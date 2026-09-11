De eerste vrije training op de Madring is zonder grote incidenten verlopen. Toch waren er meteen enkele opvallende zaken voor de stewards. Sergio Perez kreeg namens Cadillac twee boetes voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat, terwijl ook Alex Albon en Arvid Lindblad na de sessie onder het vergrootglas van de FIA lagen.

De eerste training op het nieuwe circuit in Madrid verliep aanvankelijk relatief rustig. Perez zorgde echter voor werk bij de stewards door tot twee keer toe te hard door de pitstraat te rijden. Cadillac kreeg daarvoor twee afzonderlijke boetes opgelegd. De Amerikaanse renstal moet 1.000 euro en 700 euro betalen.

Perez twee keer in de fout in pitstraat

De FIA stelde vast dat Perez met zijn auto de pitlane-snelheidslimiet van 80 kilometer per uur overschreed. Bij de eerste overtreding reed hij liefst 16,7 kilometer per uur te snel. De stewards benadrukten in hun oordeel dat coureurs het recht hebben om binnen de geldende termijnen beroep aan te tekenen tegen bepaalde beslissingen.

Ook Albon kreeg na de training te maken met de stewards. De Williams-coureur wordt onderzocht vanwege een mogelijk onveilige terugkeer op de baan in bocht 6. Het incident wordt na afloop van de sessie verder bekeken. Arvid Lindblad moet zich eveneens melden bij de stewards voor een soortgelijk vergrijp.

Verstappen begint Madring-weekend als vijfde

De eerste training kende daarnaast een opvallend rommelig verloop. Meerdere rondetijden werden geschrapt en coureurs hadden moeite om elkaar op het smalle circuit voldoende ruimte te geven tijdens snelle rondes. Grote crashes bleven echter uit, ondanks de zorgen die vooraf werden uitgesproken over de veiligheid van de nieuwe Madring.

Max Verstappen begon zijn weekend uiteindelijk met de vijfde tijd. De viervoudig wereldkampioen moest in de eerste vrije training Mercedes en Ferrari voor zich dulden. Daarmee kende de Nederlander een rustige start op het nieuwe circuit, waar voorlopig vooral de beperkte ruimte en de vele geschrapte rondetijden voor de nodige hectiek zorgden.