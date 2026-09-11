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Uitslag VT1 Spanje: Russell klokt snelste tijd, Verstappen vijfde

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<b> Uitslag VT1 Spanje: </b> Russell klokt snelste tijd, Verstappen vijfde

De eerste Formule 1-sessie op de gloednieuwe Madring is een feit. Op het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad Madrid werd de snelste tijd genoteerd door George Russell. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet maakte.

Voor het eerst sinds 1981 is het Formule 1-circus weer terug in Madrid. Nadat jarenlang de GP van Spanje plaatsvond in Barcelona is de race verplaatst naar de hoofdstad, waar een gloednieuw stratencircuit uit de grond is gestampt. Desondanks bleef Barcelona nog wel op de F1-kalender, al zal het tot 2032 rouleren met Spa-Francorchamps. 

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6 sep

Genoeg om naar uit te kijken 

Eenmaal aangekomen in Madrid is er genoeg om naar uit te kijken. Na de Grand Prix van Italië vorige week heeft Andrea Kimi Antonelli de leiding in het WK stevig in handen. Na de masterclass van de Italiaan op Monza, waar hij vanaf de 19e plaats wist te winnen, staat hij nu maar liefst 66 punten voor op George Russell en 76 op Lewis Hamilton. Nu heerst de prangende vraag of de Mercedes-coureur door weet te pakken en niet als Oscar Piastri in 2025 ineen stortte. 

Daarnaast was het Ferrari dat de spotlights naar zich toetrok na de Italiaanse GP. De Scuderia hoopte hoge ogen te gooien voor de tifosi, maar moest toezien hoe Hamilton niet verder kwam dan een zesde plaats terwijl Charles Leclerc de race vroegtijdig moest eindigen door een keiharde crash. Daarbij zorgde het agressieve gevecht tussen de twee Ferrari-coureurs in de openingsfase voor veel wrijving achter de schermen. Uiteindelijk gaf Leclerc toe dat het zijn fout was. 

Tot slot hoopt Max Verstappen een vervolg te geven aan zijn sterke race op Monza. Even wrong de Nederlander zich in het gevecht tussen de twee Mercedes-coureurs voor de overwinning, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. Een opsteker voor Red Bull Racing, dat ook in Madrid niet kan beschikken over Isack Hadjar. Vanwege een polsblessure wordt hij vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt weer zijn Racing Bulls-stoeltje aan Yuki Tsunoda laat. 

Mercedes voert de toon aan in VT1 

Nadat de snelste tijden op de Madring constant afwisselden doordat de baan sneller werd, was het Ferrari dat de eerste veertig minuten de toon voerde. Hamilton en Leclerc klokten de snelste tijden, terwijl zij notabene een compound harder onder de auto hadden dan Antonelli en Russell die de derde en vierde tijd in handen hadden. 

Nadien was het Russell die de snelste tijd neerzette. De Engelsman, die een week geleden nog overklast werd door zijn teamgenoot, Verpulverde de snelste tijd en was maar liefst een halve seconde sneller dan de Ferrari's. Later wist Antonelli met een tweede tijd vóór Hamilton en Leclerc te komen. 

Verstappen komt nog tekort

Voor Verstappen is duidelijk na de eerste vrije training dat er nog werk aan de winkel is. De Nederlander pakte de vijfde tijd, maar kon met zijn Red Bull niet in de buurt komen van de rondetijden van Ferrari of Mercedes. Er moet nog een hoop gebeuren, wil de viervoudig wereldkampioen wéér aanspraak maken op een podiumplek. 

Om 17:00 uur Nederlandse tijd wordt het F1-circus hervat op de Madring. Dan zal de tweede vrije training plaatsvinden voor de Grand Prix van Spanje. 

F1Grand Prix Spanje - Vrije training 1

ES Madring - 11 september 2026

Damon Hill

Posts: 19.972

@Michael Schumacher,
Jammer zo'n reactie. Heel zwart-wit ook weer. Het ene sluit het ander natuurlijk niet uit. Mensen die het nieuwe reglement niet leuk vinden, vinden niet per definitie ieder nieuw circuit stom. Dat is echt appels met peren vergelijken.

