Oscar Piastri kende een dramatisch einde van het Grand Prix-weekend in Hongarije. De McLaren-coureur kwam in aanraking met Carlos Sainz op de Hungaroring en viel vervolgens uit na motorpech. Na afloop kookte de Australiër van woede.

Piastri stevende even af op de overwinning in Boedapest. Na een uitstekende start, waar hij polesitter en teamgenoot Lando Norris wist te verschalken, lag hij een poos aan de leiding. Echter ging het mis nadat hij in aanraking kwam met Sainz die aan de kant moest vanwege een blauwe vlag en zag hij zijn race in rook opgaan met een uitvalbeurt.

Piastri was goed op weg

Na afloop van de race baalde Piastri als een stekker. De 25-jarige erkende dat hij goed op weg was, maar dat er vervolgens heel veel fout ging. "Ik denk dat het zeker een gemiste kans is, ja", zo klonk het bij Viaplay. "Weet je, ik vond het tempo op de harde banden helemaal niet geweldig, maar ik had het gevoel dat ik, zolang ik mijn positie op de baan kon behouden, een redelijke kans had om het tot het einde vol te houden."

"Het zou niet makkelijk worden, maar ik had het gevoel dat het mogelijk was. En ja, vanaf dat moment ging vrijwel alles wat mis kon gaan, zelfs dingen waar je nooit aan denkt, ook echt mis."

Piastri nog altijd woedend op Sainz

Nog steeds kwam het stoom uit de oren van Piastri. De Australiër was niet te spreken over het incident met Sainz op de baan. "Ik kan het me voorstellen, ja, dat moet wel een van de domste dingen zijn die ik ooit op een racecircuit heb gezien. Dus ja, ik, ik weet het niet. Het maakt me niet echt uit welk excuus hij moet geven", zo oordeelde hij keihard.

Sainz kreeg na het incident een straf opgelegd van de FIA. De stewards besloten om de Williams-coureur een tijdstraf van vijf seconden te geven.