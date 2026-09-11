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FIA-stewards delen straf uit na eerste vrije training op Madring

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FIA-stewards delen straf uit na eerste vrije training op Madring

De eerste vrije training op de Madring is zonder grote incidenten verlopen. Toch waren er meteen enkele opvallende zaken voor de stewards. Sergio Perez kreeg namens Cadillac twee boetes voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat, terwijl ook Alex Albon en Arvid Lindblad na de sessie onder het vergrootglas van de FIA lagen.

De eerste training op het nieuwe circuit in Madrid verliep aanvankelijk relatief rustig. Perez zorgde echter voor werk bij de stewards door tot twee keer toe te hard door de pitstraat te rijden. Cadillac kreeg daarvoor twee afzonderlijke boetes opgelegd. De Amerikaanse renstal moet 1.000 euro en 700 euro betalen.

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Perez twee keer in de fout in pitstraat

De FIA stelde vast dat Perez met zijn auto de pitlane-snelheidslimiet van 80 kilometer per uur overschreed. Bij de eerste overtreding reed hij liefst 16,7 kilometer per uur te snel. De stewards benadrukten in hun oordeel dat coureurs het recht hebben om binnen de geldende termijnen beroep aan te tekenen tegen bepaalde beslissingen.

Ook Albon kreeg na de training te maken met de stewards. De Williams-coureur wordt onderzocht vanwege een mogelijk onveilige terugkeer op de baan in bocht 6. Het incident wordt na afloop van de sessie verder bekeken. Arvid Lindblad moet zich eveneens melden bij de stewards voor een soortgelijk vergrijp.

Verstappen begint Madring-weekend als vijfde

De eerste training kende daarnaast een opvallend rommelig verloop. Meerdere rondetijden werden geschrapt en coureurs hadden moeite om elkaar op het smalle circuit voldoende ruimte te geven tijdens snelle rondes. Grote crashes bleven echter uit, ondanks de zorgen die vooraf werden uitgesproken over de veiligheid van de nieuwe Madring.

Max Verstappen begon zijn weekend uiteindelijk met de vijfde tijd. De viervoudig wereldkampioen moest in de eerste vrije training Mercedes en Ferrari voor zich dulden. Daarmee kende de Nederlander een rustige start op het nieuwe circuit, waar voorlopig vooral de beperkte ruimte en de vele geschrapte rondetijden voor de nodige hectiek zorgden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Alexander Albon Arvid Lindblad Racing Bulls Cadillac Williams GP Spanje 2026

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Team
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3
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 220
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
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