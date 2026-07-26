Oscar Piastri heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige generatie Formule 1-auto's. De McLaren-coureur vindt dat de invloed van software en energiemanagement inmiddels zó groot is geworden dat het soms nauwelijks nog als puur racen voelt. Volgens de Australiër lijkt het af en toe zelfs alsof kunstmatige intelligentie meer invloed heeft op de prestaties dan de coureur zelf.

De discussie over de complexe power units laaide opnieuw op na de Grand Prix van België, waar meerdere teams worstelden met de inzet van de elektrische energie. Ook richting de Grand Prix van Hongarije bleef dat onderwerp de gemoederen bezighouden.

'De coureur heeft niet overal meer controle over'

Piastri legt uit dat de inzet van de elektrische energie tegenwoordig een enorme invloed heeft op de rondetijd. Waar de hybridecomponent vroeger slechts een klein deel van het totale vermogen leverde, is dat inmiddels bijna de helft. Daardoor kan een klein verschil in de software direct grote gevolgen hebben.

"Wij bepalen niet volledig waar de elektrische energie wordt ingezet", legt Piastri uit. "Je kunt de boostknop gebruiken, maar die is vooral bedoeld om in te halen en niet voor een snelle kwalificatieronde. Als zulke verschillen buiten je eigen controle liggen, kan dat behoorlijk frustrerend zijn."

'Soms voelt het alsof AI het werk doet'

Volgens Piastri werd dat probleem tijdens de kwalificatie in Spa-Francorchamps extra zichtbaar. Daar zaten meerdere coureurs binnen een paar honderdsten van elkaar, terwijl sommigen veel meer tijd hadden kunnen winnen als het energiemanagement anders had gewerkt. Niet het talent van de coureur, maar de software maakte volgens velen het verschil.

Op de vraag of het soms voelt alsof hij een passagier is van een AI-systeem, hoefde Piastri niet lang na te denken. "Soms wel. Hier in Hongarije verwacht ik dat effect minder, omdat de rechte stukken veel korter zijn. Zelfs als er verschillen zijn, zullen die waarschijnlijk kleiner uitvallen. Ik denk dat dit een rol blijft spelen zolang we met deze motoren rijden. Het zal ongetwijfeld verbeteren, maar hoeveel en hoe snel, dat weten we pas als de reglementen echt veranderen."