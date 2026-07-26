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Piastri haalt keihard uit: "Coureur heeft geen controle meer over de auto"

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Piastri haalt keihard uit: "Coureur heeft geen controle meer over de auto"

Oscar Piastri heeft zich kritisch uitgelaten over de huidige generatie Formule 1-auto's. De McLaren-coureur vindt dat de invloed van software en energiemanagement inmiddels zó groot is geworden dat het soms nauwelijks nog als puur racen voelt. Volgens de Australiër lijkt het af en toe zelfs alsof kunstmatige intelligentie meer invloed heeft op de prestaties dan de coureur zelf.

De discussie over de complexe power units laaide opnieuw op na de Grand Prix van België, waar meerdere teams worstelden met de inzet van de elektrische energie. Ook richting de Grand Prix van Hongarije bleef dat onderwerp de gemoederen bezighouden.

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'De coureur heeft niet overal meer controle over'

Piastri legt uit dat de inzet van de elektrische energie tegenwoordig een enorme invloed heeft op de rondetijd. Waar de hybridecomponent vroeger slechts een klein deel van het totale vermogen leverde, is dat inmiddels bijna de helft. Daardoor kan een klein verschil in de software direct grote gevolgen hebben.

"Wij bepalen niet volledig waar de elektrische energie wordt ingezet", legt Piastri uit. "Je kunt de boostknop gebruiken, maar die is vooral bedoeld om in te halen en niet voor een snelle kwalificatieronde. Als zulke verschillen buiten je eigen controle liggen, kan dat behoorlijk frustrerend zijn."

'Soms voelt het alsof AI het werk doet'

Volgens Piastri werd dat probleem tijdens de kwalificatie in Spa-Francorchamps extra zichtbaar. Daar zaten meerdere coureurs binnen een paar honderdsten van elkaar, terwijl sommigen veel meer tijd hadden kunnen winnen als het energiemanagement anders had gewerkt. Niet het talent van de coureur, maar de software maakte volgens velen het verschil.

Op de vraag of het soms voelt alsof hij een passagier is van een AI-systeem, hoefde Piastri niet lang na te denken. "Soms wel. Hier in Hongarije verwacht ik dat effect minder, omdat de rechte stukken veel korter zijn. Zelfs als er verschillen zijn, zullen die waarschijnlijk kleiner uitvallen. Ik denk dat dit een rol blijft spelen zolang we met deze motoren rijden. Het zal ongetwijfeld verbeteren, maar hoeveel en hoe snel, dat weten we pas als de reglementen echt veranderen."

Erwinnaar

Posts: 5.784

Analoog is zo slecht nog niet!

Nu zien we Verstappen al diverse malen spinnen de laatste tijd. Dat zegt meer over de generatie wagens dan over het talent Verstappen die niet meer naar boven komt maar de prestaties vanuit de computers...

  • 12
  • 26 jul 2026 - 08:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren

Reacties (1)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.784

    Analoog is zo slecht nog niet!

    Nu zien we Verstappen al diverse malen spinnen de laatste tijd. Dat zegt meer over de generatie wagens dan over het talent Verstappen die niet meer naar boven komt maar de prestaties vanuit de computers...

    • + 12
    • 26 jul 2026 - 08:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 891
  • Podiums 28
  • Grand Prix 80
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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