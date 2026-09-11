De eerste Formule 1-sessie op de gloednieuwe Madring is een feit. Op het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad Madrid werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet maakte.

Voor het eerst sinds 1981 is het Formule 1-circus weer terug in Madrid. Nadat jarenlang de GP van Spanje plaatsvond in Barcelona is de race verplaatst naar de hoofdstad, waar een gloednieuw stratencircuit uit de grond is gestampt. Desondanks bleef Barcelona nog wel op de F1-kalender, al zal het tot 2032 rouleren met Spa-Francorchamps.

Genoeg om naar uit te kijken

Eenmaal aangekomen in Madrid is er genoeg om naar uit te kijken. Na de Grand Prix van Italië vorige week heeft Andrea Kimi Antonelli de leiding in het WK stevig in handen. Na de masterclass van de Italiaan op Monza, waar hij vanaf de 19e plaats wist te winnen, staat hij nu maar liefst 66 punten voor op George Russell en 76 op Lewis Hamilton. Nu heerst de prangende vraag of de Mercedes-coureur door weet te pakken en niet als Oscar Piastri in 2025 ineen stortte.

Daarnaast was het Ferrari dat de spotlights naar zich toetrok na de Italiaanse GP. De Scuderia hoopte hoge ogen te gooien voor de tifosi, maar moest toezien hoe Hamilton niet verder kwam dan een zesde plaats terwijl Charles Leclerc de race vroegtijdig moest eindigen door een keiharde crash. Daarbij zorgde het agressieve gevecht tussen de twee Ferrari-coureurs in de openingsfase voor veel wrijving achter de schermen. Uiteindelijk gaf Leclerc toe dat het zijn fout was.

Tot slot hoopt Max Verstappen een vervolg te geven aan zijn sterke race op Monza. Even wrong de Nederlander zich in het gevecht tussen de twee Mercedes-coureurs voor de overwinning, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. Een opsteker voor Red Bull Racing, dat ook in Madrid niet kan beschikken over Isack Hadjar. Vanwege een polsblessure wordt hij vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt weer zijn Racing Bulls-stoeltje aan Yuki Tsunoda laat.

Mercedes voert de toon aan in VT1

Nadat de snelste tijden op de Madring constant afwisselden doordat de baan sneller werd, was het Ferrari dat de eerste veertig minuten de toon voerde. Hamilton en Leclerc klokten de snelste tijden, terwijl zij notabene een compound harder onder de auto hadden dan Antonelli en Russell die de derde en vierde tijd in handen hadden.

Nadien was het Russell die de snelste tijd neerzette. De Engelsman, die een week geleden nog overklast werd door zijn teamgenoot, Verpulverde de snelste tijd en was maar liefst een halve seconde sneller dan de Ferrari's. Later wist Antonelli met een tweede tijd vóór Hamilton en Leclerc te komen.

Verstappen komt nog tekort

Voor Verstappen is duidelijk na de eerste vrije training dat er nog werk aan de winkel is. De Nederlander pakte de vijfde tijd, maar kon met zijn Red Bull niet in de buurt komen van de rondetijden van Ferrari of Mercedes. Er moet nog een hoop gebeuren, wil de viervoudig wereldkampioen wéér aanspraak maken op een podiumplek.

Om 17:00 uur Nederlandse tijd wordt het F1-circus hervat op de Madring. Dan zal de tweede vrije training plaatsvinden voor de Grand Prix van Spanje.