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Verstappen moet Red Bull redden: "Het was niet goed genoeg"

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Verstappen moet Red Bull redden: "Het was niet goed genoeg"

Ralf Schumacher maakt zich een beetje zorgen over de huidige situatie bij Red Bull. Hij wijst naar Max Verstappen, die volgens hem vooral de kar moet trekken. Volgens de Duitse oud-coureur moet Red Bull snel gaan zoeken naar een oplossing.

Het team van Red Bull Racing arriveerde vandaag voor het eerst op de nieuwe Madring in Madrid. Wat ze kunnen verwachten van dit weekend, is niet helemaal duidelijk. Het circuit is voor iedereen onbekend terrein, maar ze hebben wel een goed gevoel overgehouden aan de race in Monza. Verstappen vocht daar kort mee om de zege en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Het feit dat Verstappen het podium mocht beklimmen, kwam een beetje als een verrassing.

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Wat gaat er mis bij Red Bull?

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher moet Red Bull aan de bak. In de podcast Backstage Boxengasse wijst hij naar het feit dat Verstappens podium een verrassing was: "Dat zei Mekies ook bij ons, volgens mij. Het was niet bepaald bevredigend hoe ze daar op vrijdag begonnen. Het was niet goed genoeg. Zeker omdat Max, die toch wel de steunpilaar is binnen het team, waarschijnlijk iets had kunnen veranderen als hij wel had gereden in de eerste vrije training."

"Maar Liam Lawson zat daar nu min of meer als een soort noodoplossing. Ik wil dat niet denigrerend laten klinken, want dat zou wel een beetje oneerlijk zijn tegenover hem. Maar daardoor werd er simpelweg meer van hem gevraagd."

'Dat moet je eerst ook maar voor elkaar krijgen'

Red Bull heeft er weleens vaker last van dat ze slecht aan het weekend beginnen. Schumacher ziet dit dan ook als een probleem: "Red Bull moet er snel voor zorgen dat het beter voorbereid op het circuit arriveert. Ik heb het dan niet zozeer over de werkwijze of procedures, maar vooral over het technische aspect. Daar lijkt het probleem echt te zitten. Want uiteindelijk had Max een auto waarin hij in ieder geval kon rijden, maar het ging niet van harte. Dat moet je eerst ook maar voor elkaar krijgen."

HarryLam

Posts: 5.728

Nou..Lawson is er natuurlijk niet voor niks uitgeknikkerd bij RB na 2 waardeloze prestaties en vorige week was nummer 3, dat is 75% volgens mij.

  • 1
  • 11 sep 2026 - 15:55
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (2)

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  • HarryLam

    Posts: 5.728

    Nou..Lawson is er natuurlijk niet voor niks uitgeknikkerd bij RB na 2 waardeloze prestaties en vorige week was nummer 3, dat is 75% volgens mij.

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 15:55
    • Elektropunkz

      Posts: 1.046

      Ik wil jou wel eens in die auto zien dan meestercoureur

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 18:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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8
Audi
16
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Williams
11
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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