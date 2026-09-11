Max Verstappen kan dit weekend in Madrid iets bijzonders presteren. Mocht hij de eerste editie van de Spaanse Grand Prix op de Madring winnen, dan komt hij een stapje dichter bij een bijzonder F1-record. Ook Lewis Hamilton kan op deze manier geschiedenis schrijven.

De Spaanse Grand Prix werd jarenlang verreden op het circuit van Barcelona, maar vanaf dit jaar is de nieuwe Madring de gastheer. Het circuit belooft een grote uitdaging te worden voor de coureurs, en niemand weet dan ook echt wat ze kunnen verwachten. De strijd lijkt dan ook open te liggen, en het lijkt erop dat er vooral veel chaos zal zijn. Het biedt kansen, en coureurs zoals Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen er op opvallende wijze geschiedenis gaan schrijven.

Wat kan Verstappen doen?

Verstappen kan in Madrid namelijk zijn lijst van circuits waar hij ten minste één Grand Prix heeft gewonnen gaan uitbreiden. Verstappen heeft tot nu toe op 26 verschillende circuits in de Formule 1 gewonnen, en daar kan in Madrid dus een 27ste circuit bij komen. De kans lijkt klein te zijn dat Verstappen dit voor elkaar gaat krijgen, want zijn team Red Bull kan dit seizoen amper vechten met de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari. Maar als Verstappen verrast, dan komt hij een stapje dichterbij het alltime record.

Ook Hamilton gaat op recordjacht

Dat record is nog steeds in handen van Lewis Hamilton. De huidige Ferrari-coureur wist in zijn lange loopbaan op 31 verschillende circuits te winnen in de Formule 1, en kan dat aantal dus gaan uitbreiden in Madrid. Hamilton is één van de weinige coureurs die al meters heeft gemaakt op de Madring. Zijn team Ferrari werkte er eerder in de zomer al een filmdag af, waar Hamilton de nodige meters kon maken. Of hij hier echt een voordeel uit kan halen, is de vraag. Tijdens een filmdag moeten de teams immer met speciale banden rijden en zit er een maximum aan het aantal kilometers dat ze mogen rijden.