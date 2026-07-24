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'Red Bull op oorlogspad en staat lijnrecht tegenover de FIA'

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'Red Bull op oorlogspad en staat lijnrecht tegenover de FIA'

Het lijkt erop dat de FIA en Red Bull het nog steeds niet eens zijn over de uitkomst van de eerste AUDO-besluiten. De FIA wees Red Bull aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, wat voor frustratie zorgde. Er wordt nu zelfs gesuggereerd dat de zaak in een uiterst geval zelfs in een rechtbank kan eindigen.

Het feit dat de FIA rond de Grand Prix van Monaco Red Bull aanwees als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, zorgde voor zeer veel verbazing. Op de baan was Mercedes immers dominant, terwijl Red Bull nog achter de feiten aanliep. Bij Red Bull vroegen ze de FIA of ze nog een keertje naar de berekeningen wilden kijken, maar de uitkomst veranderde niet. De frustratie lijkt dan ook niet te zijn verdwenen.

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Waarom is de discussie nog steeds gaande?

Aan de vooravond van de tweede ADUO-uitslag van het jaar, wordt het onderwerp weer ter sprake gebracht. In de podcast Nailing the Apex stelt journaliste Julianne Cerasoli dat Red Bull nog steeds lijnrecht tegenover de FIA staat: "Wanneer Red Bull de cijfers in twijfel trekt, kan de FIA niet zomaar de cijfers van de andere teams laten zien. Ze moeten wel zeggen: 'Red Bull, jullie moeten ons vertrouwen.'"

De vraag is of ze dat pikken bij Red Bull: "Ze zeggen: 'We vertrouwen jullie niet, dit is onmogelijk.' Dat is de grote strijd. Ik weet niet hoe ze hier een oplossing voor gaan vinden."

Stapt Red Bull naar de rechter?

De vraag die boven de markt blijft hangen, is hoe dit gaat aflopen. Cerasoli durft niet uit te sluiten dat het helemaal gaat escaleren: "De spanning is om te snijden. Ze zouden naar de rechter kunnen stappen, dat zou kunnen. Maar wat moet je doen als je geen oplossing kan vinden."

Een stap naar de International Court of Appeal van de FIA lijkt echter de laatste noodgreep te zijn, want er is nog veel meer mogelijk: "Maar ik geloof altijd in de politiek in de Formule 1. De politiek wint altijd in de wereld van de Formule 1."

jd2000

Posts: 7.860

Terecht, bij zulke zwaarwegende beslissingen is transparantie noodzakelijk. Waarom zou je de FIA op hun woord moeten geloven? Cijfers, testresultaten moet men overleggen. Heeft niets met RB te maken, het is gewoon raar zo'n beslissing te nemen zonder onderbouwing. Geen enkel team verdient dit.

  • 5
  • 24 jul 2026 - 12:30
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (5)

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  • jd2000

    Posts: 7.860

    Terecht, bij zulke zwaarwegende beslissingen is transparantie noodzakelijk. Waarom zou je de FIA op hun woord moeten geloven? Cijfers, testresultaten moet men overleggen. Heeft niets met RB te maken, het is gewoon raar zo'n beslissing te nemen zonder onderbouwing. Geen enkel team verdient dit.

    • + 5
    • 24 jul 2026 - 12:30
    • NicoS

      Posts: 21.066

      Alsof je na het examen te horen krijgt dat je gezakt bent, of geslaagd, maar je je rapport cijfers niet te zien krijgt….;)
      Waarom niet gewoon elke fabrikant de uitkomsten laten inzien?
      Wel zo eerlijk lijkt mij…..

      • + 3
      • 24 jul 2026 - 12:43
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.235

    Het zou een eer moeten zijn, als beste gekozen te worden door de FIA. Met andere woorden, de andere teams hebben bijles nodig om iets neer te zetten wat 1 team gewoon in 1x gelukt is.

    Ongeacht welk jongetje het beste van de klas is.

    • + 1
    • 24 jul 2026 - 12:34
  • Rimmer

    Posts: 13.409

    Kansloos. Mercedes en Ferrari hebben de regels slimmer geïnterpreteerd en dat is niet voor het eerst. Met name Mercedes is hier gewoon enorm slim in. Dat is gewoon het verschil tussen een blikjes fabrikant en een echte autobouwer. Ze gebruiken bij Mercedes ook gewoon alle juridische kennis die er in het enorme concern aanwezig is en iemand heeft daar op enig moment bedacht hoe ze dit het slimste konden spelen. Dat idee is intern doorgespeeld en toegepast. Kan je huilend naar de rechter stappen en om data vragen maar die data gaat gewoon snoeihard laten zien dat de ICE van RBR het sterkste is. Ze wilden zelf met Ford in zee dus ook niet gaan zeuren dat Ford het elektrische gedeelte niet zo goed voor elkaar heeft als Mercedes en Ferrari. Daar mag je namelijk ongestraft de beste zijn en dat snapten ze bij RBR niet. Nu wel, maar nu is het te laat.

    • + 4
    • 24 jul 2026 - 12:54
    • NicoS

      Posts: 21.066

      Je hebt gelijk als de FIA die data dan ook laat zien, maar dat doen ze dus niet.
      Als jij krijgt te horen dat je gezakt bent voor je examen, maar de cijfers niet mag zien, dan zeg jij toch ook niet: Oké, zal dan wel kloppen?
      Als RBR de resultaten wil inzien, staan ze volgens mij in hun recht, ongeacht de uitkomst.
      Gaat niet over een beslissing die geen gevolgen kan hebben voor de toekomst.
      Transparantie is toch iets wat de FIA hoog in het vaandel heeft? Of niet als het ze niet uitkomt…..;)
      Dan kun je wel zeggen dat ze niet slim waren, maar laat dan zien dat het ook zo is.
      En dat ontbreekt er dus aan.

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 13:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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