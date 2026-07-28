Red Bull-teambaas Laurent Mekies ziet het niet als een probleem dat Max Verstappen dingen voelt die het team niet kan zien. Verstappen klaagt regelmatig over problemen met zijn Red Bull-bolide, terwijl ze aan de pitmuur niets kunnen zien. Mekies weigert dit als een probleem te zien.

Dat Verstappen een soort zesde zintuig heeft waardoor hij dingen aanvoelt die niemand ziet, is geen geheim. Dat Red Bull voor deze problemen geen oplossing kan vinden, zorgt regelmatig voor frustratie bij de viervoudig wereldkampioen. De prestaties van Red Bull vallen dit jaar flink tegen, en Verstappen steekt die frustratie zeker niet onder stoelen of banken. Dat zorgt regelmatig voor felle interviews, maar bij Red Bull vinden ze dat niet erg.

Is dit een zorgwekkende situatie?

In een interview met De Telegraaf wordt Red Bull-teambaas Laurent Mekies geconfronteerd met het feit dat Verstappen soms dingen aanvoelt die het team niet ziet. Als er wordt gesteld dat dit zorgwekkend is, haalt Mekies zijn schouders op: "Dat Max dingen aanvoelt die we niet kunnen meten met onze huidige data-analyse en sensoren in de auto, is gewoon een feit. Daar ben ik heel erg eerlijk in. Dat is het resultaat van buitengewone gevoeligheid in de auto en het technische niveau dat hij in zich heeft. Ik zie dat niet als een zorgwekkende factor, maar juist als een grote kracht."

Mekies gaat verder met zijn betoog: "Om een voorbeeld te geven: Max voelde begin dit jaar al dat er een probleem was met het stuurhuis en dat konden we niet terugzien. Maar dankzij hem hebben we het dus op kunnen lossen. Als team hebben we daar alleen maar profijt van."

Maakt Mekies zich zorgen?

Mekies maakt zich dan ook geen zorgen dat Verstappen het vertrouwen in de engineers verliest: "Ik durf te zeggen dat alle dingen die Max voelt in de auto, die wij niet kunnen zien in de data, ook bij elk ander team niet zouden worden opgemerkt. Dat is het grote voordeel van Max. Daarom is hij de drijvende kracht achter de successen van dit team. We zijn heel direct tegen elkaar, ik denk dat iedereen dat wel kan zien. We draaien er niet omheen en we vertellen elkaar geen leugens. Ik snap dat hij soms gefrustreerd is. Maar voor ons is hij een enorme steun, ook al roept dat soms emoties op."