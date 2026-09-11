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Rode vlag op Madring: Lindblad belandt in de muur na crash

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Rode vlag op Madring: Lindblad belandt in de muur na crash

Arvid Lindblad is tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje hard in de muur beland. De Racing Bulls-coureur verloor op de Madring de controle over zijn bolide en eindigde zijwaarts in de Tecpro-barriers. Het incident zorgde voor de eerste rode vlag van de dag in een Formule 1-sessie.

Lindblad ging in de fout bij het aanremmen van bocht 13. De jonge coureur verloor de achterkant van zijn Racing Bulls, waarna zijn auto zijwaarts richting de muur gleed. De impact was stevig, maar Lindblad kon zijn bolide zelfstandig verlaten.

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Lindblad verliest achterkant en crasht hard

De Racing Bulls-coureur leek de controle over zijn auto plotseling kwijt te raken. De achterkant brak uit terwijl hij de dertiende bocht naderde, waarna Lindblad geen kans meer had om een botsing met de barrières te voorkomen. Zijn auto kwam uiteindelijk met de zijkant in de muur terecht.

Lindblad stapte na de crash ongedeerd uit en bood direct zijn excuses aan richting zijn team. Voor de wedstrijdleiding was er vervolgens geen andere keuze dan de rode vlag te zwaaien. De baan moest worden vrijgemaakt en gecontroleerd voordat de sessie kon worden hervat.

Eerste rode vlag van F1-weekend in Madrid

Het was daarmee de eerste rode vlag tijdens een Formule 1-sessie op de Madring. De eerste vrije training verliep eerder op de dag nog zonder grote crashes, ondanks de vooraf bestaande zorgen over het nieuwe circuit. Tijdens de tweede oefensessie ging het dus alsnog mis.

Voor Lindblad is de crash een flinke tegenvaller in zijn voorbereiding op de Grand Prix van Spanje. De Racing Bulls-coureur verloor kostbare rijtijd op het nieuwe circuit, terwijl de engineers van het team nu bovendien aan de slag moeten om de beschadigde bolide weer klaar te krijgen voor de volgende sessie.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Arvid Lindblad Racing Bulls GP Spanje 2026

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5
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Arvid Lindblad 41
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 8 aug 2007 (19)
  • Geb. plaats Londen, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,73 m
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Team profiel

Racing Bulls
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