user icon
icon

Schumacher vreest voor Norris: "Niet het niveau van Verstappen"

<< Naar nieuwsoverzicht
Schumacher vreest voor Norris: "Niet het niveau van Verstappen"

Lando Norris bewees vorig seizoen met zijn eerste wereldtitel dat hij tot de absolute top van de Formule 1 behoort. Toch is de Brit volgens Ralf Schumacher nog altijd niet van hetzelfde niveau als Max Verstappen. De voormalig F1-coureur ziet één belangrijk verschil tussen beide coureurs en legt uit waarom Verstappen volgens hem een klasse apart blijft.

Norris kende in 2025 zijn grote doorbraak door een achterstand op McLaren-teamgenoot Oscar Piastri om te buigen en de wereldtitel te veroveren. Dit seizoen verloopt echter een stuk moeizamer. Na negen races staat de Brit slechts vijfde in het kampioenschap, terwijl ook Piastri moeite heeft om zijn vorm van vorig jaar vast te houden.

Meer over Max Verstappen Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul

Schumacher plaatst vraagtekens bij McLaren-duo

In de podcast Backstage Boxengasse van Sky Germany vertelt Schumacher dat hij niet alleen twijfels heeft over de huidige vorm van Piastri, maar ook vindt dat Norris zich onvoldoende onderscheidt van zijn teamgenoot.

"Als je niet structureel duidelijk sneller bent dan je teamgenoot, dan mag je jezelf afvragen of je echt tot de absolute top behoort. Bij Piastri zie ik een heel andere coureur dan vorig jaar. Om welke reden dan ook is hij een deel van zijn scherpte kwijtgeraakt. En juist daarom vind ik dat hij en Norris op dit moment te veel op elkaar lijken."

Verstappen maakt volgens Schumacher nog altijd het verschil

Hoewel Schumacher veel waardering heeft voor Norris, ziet hij een duidelijk kwaliteitsverschil met Verstappen. Volgens de Duitser is dat precies de reden waarom de Nederlander zo gewild is op de rijdersmarkt.

"Norris is zonder twijfel een fantastische coureur. Hij is wereldkampioen geworden en bovendien een geweldige persoonlijkheid. Maar zet ik hem op hetzelfde niveau als Verstappen? Nee, dat doe ik niet. Max maakt simpelweg het verschil, ongeacht de auto waarin hij rijdt."

Volgens Schumacher verklaart dat ook de enorme interesse in Verstappen. "Daarom verdient hij zoveel en kan hij in principe bij ieder topteam terecht. Hij is iemand die een team naar een hoger niveau tilt en races kan winnen die anderen waarschijnlijk niet zouden winnen."

Rimmer

Posts: 13.380

Lando is een topper en een vreselijk snelle coureur en daarom terecht een wereldkampioen. Hij is echter zeer zelden in staat om races te winnen die hij niet zou moeten kunnen winnen.
Max behaalt bijna altijd resultaten die hij eigenlijk niet zou moeten kunnen behalen. Max is dan ook van een totaa... [Lees verder]

  • 5
  • 16 jul 2026 - 12:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris Ralf Schumacher Red Bull Racing McLaren

Reacties (5)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 10.252

    "Niet het niveau van Verstappen"
    Lando weet zelf natuurlijk ook wel dat hij een eenmalig wereldkampioen zal blijven, vandaar de nr.1 op zijn auto ;-)

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 12:15
  • Rimmer

    Posts: 13.380

    Lando is een topper en een vreselijk snelle coureur en daarom terecht een wereldkampioen. Hij is echter zeer zelden in staat om races te winnen die hij niet zou moeten kunnen winnen.
    Max behaalt bijna altijd resultaten die hij eigenlijk niet zou moeten kunnen behalen. Max is dan ook van een totaal ander level. Eentje waarop Michael Schumacher zich bevond. Waar Alonso en Lewis af en toe ook zaten. Maar Max zit daar vrijwel altijd en dat maakt hem mijn inziens tot de grootste ooit.

    • + 5
    • 16 jul 2026 - 12:16
    • f(1)orum

      Posts: 10.252

      Alleen jammer dat ie altijd ook voor het geld gaat, toch? ;-)

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 12:17
    • Pleen

      Posts: 957

      Helemaal met Rimmer eens.
      Wat het geld betreft, dat is in elke professie de primaire arbeidsvoorwaarden. We willen allemaal goed betaald krijgen. Ik krijg het alleen niet voor mekaar dat ik een privéjet kan aanschaffen. :-)

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 17:50
    • f(1)orum

      Posts: 10.252

      Met zo'n nickname moet zo'n airpleen toch niet zo moeilijk zijn? ;-)

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 17:54

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar