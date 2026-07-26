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Sainz is zich van geen kwaad bewust na oliedom moment met Piastri

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Sainz is zich van geen kwaad bewust na oliedom moment met Piastri

Carlos Sainz wast zijn handen in onschuld na zijn incident met Oscar Piastri in de Hongaarse Grand Prix. Op het moment dat Piastri de Spanjaard op een rondje achterstand wilde zetten, reed Sainz tegen hem aan. Piastri verloor hierdoor kostbare tijd en viel niet lang daarna uit met versnellingsbakproblemen.

Sainz kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het moment, en Piastri reageerde woedend. De Australiër kreeg veel steun, maar het viel op dat er tijdens de race veel incidentjes waren met achterblijvers. De zaak met Piastri en Sainz was echter opvallend, want de Spaanse Williams-coureur beukte bijna de favoriet voor de zege uit de race.

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Wat was er aan de hand?

Sainz was zich na afloop van geen kwaad bewust. De Spanjaard kwam diep in het achterveld over de streep, en legde na afloop aan de internationale media uit wat er precies aan de hand was: "We hadden geen blauwe lampjes op ons stuur, normaal gesproken helpt ons dat als we vechten voor positie. Het helpt ons met begrijpen of we op een rondje achterstand worden gezet of niet."

Dode hoek

Sainz wist niet dat er iets aan de hand was: "Op dat moment had ik geen idee dat ik op een rondje achterstand werd gezet, en ik was ook aan het vechten met Fernando, ik probeerde hem te undercutten in de bocht, en ik had echt niet verwacht dat Oscar daar zou zitten."

"En zelfs als ik het had geweten, hij zat in mijn dode hoek, dus het was vanuit mijn kant onmogelijk om dat te vermijden. Dus een betere communicatie had zeker geholpen, maar op hetzelfde moment was het een raceding dat soms gebeurt."

Wie had er schuld?

Sainz trekt zijn handen van het incident af: "Er was iets mis met het systeem, en het was sowieso heel erg lastig om de blauwe vlaggen vandaag onder controle te houden. Er zijn heel duidelijke regels. Als we niet zo langzaam waren geweest, dan zouden er niet zoveel blauwe vlaggen zijn geweest. We weten dus wat de oplossing is. Vorig jaar waren er bijna geen blauwe vlaggen, want het hele veld zat binnen een halve seconde, en dit jaar werd je twee keer gelapt."

TylaHunter

Posts: 10.841

Je kegelt gewoon bijna de net-leider van de race uit de race... dode hoek of niet... Dat is gewoon een kwalijke zaak.

  • 2
  • 26 jul 2026 - 22:02
F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams GP Hongarije 2026

Reacties (5)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.841

    Je kegelt gewoon bijna de net-leider van de race uit de race... dode hoek of niet... Dat is gewoon een kwalijke zaak.

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 22:02
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.147

      Ze hadden hem direct uit de race moeten halen. Overal knipperen blauwe panelen maar meneer Sainz doet niets.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 23:13
  • Damon Hill

    Posts: 19.834

    Dit moment van de race had ik heel even gemist omdat ik werd geroepen. Maar ging de bak van Piastri stuk door de aanvaring met Sainz of stond dat er los van en zou de bak sowieso stuk zijn gegaan?

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 22:11
    • Pietje Bell

      Posts: 35.958

      Dat stond er los van en de pitmuur kreeg geen signalen van een blauwe vlag door en Sainz ook niet. Er waren problemen met het systeem bij alle coureurs en de pitmuur van alle teams las ik.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 22:23
    • Larry Perkins

      Posts: 66.663

      Als jij niet geroepen was, was het niet gebeurd @Damon...

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 23:02

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358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Williams
Williams
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