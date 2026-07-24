Het lijkt erop dat de FIA en Red Bull het nog steeds niet eens zijn over de uitkomst van de eerste AUDO-besluiten. De FIA wees Red Bull aan als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, wat voor frustratie zorgde. Er wordt nu zelfs gesuggereerd dat de zaak in een uiterst geval zelfs in een rechtbank kan eindigen.

Het feit dat de FIA rond de Grand Prix van Monaco Red Bull aanwees als de fabrikant met de beste verbrandingsmotor, zorgde voor zeer veel verbazing. Op de baan was Mercedes immers dominant, terwijl Red Bull nog achter de feiten aanliep. Bij Red Bull vroegen ze de FIA of ze nog een keertje naar de berekeningen wilden kijken, maar de uitkomst veranderde niet. De frustratie lijkt dan ook niet te zijn verdwenen.

Waarom is de discussie nog steeds gaande?

Aan de vooravond van de tweede ADUO-uitslag van het jaar, wordt het onderwerp weer ter sprake gebracht. In de podcast Nailing the Apex stelt journaliste Julianne Cerasoli dat Red Bull nog steeds lijnrecht tegenover de FIA staat: "Wanneer Red Bull de cijfers in twijfel trekt, kan de FIA niet zomaar de cijfers van de andere teams laten zien. Ze moeten wel zeggen: 'Red Bull, jullie moeten ons vertrouwen.'"

De vraag is of ze dat pikken bij Red Bull: "Ze zeggen: 'We vertrouwen jullie niet, dit is onmogelijk.' Dat is de grote strijd. Ik weet niet hoe ze hier een oplossing voor gaan vinden."

Stapt Red Bull naar de rechter?

De vraag die boven de markt blijft hangen, is hoe dit gaat aflopen. Cerasoli durft niet uit te sluiten dat het helemaal gaat escaleren: "De spanning is om te snijden. Ze zouden naar de rechter kunnen stappen, dat zou kunnen. Maar wat moet je doen als je geen oplossing kan vinden."

Een stap naar de International Court of Appeal van de FIA lijkt echter de laatste noodgreep te zijn, want er is nog veel meer mogelijk: "Maar ik geloof altijd in de politiek in de Formule 1. De politiek wint altijd in de wereld van de Formule 1."