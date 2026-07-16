Lando Norris bewees vorig seizoen met zijn eerste wereldtitel dat hij tot de absolute top van de Formule 1 behoort. Toch is de Brit volgens Ralf Schumacher nog altijd niet van hetzelfde niveau als Max Verstappen. De voormalig F1-coureur ziet één belangrijk verschil tussen beide coureurs en legt uit waarom Verstappen volgens hem een klasse apart blijft.

Norris kende in 2025 zijn grote doorbraak door een achterstand op McLaren-teamgenoot Oscar Piastri om te buigen en de wereldtitel te veroveren. Dit seizoen verloopt echter een stuk moeizamer. Na negen races staat de Brit slechts vijfde in het kampioenschap, terwijl ook Piastri moeite heeft om zijn vorm van vorig jaar vast te houden.

Schumacher plaatst vraagtekens bij McLaren-duo

In de podcast Backstage Boxengasse van Sky Germany vertelt Schumacher dat hij niet alleen twijfels heeft over de huidige vorm van Piastri, maar ook vindt dat Norris zich onvoldoende onderscheidt van zijn teamgenoot.

"Als je niet structureel duidelijk sneller bent dan je teamgenoot, dan mag je jezelf afvragen of je echt tot de absolute top behoort. Bij Piastri zie ik een heel andere coureur dan vorig jaar. Om welke reden dan ook is hij een deel van zijn scherpte kwijtgeraakt. En juist daarom vind ik dat hij en Norris op dit moment te veel op elkaar lijken."

Verstappen maakt volgens Schumacher nog altijd het verschil

Hoewel Schumacher veel waardering heeft voor Norris, ziet hij een duidelijk kwaliteitsverschil met Verstappen. Volgens de Duitser is dat precies de reden waarom de Nederlander zo gewild is op de rijdersmarkt.

"Norris is zonder twijfel een fantastische coureur. Hij is wereldkampioen geworden en bovendien een geweldige persoonlijkheid. Maar zet ik hem op hetzelfde niveau als Verstappen? Nee, dat doe ik niet. Max maakt simpelweg het verschil, ongeacht de auto waarin hij rijdt."

Volgens Schumacher verklaart dat ook de enorme interesse in Verstappen. "Daarom verdient hij zoveel en kan hij in principe bij ieder topteam terecht. Hij is iemand die een team naar een hoger niveau tilt en races kan winnen die anderen waarschijnlijk niet zouden winnen."