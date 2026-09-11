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Verstappen kan bijzondere reeks uitbreiden in Madrid

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Verstappen kan bijzondere reeks uitbreiden in Madrid

Max Verstappen kan dit weekend in Madrid iets bijzonders presteren. Mocht hij de eerste editie van de Spaanse Grand Prix op de Madring winnen, dan komt hij een stapje dichter bij een bijzonder F1-record. Ook Lewis Hamilton kan op deze manier geschiedenis schrijven.

De Spaanse Grand Prix werd jarenlang verreden op het circuit van Barcelona, maar vanaf dit jaar is de nieuwe Madring de gastheer. Het circuit belooft een grote uitdaging te worden voor de coureurs, en niemand weet dan ook echt wat ze kunnen verwachten. De strijd lijkt dan ook open te liggen, en het lijkt erop dat er vooral veel chaos zal zijn. Het biedt kansen, en coureurs zoals Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen er op opvallende wijze geschiedenis gaan schrijven.

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Wat kan Verstappen doen?

Verstappen kan in Madrid namelijk zijn lijst van circuits waar hij ten minste één Grand Prix heeft gewonnen gaan uitbreiden. Verstappen heeft tot nu toe op 26 verschillende circuits in de Formule 1 gewonnen, en daar kan in Madrid dus een 27ste circuit bij komen. De kans lijkt klein te zijn dat Verstappen dit voor elkaar gaat krijgen, want zijn team Red Bull kan dit seizoen amper vechten met de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari. Maar als Verstappen verrast, dan komt hij een stapje dichterbij het alltime record.

Ook Hamilton gaat op recordjacht

Dat record is nog steeds in handen van Lewis Hamilton. De huidige Ferrari-coureur wist in zijn lange loopbaan op 31 verschillende circuits te winnen in de Formule 1, en kan dat aantal dus gaan uitbreiden in Madrid. Hamilton is één van de weinige coureurs die al meters heeft gemaakt op de Madring. Zijn team Ferrari werkte er eerder in de zomer al een filmdag af, waar Hamilton de nodige meters kon maken. Of hij hier echt een voordeel uit kan halen, is de vraag. Tijdens een filmdag moeten de teams immer met speciale banden rijden en zit er een maximum aan het aantal kilometers dat ze mogen rijden.

meister

Posts: 4.376

Max speelt dit jaar niets meer klaar is veldvulling dus we kunnen stoppen met speculeren dat scheelt weer een hoop teleurstelling en frustraties.

  • 4
  • 11 sep 2026 - 16:07
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Red Bull Racing Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.759

    Lance Stroll gaat ook op recordjacht. Als de ambitieuze, goedlachse, charismatische Canadees zondag de rees wint, heeft hij het record van meeste overwinningen op de Madring op zijn naam staan...

    • + 3
    • 11 sep 2026 - 15:15
    • GreenEye

      Posts: 86

      Lance gaat proberen om de eerste coureur te zijn die 101 keer niet door gaat naar Q2
      Dat record ligt binnen handbereik.

      Dat zal pas een unieke prestatie zijn.

      • + 0
      • 11 sep 2026 - 18:14
  • meister

    Posts: 4.376

    Max speelt dit jaar niets meer klaar is veldvulling dus we kunnen stoppen met speculeren dat scheelt weer een hoop teleurstelling en frustraties.

    • + 4
    • 11 sep 2026 - 16:07
    • Larry Perkins

      Posts: 67.759

      Vorige week niet goed opgelet glazenbollekijkert, de overwinning van Kimi en de prestatie van Max vulden de headlines...

      • + 2
      • 11 sep 2026 - 16:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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