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Norris loopt direct tegen grote problemen aan in Madrid

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Norris loopt direct tegen grote problemen aan in Madrid

Regerend wereldkampioen Lando Norris heeft een valse start van het raceweekend in Madrid achter de rug. De Britse McLaren-coureur kon amper meters maken in de tweede vrije training, en liep daardoor tegen een flinke achterstand aan. McLaren heeft de versnellingsbak moeten wisselen.

Het raceweekend op de nieuwe Madring is niet vlekkeloos begonnen voor Norris en McLaren. In de eerste vrije training zaten ze er nog aardig bij, en wist Norris de zesde tijd te noteren met een achterstand van 0,870 seconden op de snelste tijd. Voor McLaren werd het belangrijk om veel meters te maken in de tweede vrije training, maar al snel liep Norris tegen problemen aan. Hij meldde zijn team dat er een probleem was, en dat hij lastig van versnelling kon wisselen.

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Wat ging er mis?

De Brit zocht direct de pits op, en al snel werd duidelijk dat het ging om een groot probleem. Norris stapte uit, en zou voor de rest van de sessie niet meer kunnen rijden. Tijdens de vrije training meldde McLaren dat ze een probleem hebben gevonden, en dat een versnellingsbakwissel nodig was. Het is geen makkelijke klus, maar McLaren hoopte het einde van de training nog te kunnen halen. Dat bleek te hoog gegrepen en Norris kwam niet meer in actie.

Wat zijn de gevolgen voor Norris?

Hij keek tegen een grote achterstand aan, en zal morgen aan de bak moeten gaan. Het is niet alleen een tegenslag voor McLaren vanwege het feit dat ze minder data hebben verzameld, het is ook een probleem voor Norris. Hij heeft nu immers minder ervaring opgedaan op het nieuwe circuit, wat voor veel coureurs nog onbekend terrein is.

Norris' teamgenoot Oscar Piastri kende wel een probleemloze vrije training, en hij kon de nodige meters maken. De Australiër kon zich niet mengen in de strijd om de snelste tijden, en moest het doen met de zevende tijd. Voor McLaren is er dus nog veel werk aan de winkel.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Spanje 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
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