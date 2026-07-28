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FIA opgeroepen Sainz zwaarder te bestraffen na spraakmakend incident

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FIA opgeroepen Sainz zwaarder te bestraffen na spraakmakend incident

Ralf Schumacher vindt dat Carlos Sainz een zwaardere straf moet krijgen voor zijn incident met Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix. Sainz had niet door dat Piastri hem op een rondje wilde zetten, en reed tegen hem aan toen de Australiër hem passeerde. Het leverde de Williams-coureur een tijdstraf op.

Tijdens de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend speelden de achterblijvers een grote rol. Ze hadden niet door dat de koplopers hen wilden passeren, en na afloop bleek dat er een probleem met het marshallsysteem was. Piastri was het grootste slachtoffer van de situatie, want hij zat zeer lang vast achter Sainz. Toen hij de Spanjaard eindelijk kon passeren, kreeg hij een beuk en ontplofte hij van woede. Sainz was zich van geen kwaad bewust, al was op zijn onboardbeelden wel te zien dat de lichtpanelen blauw knipperden.

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Is Piastri's woede terecht?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher kan de woede van Piastri zeer goed begrijpen. De Duitse analist vindt de tijdstraf van Sainz te mager, en haalt hard uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Het is iets wat je echt woest maakt. Het is echt volkomen zinloos, sorry. Niemand daar vocht om de punten. Toen kwam de raceleider eraan, en Sainz reed tegen hem aan. Naar mijn mening is dat echt een complete no-go. Een normale straf is hier ook niet goed genoeg."

Wat moet de FIA nu doen?

Schumacher vindt dat de FIA veel verder moet gaan, en dat ze voor de volgende race hard moeten ingrijpen: "Ik vind dat Carlos Sainz ook voor de volgende race moet worden bestraft. Hij moet een extra straf krijgen voor de kwalificatie in Zandvoort. Anders scheppen ze hiermee een soort precedent, en dat mag gewoon niet gebeuren."

Opvallend veel incidenten

Sainz was zich na afloop van geen kwaad bewust, en hij was zeker niet de enige coureur die de blauwe vlaggen over het hoofd had gezien. Oliver Bearman blokkeerde bijvoorbeeld Isack Hadjar, terwijl Max Verstappen zijn helm vol schold toen hij vast kwam te zitten achter Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Snork

Posts: 22.836

… terwijl Max Verstappen zijn helm vol schold toen hij vast kwam te zitten achter Liam Lawson en Arvid Lindblad.

Kan niet kloppen. Want onze specialist SennaS beweert dat deze twee heren de adjudanten zijn van Max.

  • 8
  • 28 jul 2026 - 12:12
F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Ralf Schumacher Oscar Piastri Williams McLaren GP Hongarije 2026

Reacties (9)

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  • Joeppp

    Posts: 8.739

    Sainz heeft altijd kritiek op anderen en nu is de kritiek dit keer keihard terecht. Echter dit soort dingen gebeuren op dit soort banen en een rijder moet goed gecoached worden vanaf de pitmuur.

    • + 2
    • 28 jul 2026 - 11:17
  • Need5Speed

    Posts: 4.163

    Ik heb de onboards teruggekeken en het is niet mals.
    Eerst laat hij zich piepelen door Alonso. Dan gaat hij vol in gevecht terwijl hij wel 10 knipperende blauwe borden voorbij rijdt zonder ruimte te maken.

    • + 3
    • 28 jul 2026 - 11:43
  • Wingleader

    Posts: 3.445

    Hij kreeg een halve ronde blauwe vlaggen langs de baan. Als je dan op een ronde wordt gezet en je rijd lomp tegen de inhalende auto aan, verdien je een zwarte vlag. Gewoon per direct uit de race halen.

    • + 6
    • 28 jul 2026 - 11:45
  • RH

    Posts: 818

    Ik heb hier toch wel moeite mee. Ze rijden niet in een klasse met gelijk materiaal. Achterblijvers horen er bij en ook zij zijn gewoon aan het racen. Wat mij betreft hoeven ze niet niet in het niets op te lossen en hun eigen gevecht op te geven voor de leiders. Misschien een aantal vaste inhaalzones?

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 12:10
    • Rimmer

      Posts: 13.417

      Als je nou eerst even de onboard beelden bekijkt dan weet je dat er minimaal 7x een blauwe vlag gezwaaid wordt naar Sainz.
      Hij heeft dus 7x niet naar de vlaggen gekeken maar alleen maar op zijn dashboard zitten turen. (Want daar was niks te zien volgens Sainz)
      Daarnaast had zijn engineer gewoon op de boord radio doorgegeven dat er sneller verkeer aan kwam.
      Dat een ervaren coureur als Sainz dit laat gebeuren is een teken van hoe enorm gefrustreerd hij op dit moment is.
      Hij kon in 2025 een jaar voor Mercedes rijden maar wilde niet want hij was te goed voor een 1-jarig contract.
      Kimi zat nog op school maar die wilde wel een jaartje. De rest is duidelijk.
      Daarna kon hij een langdurig fabriekscontract tekenen bij Audi maar geloofde daar niet in en luisterde niet naar goede adviezen. Nu heeft zijn zin en realiseert zich dat hij een domme fout heeft gemaakt. HIJ de grote Carlos Sainz, achteraan het veld. Onverteerbaar voor die jongen.

      • + 2
      • 28 jul 2026 - 12:56
    • RH

      Posts: 818

      Laat even het afgeven op Sainz achterwege. Dat hij het gezien zou kunnen hebben weet ik, maar dat is niet mijn punt. Hij zat geconcentreerd in een gevecht. Ik vind niet dat achterblijvers zomaar aan de kant hoeven te gaan, maar dat de leiders ook buiten de ideale lijn zouden kunnen inhalen. Dat hoort bij het spelletje in mijn ogen. Op het moment dat je niet direct in een gevecht bent (een paar sec. achterstand) is het een ander verhaal.
      Nu roepen en tieren de leiders dat de langzame uit de weg moeten, als jij zo snel bent, haal ze dan in.

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 13:09
    • koppie toe

      Posts: 5.501

      Dan moet je IndyCar gaan volgen @RH.
      F1 heeft gewoon deze regels.

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 14:09
  • Snork

    Posts: 22.836

    … terwijl Max Verstappen zijn helm vol schold toen hij vast kwam te zitten achter Liam Lawson en Arvid Lindblad.

    Kan niet kloppen. Want onze specialist SennaS beweert dat deze twee heren de adjudanten zijn van Max.

    • + 8
    • 28 jul 2026 - 12:12
    • schwantz34

      Posts: 42.530

      SennaS heeft al net zoveel stront in zijn ogen als die zogenaamde adjudanten van Max.

      • + 2
      • 28 jul 2026 - 13:03

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Datum
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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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