En daar ben ik er dus eentje fan. Ik be... [Lees verder]

  • 14
  • 11 sep 2026 - 14:52
Foto's Grand Prix van Spanje 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton George Russell Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (30)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.605

    Wat een bazen circuit, echt heel vet! Daar zal de "mariokartkaartherhaalvereniging" het wel mee oneens zijn, om onduidelijke redenen.

    • + 6
    • 11 sep 2026 - 14:32
    • Joeppp

      Posts: 8.801

      Niet meer weer zo'n steek onder water, het is nog maar het begin van het weekend. De motorformule blijft een draak maar het circuit vind ik ook mooi! Het is wel weer sfeerloos maar dat doet niks af aan de layout.

      • + 7
      • 11 sep 2026 - 14:34
    • Damon Hill

      Posts: 19.972

      @Michael Schumacher,
      Jammer zo'n reactie. Heel zwart-wit ook weer. Het ene sluit het ander natuurlijk niet uit. Mensen die het nieuwe reglement niet leuk vinden, vinden niet per definitie ieder nieuw circuit stom. Dat is echt appels met peren vergelijken.

      En daar ben ik er dus eentje fan. Ik ben geen fan van de nieuwe regels, maar dit nieuwe circuit vind ik wel een mooie toevoeging.

      • + 14
      • 11 sep 2026 - 14:52
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.605

      Ik weet het, het was ook nergens voor nodig en inderdaad kan het naast elkaar bestaan.

      • + 3
      • 11 sep 2026 - 15:12
    • snailer

      Posts: 34.734

      Van Michael mag hij alleen een mening hebben, Damon. Maar daar is hij niet de enige in.

      Overigens mis ik iets in die tabel. 5de maar vierde in de tabel voor Verstappen. En ik mis een 2de Williams?

      • + 4
      • 11 sep 2026 - 15:15
    • powered by bye

      Posts: 558

      Maak er maar Ralf van past beter bij je

      • + 3
      • 11 sep 2026 - 15:22
    • Snork

      Posts: 23.077

      @snailer, dat zijn de VT1 resultaten van Barcelona dit jaar. Toevallig ook Spanje, maar dat is al teveel gevraagd voor deze site….

      • + 5
      • 11 sep 2026 - 15:42
    • nr 76

      Posts: 7.598

      @ Snailer: Catalunya 12juni....
      Zelfs dat is te lastig voor de knip- en plakkers hier....

      • + 2
      • 11 sep 2026 - 15:47
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.605

      @Snailer

      Nee hoor, ik typte het en kom inderdaad tot de conclusie dat het nergens voor nodig is. Corrigeerbaar heet dat geloof ik.

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 16:16
    • StevenQ

      Posts: 10.734

      Het is een soort combinatie tussen Jeddah en Sochi, ook 2 circuits zonder sfeer

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 16:21
    • snailer

      Posts: 34.734

      Neem ik het ook terug.

      Asfalt er onder een gaan.

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 16:56
    • snailer

      Posts: 34.734

      Heb even naar wat yt beelden gekeken. Zit nu namelijk te wachten op mijn kameraad.

      Mij lijkt de linker voorband nogal gelimiteerd te worden. Zeker als het echt warm zal zijn in de race.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 17:05
  • schwantz34

    Posts: 42.849

    Wat een gaaf en supoersnel baantje is dit zeg. Denk dat inhalen echter zo goed als onmogelijk is met die vele aaneenschakelingen van snelle bochtencombinaties, al durf ik daar met de huidige jojo auto's mijn hand zeker niet voor de volle 100% in het vuur te steken! ;)

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 14:39
  • fabfab

    Posts: 1

    Mooi baantje maar wel makkelijk als jullie ook de correcte tijden erbij zetten ipv de uitslag van vt1 barcelona

    • + 3
    • 11 sep 2026 - 14:43
  • Larry Perkins

    Posts: 67.759

    De Monegaskische persmuskieten framen na vt1 dat Leclerc nu de nummer 1 coureur bij het legendarische scharlakenrode team met het steigerende paard uit Maranello moet worden...

