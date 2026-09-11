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Montoya twijfelt aan Red Bull: "Ze denken alleen maar aan Verstappen"

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Montoya twijfelt aan Red Bull: "Ze denken alleen maar aan Verstappen"

Max Verstappen sloot de Grand Prix van Italië af met een podiumplaats, maar volgens Juan Pablo Montoya had er tijdens de kwalificatie veel meer ingezeten. De Colombiaan vindt dat Red Bull Racing een kans liet liggen door te veel aandacht te besteden aan Verstappen en te weinig aan Liam Lawson.

De viervoudig wereldkampioen moest in Monza genoegen nemen met de derde plaats in de kwalificatie. Verstappen klaagde over zijn RB22 en stelde dat hij door een probleem minimaal twee tienden verloor. Lawson kwam ondertussen niet verder dan Q2. Volgens Montoya had Red Bull de Nieuw-Zeelander moeten helpen.

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Montoya is wel onder de indruk van de manier waarop Verstappen zich staande houdt bij Red Bull. "Max heeft het geweldig gedaan. De derde plaats is een goed resultaat. Ik denk alleen niet dat de Red Bull echt zo moeilijk te besturen is. De marges zijn klein, maar Max weet altijd het juiste tempo te vinden", stelt de voormalig Formule 1-coureur tegenover BetBrothers.

Toch zag Montoya vooral een gemiste kans bij Lawson. "Het verbaasde me dat Red Bull Liam niet hielp om Q3 te halen. Volgens mij waren ze vooral bezig met het veiligstellen van een goede kwalificatiepositie voor Max. Als ze Liam hadden geholpen, had Max zich misschien zelfs nog beter kunnen kwalificeren."

De Colombiaan vindt het opvallend dat Red Bull niet meer aandacht had voor de tweede auto. Lawson kon Verstappen in de slotfase van Q2 weliswaar niet optimaal helpen met een slipstream, maar volgens Montoya had de renstal de samenwerking beter kunnen benutten.

Montoya begrijpt keuze van Verstappen

Dat Verstappen zijn toekomst inmiddels aan Red Bull heeft verbonden, begrijpt Montoya volledig. "Als ik Max was, zou ik ook bij Red Bull blijven. Ik denk dat het praten met andere teams vooral onderdeel was van de onderhandelingen over meer geld. Max past perfect bij Red Bull en Red Bull is de juiste omgeving voor hem."

"Ze zijn bereid om alles voor hem te doen en hebben alles rondom Max opgebouwd. Daarom snap ik heel goed dat hij daar wil blijven", vervolgt Montoya, die in het verleden voor Williams en McLaren reed.

De oud-coureur verwijst daarbij ook naar een oude uitspraak van Sergio Pérez. "Volgens mij zei Checo ooit dat Red Bull het liefst één auto zou hebben. Dat zegt eigenlijk genoeg. Liam heeft het dit jaar echt goed gedaan, maar ik weet niet of beide auto's altijd dezelfde upgrades hebben gehad. Ik herinner me dat nieuwe onderdelen bij Red Bull vaak eerst naar Max gingen. Daardoor is het moeilijk om te beoordelen of beide auto's precies dezelfde specificatie hadden."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.137

Montoya: "Ze denken alleen maar aan Max Verstappen".

Ha, das hier niet te merken hoor.
Hier denkt bijna niemand aan Max....bijna niemand.
Ja 'n paar .....nou ja, meerderen....heel veel zelfs!
Die gaan savonds onder hun Max dekbedovertrekje liggen, ene hand in hun onderbroek en de duim van de and... [Lees verder]

  • 5
  • 11 sep 2026 - 13:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (16)

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  • Schumi86

    Posts: 663

    Jij ook zo te lezen, elke x Max dit Max dat.

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 13:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.138

    Montoya: "Ze denken alleen maar aan Max Verstappen".

