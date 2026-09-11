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Vasseur reageert op wilde geruchten over Ferrari-ontslag

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Vasseur reageert op wilde geruchten over Ferrari-ontslag

Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur klopt er niets van dat hij mogelijk wordt ontslagen. De Fransman werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een vertrek na het tegenvallende weekend in Monza. Vasseur wil er geen aandacht aan besteden en weigert er energie aan te verspillen.

Het team van Ferrari aast dit weekend op sportieve revanche nadat ze tijdens hun thuisrace in Monza de boot misten en betrokken raakten bij meerdere incidenten. In de dagen daarna gonsde het in de Italiaanse media van de geruchten, ook over de positie van teambaas Vasseur. Sommigen vroegen zich zelfs af of er wel toekomst voor hem was binnen het team, en of zijn positie mogelijk onder druk stond.

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'Zou gisteravond al zijn ontslagen'

Vasseur heeft zelf geen zin om aan dit soort zaken te denken. In een interview met de Italiaanse tak van Motorsport.com is hij er zeer helder over: "Sommige mensen zeggen dat ik dit weekend word ontslagen, of dat ik gisteravond al ben ontslagen. We hebben twee races gewonnen en we kunnen er echt meer winnen. We hebben een duidelijk beeld van hoe we verder kunnen komen, en daar richt ik mijn energie op. Onder druk staan hoort bij mijn werk. Ik wil daar geen energie aan verspillen."

Heeft Vasseur de steun van de top?

Vasseur heeft ook niet het gevoel dat hij alleen staat bij Ferrari. Als hij hiernaar wordt gevraagd, komt hij met een duidelijk antwoord: "Er is een open communicatiekanaal en die is constant open en heel constructief. Bovendien zijn er elk raceweekenden vertegenwoordigers van het topmanagement uit Maranello aanwezig, van John Elkann tot Benedetto Vigna en ook Piero Ferrari. Ik denk dat dit een zeer positief teken voor iedereen is die bij het team op het circuit of in Maranello werkt."

Hoe verliep de eerste dag in Madrid?

In de eerste vrije trainingen in Madrid zat Ferrari er in ieder geval goed bij. Charles Leclerc kwam in de tweede vrije training tot de tweede tijd op 0,113 seconden van Andrea Kimi Antonelli. Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton noteerde de derde tijd op 0,149 seconden.

schwantz34

Posts: 42.854

Moest meteen denken aan al die voetbaltrainers die zeggen dat er niks aan het handje is, maar 2 dagen later alsnog hun bulltje moeten pakken...

  • 1
  • 11 sep 2026 - 19:32
F1 Nieuws Frédéric Vasseur Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • schwantz34

    Posts: 42.855

    Moest meteen denken aan al die voetbaltrainers die zeggen dat er niks aan het handje is, maar 2 dagen later alsnog hun bulltje moeten pakken...

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 19:32
    • Patrace

      Posts: 6.926

      Ja, maar wat moeten ze anders zeggen?
      In dit soort gevallen kun je nooit het juiste zeggen. Als ze voornemens zijn hem na dit weekend te ontslaan, zullen ze dat niet tegen hem zeggen.
      Dus hij kan alleen doen alsof er niets is veranderd, tot er iets is veranderd.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 22:25
  • Snorremans

    Posts: 384

    Laten we wel zijn...Ferrari kennende houdt hij het toch lang vol..

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 23:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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