grote problemen te voorkomen. Voor thuisrijder Fernando Alonso begon de sessie op een tegenvallende wijze, want Aston Martin had een probleem ontdekt en de monteurs waren nog druk bezig toen de sessie van start ging.

Lando Norris hoopte goed aan de sessie te kunnen beginnen, maar al snel liep hij tegen problemen aan. Hij had nog maar een rondjes verreden toen hij de eerste problemen ontdekte. Er ging iets mis bij het schakelen, en mogelijk was er ook een probleem met de krachtbron. Hij wist de wagen veilig terug te brengen naar de pits, waar het team op onderzoek uitging en Norris zelf uitstapte. Het was een nieuwe tegenvaller voor de regerend wereldkampioen, die dit seizoen al vaker tegen betrouwbaarheidsproblemen aanliep. Dit keer moest het team de versnellingsbak wisselen.

Verstappen verliest tijd

Max Verstappen kwam op zijn beurt vroeg de baan op, en leek te kunnen gaan schitteren. Hij was met één van zijn eerste tijden direct de snelste coureur op de baan. Hij had echter de track limits overschreden, waardoor hij terugviel. Op dat moment waren er echter nog geen rondjes op de softs neergezet.

Lindblad in de muur

Na een halfuurtje kwamen de coureurs naar buiten op de zachte banden. Direct werd duidelijk dat de onderlinge verschillen groot waren, maar ook lastig te voorspellen. De Mercedessen waren bijvoorbeeld snel, terwijl Verstappen iets minder dan een halve seconden moest toegeven. Ook Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad zag er snel uit, maar hij was de eerste coureur die chaos veroorzaakte.

Het Britse talent maakte bij het uitkomen van Le Monumental een klein foutje, verloor de macht over het stuur en knalde in de muur. De schade aan zijn auto was groot, en de wedstrijdleiding koos voor de rode vlag. De overgebleven coureurs kwamen weer naar binnen, en in de pitlane was er genoeg te doen. Bij McLaren werd er doorgewerkt aan de auto van Norris, terwijl de Haas-monteurs de auto van Esteban Ocon terug moesten duwen. De Fransman wilde net de pits uitrijden tot de lichten op rood schoten.

Veel verkeer

Wie ook weer op de baan reed, was Fernando Alonso. De monteurs hadden de problemen net op tijd opgelost, waardoor Alonso de verloren tijd weer goed kon maken. De Spanjaard kon na de onderbreking weer de nodige rondjes rijden, en kon zelfs een softrun noteren.

Aan de kop van het veld leek het te gaan tussen de Ferrari's en Andrea Kimi Antonelli. De verschillen waren klein, maar veel coureurs kregen het niet voor elkaar om een foutloze ronde te rijden. Zo werden veel coureurs geblokkeerd bij het uitkomen van La Monumental.

Geen probleemloze dag voor Verstappen

Verstappen had andere problemen aan zijn hoofd, en liet zijn team weten dat zijn stuur ineens zwaarder aanvoelde. Bij Red Bull wisten ze niet helemaal wat er aan de hand was, dus Verstappen moest roeien met de riemen die hij had.

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Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.139

    Vriend alweer verslagen door Kimi.
    Maar gelukkig staat Max toch nog boven Arvid Lindblad.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 18:29

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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