    Ha, das hier niet te merken hoor.
    Hier denkt bijna niemand aan Max....bijna niemand.
    Ja 'n paar .....nou ja, meerderen....heel veel zelfs!
    Die gaan savonds onder hun Max dekbedovertrekje liggen, ene hand in hun onderbroek en de duim van de andere hand in hun mond....daarna zachtjes huilend van verlangen en kijkend naar 'n foto van Max op het plafond vallen ze in slaap.

    • + 5
    • 11 sep 2026 - 13:35
    • Snork

      Posts: 23.077

      Je kan ook een spiegel aan het plafond hangen en dan....nou dat.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 13:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.138

      En de andere dag weer extra vroeg naar bed om hetzelfde ritueel weer opnieuw te mogen overdoen.

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 13:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.138

      Nou, die willen niet naar zichzelf kijken....maar naar Max natuurlijk!

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 13:38
    • Larry Perkins

      Posts: 67.759

      Juan Snuifmafketel en @Ouw-hoerenlopert met hangzak komen bij de dokter...

      • + 3
      • 11 sep 2026 - 13:51
    • snailer

      Posts: 34.733

      "Je kan ook een spiegel aan het plafond hangen en dan....nou dat."

      Hoezo, Snork? Heeft Ouw een tatoo van Verstappen op zijn verchrompelde eekhoorn voer?

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 15:22
    • Snork

      Posts: 23.077

      Ik vind zo’n spiegel gewoon handig om te checken of m’n scheiding in het haar goed ligt. Anderen denken aan rampestampen. Ik snap er niks van.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 15:44
  • Snork

    Posts: 23.077

    Momtoya denkt niet alleen aan Max, hij snuift ook to the Max.

    • + 2
    • 11 sep 2026 - 13:35
  • Larry Perkins

    Posts: 67.759

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    Wat zijn de namen van de hoeken van Madring?
    • Hortaleza (Turn Three) - een snelle rechterbocht vernoemd naar de nabijgelegen wijk in Madrid.
    • Subida de las Carcavas (Bocht zes en zeven) - bergopwaarts gedeelte, wat "De ravijnen beklimmen" of "De kloven beklimmen" betekent.
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    • La Monumental (bocht 12) - geïnspireerd op de vorm van een arena en nu de langste bocht op de kalender
    • Las Enlazadas de Valdebebas (bochten 14-16) - een hogesnelheidsgedeelte met bochten dat uitmondt in een zware remzone bij bocht 17.
    • Norte (bocht 18) - een snelle linkerbocht, vernoemd naar het North Convention Centre op het terrein.
    • El Parque (bocht 22) - Laatste bocht vernoemd naar het schilderachtige park: El Parque Juan Carlos I

    (dat snoep je toch maar mooi ff mee!)

    • + 1
    • 11 sep 2026 - 13:48
    • Snork

      Posts: 23.077

      Je laat ons alle hoeken zien! Vanavond de vrouw?

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 15:45
    • HarryLam

      Posts: 5.728

      Zijn er niet genoeg spaanse rijders waar deze chauvinisten bochten naar kunnen vernoemen.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 16:01
  • Aajd Flupke

    Posts: 297

    Montoya heeft dus niet naar de kwalificatie gekeken, anders zou hij zich niet zo dom uitlaten

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 14:46
    • schwantz34

      Posts: 42.849

      Montoya kijkt altijd naar RBR en Max met een volgepoederde neus onder zijn ogen...

      • + 1
      • 11 sep 2026 - 15:08
    • Snork

      Posts: 23.077

      Met een chronisch wit verstopte neus komt er weinig zuurstof in de grijze cellen van Montoya.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 15:46
  • GreenEye

    Posts: 85

    "Het verbaasde me dat Red Bull Liam niet hielp om Q3 te halen. Volgens mij waren ze vooral bezig met het veiligstellen van een goede kwalificatiepositie voor Max.

    Volgens mij was Max een tow aan het doen voor Lawson.
    Of ik moet me heel erg vergissen.

    • + 0
    • 11 sep 2026 - 16:50

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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