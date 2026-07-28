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Mekies ziet bron van frustratie van Verstappen als superkracht

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Mekies ziet bron van frustratie van Verstappen als superkracht

Red Bull-teambaas Laurent Mekies ziet het niet als een probleem dat Max Verstappen dingen voelt die het team niet kan zien. Verstappen klaagt regelmatig over problemen met zijn Red Bull-bolide, terwijl ze aan de pitmuur niets kunnen zien. Mekies weigert dit als een probleem te zien.

Dat Verstappen een soort zesde zintuig heeft waardoor hij dingen aanvoelt die niemand ziet, is geen geheim. Dat Red Bull voor deze problemen geen oplossing kan vinden, zorgt regelmatig voor frustratie bij de viervoudig wereldkampioen. De prestaties van Red Bull vallen dit jaar flink tegen, en Verstappen steekt die frustratie zeker niet onder stoelen of banken. Dat zorgt regelmatig voor felle interviews, maar bij Red Bull vinden ze dat niet erg.

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Is dit een zorgwekkende situatie?

In een interview met De Telegraaf wordt Red Bull-teambaas Laurent Mekies geconfronteerd met het feit dat Verstappen soms dingen aanvoelt die het team niet ziet. Als er wordt gesteld dat dit zorgwekkend is, haalt Mekies zijn schouders op: "Dat Max dingen aanvoelt die we niet kunnen meten met onze huidige data-analyse en sensoren in de auto, is gewoon een feit. Daar ben ik heel erg eerlijk in. Dat is het resultaat van buitengewone gevoeligheid in de auto en het technische niveau dat hij in zich heeft. Ik zie dat niet als een zorgwekkende factor, maar juist als een grote kracht."

Mekies gaat verder met zijn betoog: "Om een voorbeeld te geven: Max voelde begin dit jaar al dat er een probleem was met het stuurhuis en dat konden we niet terugzien. Maar dankzij hem hebben we het dus op kunnen lossen. Als team hebben we daar alleen maar profijt van."

Maakt Mekies zich zorgen?

Mekies maakt zich dan ook geen zorgen dat Verstappen het vertrouwen in de engineers verliest: "Ik durf te zeggen dat alle dingen die Max voelt in de auto, die wij niet kunnen zien in de data, ook bij elk ander team niet zouden worden opgemerkt. Dat is het grote voordeel van Max. Daarom is hij de drijvende kracht achter de successen van dit team. We zijn heel direct tegen elkaar, ik denk dat iedereen dat wel kan zien. We draaien er niet omheen en we vertellen elkaar geen leugens. Ik snap dat hij soms gefrustreerd is. Maar voor ons is hij een enorme steun, ook al roept dat soms emoties op."

monzaron

Posts: 1.134

Stel je voor als de auto eens goed was, Mekies?

  • 3
  • 28 jul 2026 - 11:08
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (11)

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  • Regenrace

    Posts: 2.819

    Het zal wel in de spinazie zitten.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 10:27
  • Pietje Bell

    Posts: 35.980

    Volgens een insider vertrekt Max zijn jet vanmiddag om 13:30u vanuit Nice naar
    vliegveld Olbia op Sardinië waar zijn jacht al sinds zaterdag aangemeerd ligt,
    om vervolgens door te vliegen naar Salzburg en na een tussenstop van 3 uur
    weer terugvliegt naar Cannes Airport , aankomst 20:45u .
    Max schijnt dus aan zijn welverdiende vakantie te beginnen. Toto en Leclerc's jacht
    zijn daar ook aangemeerd.

    Maar eerst heeft Penelope gisteren haar 7e verjaardag "gevierd" en heeft Kelly daar
    een aantal foto's en een video van op haar story geplaatst.
    Hier is in de video te zien hoe Max Penelope helpt om op haar nieuw skeelers te staan in
    de immens lange gang die door zijn appartement loopt. Hier zie je nog niet eens de helft.
    Prachtig om te zien hoe Lily hen heel snel voorbij loopt. Mag hopen dat Max haar leert
    hoe je moet beginnen met skeeleren, met pinguïn pasjes. P lijkt het best eng te vinden
    op die gladde vloer. Het schijnt dat Kelly zich niet meer houdt aan het feit dat P's gezicht
    bedekt moet blijven, dus ik post het maar gewoon. Dit zijn een paar beelden van een
    Max en Kelly fan. Die verdwijnen niet na 24 uur zoals Kelly's story beelden.

    www.instagram.com/p/DbU8Fe0jHOL/

    • + 2
    • 28 jul 2026 - 10:51
    • Pietje Bell

      Posts: 35.980

      En Alexia heeft zojuist in haar story een foto gepost die laat zien dat
      Penelope gisteren haar verjaardag bij hen gevierd heeft.
      Lekkere taart, mmmmmm.

      ibb.co/XfnbDQ62

      • + 2
      • 28 jul 2026 - 11:39
    • Pietje Bell

      Posts: 35.980

      Max wou deze vakantie graag met Juncadella en Gounon en nog een
      GT3 rijder doorbrengen op zijn jacht ipv altijd met Kelly's vrienden,
      maar Chris Lalham is nog steeds niet hersteld van zijn blindedarm operatie en Juncadella gaat hem vervangen dit weekend.

      • + 1
      • 28 jul 2026 - 12:20
    • Pietje Bell

      Posts: 35.980

      En de insider heeft ons voorzien van correcte info, want Max zijn vliegtuig is zojuist vertrokken van Nice Airport na een lange taxi en wacht tijd!

      • + 1
      • 28 jul 2026 - 13:46
    • Larry Perkins

      Posts: 66.683

      P heeft mazzel dat ze niet die ijskoude Cruella de Vil-uitstraling van haar moeder heeft...

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 14:00
    • Pietje Bell

      Posts: 35.980

      En ondanks de vertraging van een klein kwartier is de jet precies op de aangegeven tijd op Olbia geland, 14:22u CET.
      Een zeer betrouwbare anon dus!

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 14:26
  • monzaron

    Posts: 1.134

    Stel je voor als de auto eens goed was, Mekies?

    • + 3
    • 28 jul 2026 - 11:08
  • schwantz34

    Posts: 42.530

    Max tegen Mekies "Change my f.cking car!"

    • + 2
    • 28 jul 2026 - 11:52
  • Larry Perkins

    Posts: 66.683

    "Ik ben de enige bij RBR die Max niet als drijvende kracht ziet en doe niks met zijn buitengewone gevoeligheid in de auto en het technische niveau dat hij in zich heeft. Hij is voor mij ook geen enorme steun en Max bezorgt me enkel nachtmerries, daar ben ik heel erg eerlijk in", aldus Pierre Waché.

    • + 1
    • 28 jul 2026 - 14:09

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Ferrari
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177
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Datum
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-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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