Carlos Sainz wast zijn handen in onschuld na zijn incident met Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix. Op het moment dat Piastri de Spanjaard op een rondje achterstand wilde zetten, reed Sainz tegen hem aan. Piastri verloor hierdoor kostbare tijd en viel niet lang daarna uit met versnellingsbakproblemen.

Sainz kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het moment, en Piastri reageerde woedend. De Australiër kreeg veel steun, maar het viel op dat er tijdens de race veel incidentjes waren met achterblijvers. De zaak met Piastri en Sainz was echter opvallend, want de Spaanse Williams-coureur beukte bijna de favoriet voor de zege uit de race.

Wat was er aan de hand?

Sainz was zich na afloop van geen kwaad bewust. De Spanjaard kwam diep in het achterveld over de streep, en legde na afloop aan de internationale media uit wat er precies aan de hand was: "We hadden geen blauwe lampjes op ons stuur, normaal gesproken helpt ons dat als we vechten voor positie. Het helpt ons met begrijpen of we op een rondje achterstand worden gezet of niet."

Dode hoek

Sainz wist niet dat er iets aan de hand was: "Op dat moment had ik geen idee dat ik op een rondje achterstand werd gezet, en ik was ook aan het vechten met Fernando, ik probeerde hem te undercutten in de bocht, en ik had echt niet verwacht dat Oscar daar zou zitten."

"En zelfs als ik het had geweten, hij zat in mijn dode hoek, dus het was vanuit mijn kant onmogelijk om dat te vermijden. Dus een betere communicatie had zeker geholpen, maar op hetzelfde moment was het een raceding dat soms gebeurt."

Wie had er schuld?

Sainz trekt zijn handen van het incident af: "Er was iets mis met het systeem, en het was sowieso heel erg lastig om de blauwe vlaggen vandaag onder controle te houden. Er zijn heel duidelijke regels. Als we niet zo langzaam waren geweest, dan zouden er niet zoveel blauwe vlaggen zijn geweest. We weten dus wat de oplossing is. Vorig jaar waren er bijna geen blauwe vlaggen, want het hele veld zat binnen een halve seconde, en dit jaar werd je twee keer gelapt."