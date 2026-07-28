Lewis Hamilton heeft met een flinke dosis frustratie gereageerd op zijn Grand Prix van Hongarije. De Ferrari-coureur kende een moeizaam weekend, kreeg opnieuw een tijdstraf aan zijn broek en zag kostbare punten verloren gaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Na afloop spaarde de zevenvoudig wereldkampioen zichzelf allerminst.

Hamilton begon het weekend al met een tegenvaller na een straf die voortkwam uit de kwalificatie. Tijdens de race volgde opnieuw een tijdstraf, waardoor de Brit uiteindelijk verder terugviel in de uitslag dan waarop hij lange tijd leek af te stevenen.

'Dit was gewoon een slechte race'

Na afloop maakte Hamilton duidelijk dat hij weinig positieve punten kon vinden aan zijn optreden op de Hungaroring.

"Het was gewoon slecht. Een heel frustrerende race en opnieuw een teleurstellend resultaat", reageerde de Ferrari-coureur bij Viaplay. "Op dit moment voelt het gewoon als weer een slechte wedstrijd."

De Brit kreeg opnieuw een tijdstraf en dat was inmiddels de derde keer in korte tijd. Volgens Hamilton is dat geen toeval. "Ik maak fouten en daar moet ik verantwoordelijkheid voor nemen. De straf van vandaag was ongelukkig. Vorige race vond ik nog dat het vooral een race-incident was, maar ook daar kreeg ik een penalty voor. Ik moet ervoor zorgen dat ik mezelf niet meer in dat soort situaties breng."

Vizier op tweede seizoenshelft

Ondanks de tegenvaller blijft Hamilton goed gepositioneerd in de strijd om de wereldtitel. Toch gaf hij toe dat het lastig is om daar direct na de race waarde aan te hechten.

"Na zo'n zware race is het moeilijk om meteen de positieve dingen te zien", zei hij. "Natuurlijk sta ik nog altijd tweede in het kampioenschap, maar de afgelopen races heb ik wel veel punten laten liggen. Dat is ontzettend frustrerend."

De Ferrari-coureur wil de zomerstop daarom gebruiken om zich volledig op te laden voor het restant van het seizoen. "Er liggen nog heel veel punten voor het oprapen. Ik moet deze periode gebruiken om de knop om te zetten en sterker terug te komen. Het belangrijkste is dat ik mezelf geen kansen meer geef om opnieuw tijdstraffen op te lopen."