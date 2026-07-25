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FIA deelt zware straf uit aan Antonelli

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FIA deelt zware straf uit aan Antonelli

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een gridstraf van drie plaatsen ontvangen na zijn foutje in de kwalificatie. Op de Hungaroring ging hij niet van zijn gas af onder de gele vlaggen, en dat levert hem nu een flinke gridstraf op. Hij krijgt ook een extra strafpunt op zijn superlicentie.

Aan het einde van de kwalificatie spinde Max Verstappen in de laatste bocht, en werd er met dubbele gele vlaggen gezwaaid. Verschillende coureurs gingen van hun gas af, maar Antonelli verbeterde zijn tijd. De Italiaanse WK-leider had het gevoel dat hij net genoeg van zijn gas was gegaan, maar dat is dus niet zo. De stewards zijn streng en delen dus een gridstraf uit.

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Wat is de conclusie van de stewards?

Antonelli en een vertegenwoordiger van het team van Mercedes moesten zich melden bij de stewards. Daar liet Antonelli weten dat hij een gele vlag en een lichtpaneel dat op geel stond had gezien, en dat hij eerder van zijn gas ging dan hij een rondje eerder had gedaan. De telemetrie gaf Antonelli gelijk, maar dat betekent dus niet dat hij vrijaf gaat.

Antonelli was maar zeer kort van zijn gas gegaan, en zijn snelheid lag zelfs iets hoger dan tijdens een een eerdere rondje. In de desbetreffende minisector was Antonelli slechts 0,03 seconden langzamer dan zijn snelste tijd. Hij ging zestien meter eerder van zijn gas, en ging veertien kilometer per uur langzamer de sector in, maar reed dan weer drie kilometer per uur hárder toen hij de gespinde Red Bull van Verstappen passeerde. De FIA verklaarde bij de stewards dat uit de data bleek dat de Italiaanse Mercedes-coureur in de sector minder dan één procent langzamer was gegaan.

Wat zijn de gevolgen?

Volgens de stewards was het hier dan ook een andere situatie dan bij eerdere incidenten waar geen straf werd uitgedeeld. Daarom hebben ze de gridstraf van drie plaatsen uitgedeeld, en krijgt Antonelli er een puntje bij op zijn superlicentie. Hierdoor staat hij op vier strafpunten, terwijl er een schorsing volgt bij twaalf strafpunten in twaalf maanden. Antonelli krijgt ook een waarschuwing voor het niet houden aan de vooraf afgesproken deltatijd.

Sander

Posts: 1.900

Huh wat heeft dit met aannaaien te maken? Ah ok ik zie het nu: “Stillewerise” met extra e.

  • 9
  • 25 jul 2026 - 20:02
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Hongarije 2026

Reacties (33)

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  • Joseph1000

    Posts: 321

    Maakt het wel spannender.om de wk titel

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 19:39
    • NicoS

      Posts: 21.082

      Er moet nog een race gereden worden, dit is niet de uitslag…..

      • + 4
      • 25 jul 2026 - 19:43
    • Larry Perkins

      Posts: 66.608

      Klopt, in de race-uitslag wordt iedereen die voor Max eindigt gediskwalificeerd...

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 20:38
    • schwantz34

      Posts: 42.503

      Eerst maar eens kieken of ze allemaal ongeschonden door de eerste bochten komen, want dat is altijd nog wel een behoorlijk groot "dingetje" daaro,

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 21:16
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.478

      Jaa want bottas staat weer op de grid en die kan misschien ouderwets gaan bowlen.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 21:32
    • Larry Perkins

      Posts: 66.608

      Inderdaad @Schwantz, [i] Boring Bowling Bottas [/b] start pas als 21e, dus zat auto's voor hem die hij van de baan kan bowlen...

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:35
    • Larry Perkins

      Posts: 66.608

      * Boring Bowling Bottas

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:36
  • Rimmer

    Posts: 13.414

    @Felipe: Kijk daar is de volgende plek winst al. Lewis hoeft hem alleen nog in te koppen morgen.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 19:44
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.488

      Volgens start Max nu vanaf P4. Omdat Lewis een 3 plekken straf moet krijgen. Maar ik laat me graag verassen.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 19:48
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.488

      Met dubbel R

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 19:49
    • Cherokee

      Posts: 5.394

      Nee, Lewis start vanaf P4 en Max vanaf P5.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 19:51
    • Larry Perkins

      Posts: 66.608

      Elders: "Kimi Antonelli is de volgende coureur met een gridstraf. Waar George Russell in Oostenrijk een halve tiende liet liggen bij een gele vlag voor Max Verstappen en geen straf kreeg, is Antonelli wél bestraft. De wedstrijdleiding vond dat hij niet voldoende had ingehouden en deelt een gridstraf van drie plekken uit. Uitgerekend Max Verstappen is de grote winnaar. De Nederlander schuift dankzij de straf van Antonelli niet één, maar twee plekken op."

