Max Verstappen sloot de Grand Prix van Italië af met een podiumplaats, maar volgens Juan Pablo Montoya had er tijdens de kwalificatie veel meer ingezeten. De Colombiaan vindt dat Red Bull Racing een kans liet liggen door te veel aandacht te besteden aan Verstappen en te weinig aan Liam Lawson.

De viervoudig wereldkampioen moest in Monza genoegen nemen met de derde plaats in de kwalificatie. Verstappen klaagde over zijn RB22 en stelde dat hij door een probleem minimaal twee tienden verloor. Lawson kwam ondertussen niet verder dan Q2. Volgens Montoya had Red Bull de Nieuw-Zeelander moeten helpen.

Montoya plaatst vraagtekens bij aanpak Red Bull

Montoya is wel onder de indruk van de manier waarop Verstappen zich staande houdt bij Red Bull. "Max heeft het geweldig gedaan. De derde plaats is een goed resultaat. Ik denk alleen niet dat de Red Bull echt zo moeilijk te besturen is. De marges zijn klein, maar Max weet altijd het juiste tempo te vinden", stelt de voormalig Formule 1-coureur tegenover BetBrothers.

Toch zag Montoya vooral een gemiste kans bij Lawson. "Het verbaasde me dat Red Bull Liam niet hielp om Q3 te halen. Volgens mij waren ze vooral bezig met het veiligstellen van een goede kwalificatiepositie voor Max. Als ze Liam hadden geholpen, had Max zich misschien zelfs nog beter kunnen kwalificeren."

De Colombiaan vindt het opvallend dat Red Bull niet meer aandacht had voor de tweede auto. Lawson kon Verstappen in de slotfase van Q2 weliswaar niet optimaal helpen met een slipstream, maar volgens Montoya had de renstal de samenwerking beter kunnen benutten.

Montoya begrijpt keuze van Verstappen

Dat Verstappen zijn toekomst inmiddels aan Red Bull heeft verbonden, begrijpt Montoya volledig. "Als ik Max was, zou ik ook bij Red Bull blijven. Ik denk dat het praten met andere teams vooral onderdeel was van de onderhandelingen over meer geld. Max past perfect bij Red Bull en Red Bull is de juiste omgeving voor hem."

"Ze zijn bereid om alles voor hem te doen en hebben alles rondom Max opgebouwd. Daarom snap ik heel goed dat hij daar wil blijven", vervolgt Montoya, die in het verleden voor Williams en McLaren reed.

De oud-coureur verwijst daarbij ook naar een oude uitspraak van Sergio Pérez. "Volgens mij zei Checo ooit dat Red Bull het liefst één auto zou hebben. Dat zegt eigenlijk genoeg. Liam heeft het dit jaar echt goed gedaan, maar ik weet niet of beide auto's altijd dezelfde upgrades hebben gehad. Ik herinner me dat nieuwe onderdelen bij Red Bull vaak eerst naar Max gingen. Daardoor is het moeilijk om te beoordelen of beide auto's precies dezelfde specificatie hadden."