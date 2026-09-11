Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur klopt er niets van dat hij mogelijk wordt ontslagen. De Fransman werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een vertrek na het tegenvallende weekend in Monza. Vasseur wil er geen aandacht aan besteden en weigert er energie aan te verspillen.

Het team van Ferrari aast dit weekend op sportieve revanche nadat ze tijdens hun thuisrace in Monza de boot misten en betrokken raakten bij meerdere incidenten. In de dagen daarna gonsde het in de Italiaanse media van de geruchten, ook over de positie van teambaas Vasseur. Sommigen vroegen zich zelfs af of er wel toekomst voor hem was binnen het team, en of zijn positie mogelijk onder druk stond.

'Zou gisteravond al zijn ontslagen'

Vasseur heeft zelf geen zin om aan dit soort zaken te denken. In een interview met de Italiaanse tak van Motorsport.com is hij er zeer helder over: "Sommige mensen zeggen dat ik dit weekend word ontslagen, of dat ik gisteravond al ben ontslagen. We hebben twee races gewonnen en we kunnen er echt meer winnen. We hebben een duidelijk beeld van hoe we verder kunnen komen, en daar richt ik mijn energie op. Onder druk staan hoort bij mijn werk. Ik wil daar geen energie aan verspillen."

Heeft Vasseur de steun van de top?

Vasseur heeft ook niet het gevoel dat hij alleen staat bij Ferrari. Als hij hiernaar wordt gevraagd, komt hij met een duidelijk antwoord: "Er is een open communicatiekanaal en die is constant open en heel constructief. Bovendien zijn er elk raceweekenden vertegenwoordigers van het topmanagement uit Maranello aanwezig, van John Elkann tot Benedetto Vigna en ook Piero Ferrari. Ik denk dat dit een zeer positief teken voor iedereen is die bij het team op het circuit of in Maranello werkt."

Hoe verliep de eerste dag in Madrid?

In de eerste vrije trainingen in Madrid zat Ferrari er in ieder geval goed bij. Charles Leclerc kwam in de tweede vrije training tot de tweede tijd op 0,113 seconden van Andrea Kimi Antonelli. Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton noteerde de derde tijd op 0,149 seconden.