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 19:55
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.124

      Om iets in te koppen heb je wel een voorzet nodig tijdens de race. Hoop is uitgestelde teleurstelling

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 19:58
    • Rimmer

      Posts: 13.414

      Max komt niet fatsoenlijk weg bij de start en Lewis sowieso wel dus dat is ook geen dingetje. Lewis ligt na ronde 1 al op podium koers en Lando doet wat hij kan maar McLaren ziet wel een minimaal kansje om zijn race strategisch om zeep te helpen en daarna nog drie weken lang te beweren dat het de beste beslissing was op dat moment maar dat het helaas buiten hun schuld om verkeerd uitpakte. ;)

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 19:59
    • F1jos

      Posts: 5.507

      1. Lando Norris McLaren
      2. Charles Leclerc Ferrari
      3. Oscar Piastri McLaren
      4. Max Verstappen Red Bull
      5. Lewis Hamilton Ferrari
      6. George Russell Mercedes
      7. Kimi Antonelli Mercedes
      8. Isack Hadjar Red Bull
      9. Arvid Lindblad Racing Bulls
      10. Nico Hülkenberg Audi
      11. Liam Lawson Racing Bulls
      12. Pierre Gasly Alpine
      13. Franco Colapinto Alpine
      14. Gabriel Bortoleto Audi
      15. Esteban Ocon Haas
      16. Fernando Alonso Aston Martin
      17. Oliver Bearman Haas
      18. Carlos Sainz Williams
      19. Alex Albon Williams
      20. Lance Stroll Aston Martin
      21. Valtteri Bottas Cadillac
      22. Sergio Pérez Cadillac

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 20:22
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.124

    Gunstig voor Max. Start nu op het schone deel van de baan

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 19:57
    • Stillewerise

      Posts: 138

      Heel gunstig andere straf aannaaien door zijn fout

      • + 4
      • 25 jul 2026 - 19:58
    • schwantz34

      Posts: 42.503

      Klopt Max start nu van p5 wat de schone kant is, maar eerst maar eens afwachten hoe de start überhaupt gaat verlopen want in Hongarije is het heel vaak bowlen geblazen in bochie 1

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 20:02
    • Sander

      Posts: 1.900

      Huh wat heeft dit met aannaaien te maken? Ah ok ik zie het nu: “Stillewerise” met extra e.

      • + 8
      • 25 jul 2026 - 20:02
    • Pietje Bell

      Posts: 35.935

      @Schwantz, Max start vanaf P4. F1Mxml:

      Na de straf van Lewis Hamilton stond Verstappen nog op de zesde plek, achter de Brit, maar omdat Antonelli nu ook wegvalt, schuift Verstappen niet één, maar twee plekken op. Hamilton moet ook na de straf van Antonelli op P5 blijven staan, waardoor Verstappen nu niet achter, maar voor de Ferrari-coureur wordt gezet. Norris en Leclerc vullen de eerste startrij, voor Piastri, die ook twee posities wint. Verstappen start op P4, voor Hamilton, Russell, Antonelli, en Hadjar. Hadjar kwalificeerde zich twee plekken achter zijn teamgenoot, maar start nu vier plekken achter de Limburger.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 20:09
    • Larry Perkins

      Posts: 66.608

      Nee, Max schuift twee plaatsen op dus start hij vanaf dezelfde kant.

      Startopstelling top tien
      Norris en Leclerc: eerste startrij.
      Piastri en Verstappen: tweede startrij.
      Hamilton en Russell: derde startrij.
      Antonelli en Hadjar: vierde startrij.
      Lindblad en Hulkenberg: vijfde startrij.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 20:16
    • Larry Perkins

      Posts: 66.608

      Op het betrouwbare MS wordt deze startoptelling bevestigd.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 20:27
    • Larry Perkins

      Posts: 66.608

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️

      Spin MAX VERSTAPPEN blijkt weer eens
      een strategische masterclass van de aimabele
      viervoudig wereldkampioen te zijn!
      S T R A A T F E E S T !

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️


      * 🛣️ = Straat, 🥳 = feest

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 20:44
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.124

      Stillwerise wordt met de dag gekker

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 21:16
    • NicoS

      Posts: 21.082

      Beetje ondankbaar @Still, helpt Max Lewis een keer, is het weer niet goed…..
      Rare jongens die Hamilton fans…..;)

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 21:33
  • Opperhoofd

    Posts: 24

    Regels zijn regels. ANT heeft geleerd dat je niet van je gas hoeft, alleen waren de stewards deze keer wel scherp.

    Ik vond het nog wel geinig dat Max vrij vlot weer op de baan was en voor de zekerheid RUS in de weg reed. Al was dat natuurlijk per ongeluk.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 20:11
  • monzaron

    Posts: 1.120

    Een plusje voor de ‘strafpleiters’ van de FIA + 🎉

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 20:27
    • Larry Perkins

      Posts: 66.608

      Vraag me af wat er met Garry Connelly aan de hand is.
      Wat of wie heeft de corrupte steward op het rechte pad gekregen?

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 20:51
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.478

      Garry heeft een nieuwe vijand en dat is Kimi. Op het eiland kunnen ze het niet hebben dat Russell en de zogenaamde goat om de oren word gereden door een 19 jarige snotaap.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:34
    • Larry Perkins

      Posts: 66.608

      Ik had de gridpenalty van Connelly's lievelingetje Lewis in het oog...

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 21:58
  • Jermaine

    Posts: 7.198

    een echte crash, no issue... dit xD

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 20:36
  • Ernie5335

    Posts: 5.929

    Wat een onzin weer allemaal 🙃

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 21:28
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.478

    Ik moet wel toegeven weer een plusje voor de redactie van de foto bij het artikel!

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 21:35

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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 354
  • Podiums 11
  • Grand Prix 34
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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