FIA deelt zware straf uit aan Antonelli

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een gridstraf van drie plaatsen ontvangen na zijn foutje in de kwalificatie. Op de Hungaroring ging hij niet van zijn gas af onder de gele vlaggen, en dat levert hem nu een flinke gridstraf op. Hij krijgt ook een extra strafpunt op zijn superlicentie.

Aan het einde van de kwalificatie spinde Max Verstappen in de laatste bocht, en werd er met dubbele gele vlaggen gezwaaid. Verschillende coureurs gingen van hun gas af, maar Antonelli verbeterde zijn tijd. De Italiaanse WK-leider had het gevoel dat hij net genoeg van zijn gas was gegaan, maar dat is dus niet zo. De stewards zijn streng en delen dus een gridstraf uit.

Wat is de conclusie van de stewards?

Antonelli en een vertegenwoordiger van het team van Mercedes moesten zich melden bij de stewards. Daar liet Antonelli weten dat hij een gele vlag en een lichtpaneel dat op geel stond had gezien, en dat hij eerder van zijn gas ging dan hij een rondje eerder had gedaan. De telemetrie gaf Antonelli gelijk, maar dat betekent dus niet dat hij vrijaf gaat.

Antonelli was maar zeer kort van zijn gas gegaan, en zijn snelheid lag zelfs iets hoger dan tijdens een een eerdere rondje. In de desbetreffende minisector was Antonelli slechts 0,03 seconden langzamer dan zijn snelste tijd. Hij ging zestien meter eerder van zijn gas, en ging veertien kilometer per uur langzamer de sector in, maar reed dan weer drie kilometer per uur hárder toen hij de gespinde Red Bull van Verstappen passeerde. De FIA verklaarde bij de stewards dat uit de data bleek dat de Italiaanse Mercedes-coureur in de sector minder dan één procent langzamer was gegaan.

Wat zijn de gevolgen?

Volgens de stewards was het hier dan ook een andere situatie dan bij eerdere incidenten waar geen straf werd uitgedeeld. Daarom hebben ze de gridstraf van drie plaatsen uitgedeeld, en krijgt Antonelli er een puntje bij op zijn superlicentie. Hierdoor staat hij op vier strafpunten, terwijl er een schorsing volgt bij twaalf strafpunten in twaalf maanden. Antonelli krijgt ook een waarschuwing voor het niet houden aan de vooraf afgesproken deltatijd.