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'Belangrijke Mercedes-topman staat onder druk'

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'Belangrijke Mercedes-topman staat onder druk'

Het lijkt te rommelen achter de schermen bij Mercedes. Volgens Ralf Bach staat Mercedes-baas Ola Kallenius onder druk, en dat kan ook gevolgen hebben voor de Formule 1. Bach wijst naar het feit dat Kallenius naar verluidt geen fan was van het aantrekken van Max Verstappen, en dat hij wel een groot supporter is van Andrea Kimi Antonelli.

Het Mercedes-concern speelt ook een grote rol bij het Formule 1-team, en Kallenius is dan ook met enige regelmaat aanwezig op de circuits. Max Verstappen werd in de afgelopen anderhalf jaar regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar zover is het nooit gekomen. Volgens de vele geruchten die rondgingen zou Kallenius dat niet zien zitten, al zijn die verhalen nooit bevestigd. Met het team van Mercedes gaat het momenteel goed, terwijl het achter de schermen wel lijkt te rommelen.

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Wat is er aan de hand?

Volgens verslaggever Ralf Bach is het momenteel onrustig bij Mercedes. Bach legt de situatie uit in een YouTube-video van F1 Insider: "Mercedes heeft nu te maken met andere problemen. Kallenius staat onder enorme druk van het personeel. Er waren drie weken geleden zelfs protesten bij het Mercedes Museum en de fabriek."

Bach verklaart de onrust: "Er is geen consistentie. Nu wil hij weer afscheid nemen van thuiswerken, en moet iedereen weer naar kantoor komen. Ik bedoel, er is geen teken dat hij iets van een plan heeft, en mensen beginnen zich dat nu te realiseren, inclusief de raad van commissarissen, wat betekent dat hij onder druk staat."

Hoe zit het met de Formule 1?

Volgens Bach is dit ook te merken in de Formule 1-wereld: "Hij gaat liever naar Silverstone voor de Formule 1, dan dat hij zich bezighoudt met zijn taken. Ik heb gehoord dat hij een interview met Sky heeft afgezegd in Silverstone, omdat hij onder zoveel druk staat."

Bach stelt dat Kallenius een bepaalde voorkeur heeft: "Hij is een enorme fan van Antonelli. Hij maakt ook video's voor het Mercedes-personeel, waarin hij Antonelli als voorbeeld gebruikt van hoe het hoort te gaan. Zolang hij daar is, is er geen plek voor Verstappen."

Larry Perkins

Posts: 66.680

De basis van het artikel rammelt al...

Eerst staat er:
[i] "Bach wijst naar het [b] feit [/b] dat Kallenius naar verluidt geen fan was van het aantrekken van Max Verstappen, en dat hij wel een groot supporter is van Andrea Kimi Antonelli." [/i]

En in de volgende alinea:
[i] "Volgens de vele... [Lees verder]

  • 5
  • 28 jul 2026 - 11:20
F1 Nieuws Max Verstappen Mercedes Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.289

    Da's vreemd, want vorig jaar gingen er hardnekkige geruchten rond dat hij juist Max erg graag wilde contracteren en zelfs groen licht had gekregen/gegeven om escape clausule van Verstappen af te kopen. Wellicht waren die geruchten niet op waarheid berust en/of is hij inmiddels helemaal fan geworden van Kimi?

    • + 3
    • 28 jul 2026 - 10:16
    • Rimmer

      Posts: 13.416

      Een artikel elders vermeldde een week of wat geleden dat zijn dienstverband volgend jaar afloopt en dat hij zijn opvolger niet wil opzadelen met dure langdurige contracten en dat dit de reden is dat hij Verstappen niet heeft binnengehaald.
      Vreemd verhaal tenzij je bedenkt dat Mercedes ook enorm gebukt gaat onder de huidige wereldcrisis. (Auto verkopen, hoge kosten, personeelsgebrek, hoge olieprijzen, Chinese concurrentie, niet meer op de Amerikaanse markt mogen verkopen etc)
      Wellicht is het allemaal wat minder rooskleurig dan het lijkt.

      • + 3
      • 28 jul 2026 - 10:36
    • oale

      Posts: 814

      @rimmer

      Mercedes maakt winst. Het F1 team kost het concern helemaal niets, het levert alleen maar geld op. Ideeën voor RBR of Ferrari.

      • + 1
      • 28 jul 2026 - 10:55
    • hennie013

      Posts: 1.877

      Kan goed zijn dat hij van gedachten is veranderd, maar met 1 redelijk goede coureur en 1 buitenklasse coureur ( Kimi ) gaat Mercedes geen constructeur kampioen worden !
      Met bv Max naast Kimi ( die 2 zijn toch al goede vrienden ) zijn die kansen veel groter, maar 1 nadeel, het zijn allebei nr 1 coureurs en geen van beide zal in dienst gaan rijden voor de andere ( hooguit als Max bv totaal geen kans op de winst zou kunnen hebben zou hij Kimi kunnen helpen, andersom mogelijk hetzelfde.
      Maar persoonlijk zie ik Max nooit naar Mercedes gaan, dan zal hij financieel achteruit gaan en bij Red Bull heeft Max veel meer ijzers in het vuur, de absolute nr 1 rijder ( soms zelfs slimmer in technische zin dan de engineers/monteurs ) plus dat Verstappen.com 100% gesteund word door Red Bull, al zijn er mensen tussen die niet gelukkig zijn dat hij daar met Mercedes rijd. plus dat Max zich veel meer kan veroorloven bij Red Bull en dat zal Mercedes niet toestaan, al helemaal niet als ie zelf races gaat rijden op bepaalde banen.
      Nee, Max dient zijn contract uit bij Red Bull , t/m 2028 en bekijkt in de tussentijd wat de vooruitgang bij Red Bull gaat zijn in de komende jaren en maakt daarop een beslissing wat hij gaat doen, doet RBR het goed is het niet uitgesloten dat Max er nog een paar jaar achteraan plakt.

      • + 1
      • 28 jul 2026 - 10:58
    • Larry Perkins

      Posts: 66.677

      De basis van het artikel rammelt al...

      Eerst staat er:
      "Bach wijst naar het feit dat Kallenius naar verluidt geen fan was van het aantrekken van Max Verstappen, en dat hij wel een groot supporter is van Andrea Kimi Antonelli."

      En in de volgende alinea:
      "Volgens de vele geruchten die rondgingen zou Kallenius dat [een overstap van Verstappen] niet zien zitten, al zijn die verhalen nooit bevestigd."

      Iets kan geen feit zijn als het slechts onbevestigde geruchten betreft.
      Kortom, het verhaal over Herr Kaleanus kan zo door de shredder...

      • + 5
      • 28 jul 2026 - 11:20
  • oale

    Posts: 814

    In dit artikel wordt een verband gelegd dat er niet is. Het is komkommertijd, maar dit is echt zoeken naar niks

    • + 2
    • 28 jul 2026 - 10:53
  • gridiron

    Posts: 3.656

    Alle Duitse fabrikanten staan onder druk wat de verkoop en winst betreft dus zo raar is het nu ook weer niet.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 11:24
  • Wibautstraat

    Posts: 51

    Vreemd verhaal hoor

    Waarom max erbij halen? Als of Mercedes verplicht is verstappen te ondertekenen.. max past ook totaal niet bij Mercedes, daar houden ze niet van het backstabben wat max elk race weekend bij Red Bull doet. Max kan naar Aston Martin ofzo gaan, een team opbouwen zoals de grote dat ook hebben gedaan.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 12:39

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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