Arvid Lindblad is tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje hard in de muur beland. De Racing Bulls-coureur verloor op de Madring de controle over zijn bolide en eindigde zijwaarts in de Tecpro-barriers. Het incident zorgde voor de eerste rode vlag van de dag in een Formule 1-sessie.

Lindblad ging in de fout bij het aanremmen van bocht 13. De jonge coureur verloor de achterkant van zijn Racing Bulls, waarna zijn auto zijwaarts richting de muur gleed. De impact was stevig, maar Lindblad kon zijn bolide zelfstandig verlaten.

Lindblad verliest achterkant en crasht hard

De Racing Bulls-coureur leek de controle over zijn auto plotseling kwijt te raken. De achterkant brak uit terwijl hij de dertiende bocht naderde, waarna Lindblad geen kans meer had om een botsing met de barrières te voorkomen. Zijn auto kwam uiteindelijk met de zijkant in de muur terecht.

Lindblad stapte na de crash ongedeerd uit en bood direct zijn excuses aan richting zijn team. Voor de wedstrijdleiding was er vervolgens geen andere keuze dan de rode vlag te zwaaien. De baan moest worden vrijgemaakt en gecontroleerd voordat de sessie kon worden hervat.

🔴 RED FLAG 🔴



Arvid Lindblad is in the wall at Turn 13! 😱



He is out of the car and okay___Escaped_link_6aa42dfa1756a___ ___Escaped_link_6aa42dfa1756c___ pic.twitter.com/TI3c3EhBGM — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_6aa42dfa1756e___

Eerste rode vlag van F1-weekend in Madrid

Het was daarmee de eerste rode vlag tijdens een Formule 1-sessie op de Madring. De eerste vrije training verliep eerder op de dag nog zonder grote crashes, ondanks de vooraf bestaande zorgen over het nieuwe circuit. Tijdens de tweede oefensessie ging het dus alsnog mis.

Voor Lindblad is de crash een flinke tegenvaller in zijn voorbereiding op de Grand Prix van Spanje. De Racing Bulls-coureur verloor kostbare rijtijd op het nieuwe circuit, terwijl de engineers van het team nu bovendien aan de slag moeten om de beschadigde bolide weer klaar te krijgen voor de volgende sessie.