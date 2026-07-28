Ralf Schumacher vindt dat Carlos Sainz een zwaardere straf moet krijgen voor zijn incident met Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix. Sainz had niet door dat Piastri hem op een rondje wilde zetten, en reed tegen hem aan toen de Australiër hem passeerde. Het leverde de Williams-coureur een tijdstraf op.

Tijdens de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend speelden de achterblijvers een grote rol. Ze hadden niet door dat de koplopers hen wilden passeren, en na afloop bleek dat er een probleem met het marshallsysteem was. Piastri was het grootste slachtoffer van de situatie, want hij zat zeer lang vast achter Sainz. Toen hij de Spanjaard eindelijk kon passeren, kreeg hij een beuk en ontplofte hij van woede. Sainz was zich van geen kwaad bewust, al was op zijn onboardbeelden wel te zien dat de lichtpanelen blauw knipperden.

Is Piastri's woede terecht?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher kan de woede van Piastri zeer goed begrijpen. De Duitse analist vindt de tijdstraf van Sainz te mager, en haalt hard uit bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Het is iets wat je echt woest maakt. Het is echt volkomen zinloos, sorry. Niemand daar vocht om de punten. Toen kwam de raceleider eraan, en Sainz reed tegen hem aan. Naar mijn mening is dat echt een complete no-go. Een normale straf is hier ook niet goed genoeg."

Wat moet de FIA nu doen?

Schumacher vindt dat de FIA veel verder moet gaan, en dat ze voor de volgende race hard moeten ingrijpen: "Ik vind dat Carlos Sainz ook voor de volgende race moet worden bestraft. Hij moet een extra straf krijgen voor de kwalificatie in Zandvoort. Anders scheppen ze hiermee een soort precedent, en dat mag gewoon niet gebeuren."

Opvallend veel incidenten

Sainz was zich na afloop van geen kwaad bewust, en hij was zeker niet de enige coureur die de blauwe vlaggen over het hoofd had gezien. Oliver Bearman blokkeerde bijvoorbeeld Isack Hadjar, terwijl Max Verstappen zijn helm vol schold toen hij vast kwam te zitten achter Liam Lawson en Arvid Lindblad.