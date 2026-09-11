Regerend wereldkampioen Lando Norris heeft een valse start van het raceweekend in Madrid achter de rug. De Britse McLaren-coureur kon amper meters maken in de tweede vrije training, en liep daardoor tegen een flinke achterstand aan. McLaren heeft de versnellingsbak moeten wisselen.

Het raceweekend op de nieuwe Madring is niet vlekkeloos begonnen voor Norris en McLaren. In de eerste vrije training zaten ze er nog aardig bij, en wist Norris de zesde tijd te noteren met een achterstand van 0,870 seconden op de snelste tijd. Voor McLaren werd het belangrijk om veel meters te maken in de tweede vrije training, maar al snel liep Norris tegen problemen aan. Hij meldde zijn team dat er een probleem was, en dat hij lastig van versnelling kon wisselen.

Wat ging er mis?

De Brit zocht direct de pits op, en al snel werd duidelijk dat het ging om een groot probleem. Norris stapte uit, en zou voor de rest van de sessie niet meer kunnen rijden. Tijdens de vrije training meldde McLaren dat ze een probleem hebben gevonden, en dat een versnellingsbakwissel nodig was. Het is geen makkelijke klus, maar McLaren hoopte het einde van de training nog te kunnen halen. Dat bleek te hoog gegrepen en Norris kwam niet meer in actie.

Wat zijn de gevolgen voor Norris?

Hij keek tegen een grote achterstand aan, en zal morgen aan de bak moeten gaan. Het is niet alleen een tegenslag voor McLaren vanwege het feit dat ze minder data hebben verzameld, het is ook een probleem voor Norris. Hij heeft nu immers minder ervaring opgedaan op het nieuwe circuit, wat voor veel coureurs nog onbekend terrein is.

Norris' teamgenoot Oscar Piastri kende wel een probleemloze vrije training, en hij kon de nodige meters maken. De Australiër kon zich niet mengen in de strijd om de snelste tijden, en moest het doen met de zevende tijd. Voor McLaren is er dus nog veel werk aan de winkel.