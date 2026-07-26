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Piastri woedend op Sainz: "Domste wat ik ooit gezien heb"

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Piastri woedend op Sainz: "Domste wat ik ooit gezien heb"

Oscar Piastri kende een dramatisch einde van het Grand Prix-weekend in Hongarije. De McLaren-coureur kwam in aanraking met Carlos Sainz op de Hungaroring en viel vervolgens uit na motorpech. Na afloop kookte de Australiër van woede. 

Piastri stevende even af op de overwinning in Boedapest. Na een uitstekende start, waar hij polesitter en teamgenoot Lando Norris wist te verschalken, lag hij een poos aan de leiding. Echter ging het mis nadat hij in aanraking kwam met Sainz die aan de kant moest vanwege een blauwe vlag en zag hij zijn race in rook opgaan met een uitvalbeurt. 

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Piastri was goed op weg 

Na afloop van de race baalde Piastri als een stekker. De 25-jarige erkende dat hij goed op weg was, maar dat er vervolgens heel veel fout ging. "Ik denk dat het zeker een gemiste kans is, ja", zo klonk het bij Viaplay. "Weet je, ik vond het tempo op de harde banden helemaal niet geweldig, maar ik had het gevoel dat ik, zolang ik mijn positie op de baan kon behouden, een redelijke kans had om het tot het einde vol te houden." 

"Het zou niet makkelijk worden, maar ik had het gevoel dat het mogelijk was. En ja, vanaf dat moment ging vrijwel alles wat mis kon gaan, zelfs dingen waar je nooit aan denkt, ook echt mis." 

Piastri nog altijd woedend op Sainz

Nog steeds kwam het stoom uit de oren van Piastri. De Australiër was niet te spreken over het incident met Sainz op de baan. "Ik kan het me voorstellen, ja, dat moet wel een van de domste dingen zijn die ik ooit op een racecircuit heb gezien. Dus ja, ik, ik weet het niet. Het maakt me niet echt uit welk excuus hij moet geven", zo oordeelde hij keihard. 

Sainz kreeg na het incident een straf opgelegd van de FIA. De stewards besloten om de Williams-coureur een tijdstraf van vijf seconden te geven.

Snorremans

Posts: 341

Echt een domme actie van Sainz. Als je niet zou weten wie het was en het incident an sich zou zien moet ik meteen aan een Stroll actie denken.

  • 6
  • 26 jul 2026 - 19:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Oscar Piastri McLaren GP Hongarije 2026

Reacties (8)

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  • Snorremans

    Posts: 341

    Echt een domme actie van Sainz. Als je niet zou weten wie het was en het incident an sich zou zien moet ik meteen aan een Stroll actie denken.

    • + 6
    • 26 jul 2026 - 19:58
  • jd2000

    Posts: 7.866

    Sainz heeft dit best wel vaak.

    • + 5
    • 26 jul 2026 - 20:07
    • HarryLam

      Posts: 5.618

      Het is ook een blind paard.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 20:30
    • Beemerdude

      Posts: 8.452

      @jd2000: Sainz is geen top coureur. Gebeurt m te vaak en ik denk dat het een gebrek aan reken capaciteit bovenin heeft. De echte toppers komen niet in dit soort situaties terecht namelijk.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 20:31
  • schwantz34

    Posts: 42.518

    Eindelijk eens iemand die voor de volle 100% terecht over de zeik is!

    • + 4
    • 26 jul 2026 - 20:16
  • Larry Perkins

    Posts: 66.657

    Oscar Piastri vond de problemen met de blauwe vlaggen geen excuus:
    "Ja, ik wist dat er problemen waren met de blauwe vlaggen, maar op alle signalen van de marshals waren wel blauwe vlaggen te zien", zei Piastri.
    "Hij vocht met Fernando om de laatste plaats alsof het om het wereldkampioenschap ging. Het kostte me de leiding in de race. Hij is nogal kritisch op anderen. Anderen hebben hem eerder al eens op de vingers getikt omdat hij op het circuit frustrerend rijdt. Als je dan zelf zoiets doet, denk ik dat je misschien eens een beetje in de spiegel moet kijken."

    Carlos Sainz dacht er het zijne van:
    Naast het feit dat hij geen blauwe vlaggen op zijn dashboard zag, legde Sainz uit dat Piastri zich in zijn dode hoek bevond, waardoor hij niet verwachtte dat de McLaren zich daar zou bevinden.
    "We hadden geen blauwe lampjes op het stuur, terwijl die ons normaal gesproken in dit soort gevechten om posities helpen te begrijpen of we worden ingehaald of niet," legde hij uit.
    "Op dat moment had ik geen idee dat ik op het punt stond ingehaald te worden en bovendien was ik verwikkeld in een hevig gevecht met Fernando, waarbij ik probeerde hem in de bocht te ondermijnen, en ik had niet verwacht dat Oscar daar zou zijn.
    Zelfs als ik hem had verwacht, zat hij in mijn dode hoek, dus het was eerlijk gezegd onmogelijk voor mij om het te vermijden. Waarschijnlijk had wat betere communicatie geholpen, maar tegelijkertijd is het iets wat in de racerij soms gebeurt." (MS)

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 20:40
  • Need5Speed

    Posts: 4.147

    5 seconden is echt belachelijk laag. Het zou al weinig zijn als dit gebeurde tussen 2 coureurs die met elkaar in gevecht zijn. Als je op een ronde wordt gezet met blauwe vlaggen en al is het onvergeeflijk.

    In dit geval heeft het ook helemaal geen effect want hij reed ver buiten de punten.

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 20:42
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.144

    Sainz had een zwarte vlag verdiend en dat had hem een pijnlijke race gescheeld

    • + 3
    • 26 jul 2026 - 20:43

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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.343
  • Podiums 29
  • Grand Prix 242
  • Land ES
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, ES
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
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