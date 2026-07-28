Het lijkt te rommelen achter de schermen bij Mercedes. Volgens Ralf Bach staat Mercedes-baas Ola Kallenius onder druk, en dat kan ook gevolgen hebben voor de Formule 1. Bach wijst naar het feit dat Kallenius naar verluidt geen fan was van het aantrekken van Max Verstappen, en dat hij wel een groot supporter is van Andrea Kimi Antonelli.

Het Mercedes-concern speelt ook een grote rol bij het Formule 1-team, en Kallenius is dan ook met enige regelmaat aanwezig op de circuits. Max Verstappen werd in de afgelopen anderhalf jaar regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar zover is het nooit gekomen. Volgens de vele geruchten die rondgingen zou Kallenius dat niet zien zitten, al zijn die verhalen nooit bevestigd. Met het team van Mercedes gaat het momenteel goed, terwijl het achter de schermen wel lijkt te rommelen.

Wat is er aan de hand?

Volgens verslaggever Ralf Bach is het momenteel onrustig bij Mercedes. Bach legt de situatie uit in een YouTube-video van F1 Insider: "Mercedes heeft nu te maken met andere problemen. Kallenius staat onder enorme druk van het personeel. Er waren drie weken geleden zelfs protesten bij het Mercedes Museum en de fabriek."

Bach verklaart de onrust: "Er is geen consistentie. Nu wil hij weer afscheid nemen van thuiswerken, en moet iedereen weer naar kantoor komen. Ik bedoel, er is geen teken dat hij iets van een plan heeft, en mensen beginnen zich dat nu te realiseren, inclusief de raad van commissarissen, wat betekent dat hij onder druk staat."

Hoe zit het met de Formule 1?

Volgens Bach is dit ook te merken in de Formule 1-wereld: "Hij gaat liever naar Silverstone voor de Formule 1, dan dat hij zich bezighoudt met zijn taken. Ik heb gehoord dat hij een interview met Sky heeft afgezegd in Silverstone, omdat hij onder zoveel druk staat."

Bach stelt dat Kallenius een bepaalde voorkeur heeft: "Hij is een enorme fan van Antonelli. Hij maakt ook video's voor het Mercedes-personeel, waarin hij Antonelli als voorbeeld gebruikt van hoe het hoort te gaan. Zolang hij daar is, is er geen plek voor Verstappen."