Ralf Schumacher maakt zich een beetje zorgen over de huidige situatie bij Red Bull. Hij wijst naar Max Verstappen, die volgens hem vooral de kar moet trekken. Volgens de Duitse oud-coureur moet Red Bull snel gaan zoeken naar een oplossing.

Het team van Red Bull Racing arriveerde vandaag voor het eerst op de nieuwe Madring in Madrid. Wat ze kunnen verwachten van dit weekend, is niet helemaal duidelijk. Het circuit is voor iedereen onbekend terrein, maar ze hebben wel een goed gevoel overgehouden aan de race in Monza. Verstappen vocht daar kort mee om de zege en kwam uiteindelijk als derde over de streep. Het feit dat Verstappen het podium mocht beklimmen, kwam een beetje als een verrassing.

Wat gaat er mis bij Red Bull?

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher moet Red Bull aan de bak. In de podcast Backstage Boxengasse wijst hij naar het feit dat Verstappens podium een verrassing was: "Dat zei Mekies ook bij ons, volgens mij. Het was niet bepaald bevredigend hoe ze daar op vrijdag begonnen. Het was niet goed genoeg. Zeker omdat Max, die toch wel de steunpilaar is binnen het team, waarschijnlijk iets had kunnen veranderen als hij wel had gereden in de eerste vrije training."

"Maar Liam Lawson zat daar nu min of meer als een soort noodoplossing. Ik wil dat niet denigrerend laten klinken, want dat zou wel een beetje oneerlijk zijn tegenover hem. Maar daardoor werd er simpelweg meer van hem gevraagd."

'Dat moet je eerst ook maar voor elkaar krijgen'

Red Bull heeft er weleens vaker last van dat ze slecht aan het weekend beginnen. Schumacher ziet dit dan ook als een probleem: "Red Bull moet er snel voor zorgen dat het beter voorbereid op het circuit arriveert. Ik heb het dan niet zozeer over de werkwijze of procedures, maar vooral over het technische aspect. Daar lijkt het probleem echt te zitten. Want uiteindelijk had Max een auto waarin hij in ieder geval kon rijden, maar het ging niet van harte. Dat moet je eerst ook maar voor elkaar krijgen."