    • + 3
    • 11 sep 2026 - 14:46
    • schwantz34

      Posts: 42.849

      Ëén Monegaskische persmuskiet maakt nog lang geen zomer voor Charles vergeleken met die armada aan Britse bloedzuigers die Lewis massaal naar de 1e coureurspositie proberen te roeptoeteren!

      • + 5
      • 11 sep 2026 - 14:51
    • Larry Perkins

      Posts: 67.759

      Alonso heeft de Spaanse pers aangespoord de Monegaskische media actief te ondersteunen en hetzelfde geldt voor Verstappen richting het Nederlands journaille.
      En Hulkenberg was dankzij Hamilton ook de l*l dus onze oosterburen sind bereits unterwegs zu einem Blitzkrieg...

      • + 3
      • 11 sep 2026 - 15:05
  • Snork

    Posts: 23.077

    En in de resultaten laten ze hier de VT1 resultaten van Barcelona zien. Okay dan.

    • + 6
    • 11 sep 2026 - 14:46
    • Joeppp

      Posts: 8.801

      Haha, ja Spanje is spanje.

      • + 3
      • 11 sep 2026 - 14:49
    • Pietje Bell

      Posts: 36.676

      Kijk er niet van op, want de schrijver heeft ook maanden lang beweerd dat Max een drievoudig wereldkampioen is.

      • + 5
      • 11 sep 2026 - 14:53
    • Larry Perkins

      Posts: 67.759

      De sangria glijdt weer lekker naar binnen bij de schrijvert... Salud!

      • + 5
      • 11 sep 2026 - 14:56
    • schwantz34

      Posts: 42.849

      De Vridamidabo is blijkbaar al heul vroeg begonnen op de reedaktie van Geepee todee!

      • + 6
      • 11 sep 2026 - 14:59
    • Pietje Bell

      Posts: 36.676

      Héééél vroeg @schwantz, want in zijn bericht van 08:11u over Gasly
      die de hele wereld over schijnt te gaan in Max zijn vliegtuig
      staat ook nog steeds:

      "Gasly heeft zelf een eigen privéjet, en wordt meestal gespot
      in gecharterde jets".

      • + 6
      • 11 sep 2026 - 15:09
    • amigob

      Posts: 469

      Valt toch wel mee, bij de Constructeurskampioenschap Stand kijkt Racing point nog steeds mee te doen


      * Door een straf van Racing Point, voor het gebruiken van illegale brake ducts, kreeg het team 2x 200.000 dollar boete en 15 punten in mindering als team.

      • + 3
      • 11 sep 2026 - 15:10
    • Larry Perkins

      Posts: 67.759

      Zomaar een bijdehand weetje omdat het kan...

      Iedereen had natuurlijk al gezien dat de nummer 22 op de lijst van 12 juni ontbreekt. Dat was natuurlijk...?

      Luke Browning, hij had gehoopt op zijn eerste vrije training van het jaar in een Williams. Een elektrisch probleem belette hem om in het eerste uur ook maar één ronde te voltooien....

      • + 2
      • 11 sep 2026 - 15:33
    • Larry Perkins

      Posts: 67.759

      Graag gedaan!

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 15:34
  • Kampsie

    Posts: 1.729

    Poeh die Paul Aron

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 14:51
  • Sander

    Posts: 2.002

    La Monumantal!!! Heerlijk terugschakelen in de bocht anders redt je de volgende bocht niet. Echt top.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 15:53
  • UserEvO

    Posts: 189

    VT1 tijden en circuits door elkaar halen......t is teveel gevraagd van de knippers en plakkers hier op deze site..
    Alleen l..l verhalen ophangen, dat lukt dan weer wel.. Gasly over de wereld met vliegtuig Max. ZOOO story roddelblad niveau......triest

    • + 6
    • 11 sep 2026 - 16:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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