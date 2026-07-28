user icon
icon

Hamilton baalt enorm na teleurstellende race: "Ik maak fouten"

<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton baalt enorm na teleurstellende race: "Ik maak fouten"

Lewis Hamilton heeft met een flinke dosis frustratie gereageerd op zijn Grand Prix van Hongarije. De Ferrari-coureur kende een moeizaam weekend, kreeg opnieuw een tijdstraf aan zijn broek en zag kostbare punten verloren gaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Na afloop spaarde de zevenvoudig wereldkampioen zichzelf allerminst.

Hamilton begon het weekend al met een tegenvaller na een straf die voortkwam uit de kwalificatie. Tijdens de race volgde opnieuw een tijdstraf, waardoor de Brit uiteindelijk verder terugviel in de uitslag dan waarop hij lange tijd leek af te stevenen.

Meer over Lewis Hamilton Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

Hamilton diep onder de indruk van Red Bull-tactiek

19 jul
 Hamilton doet opvallende claim na inhaalactie Verstappen

Hamilton doet opvallende claim na inhaalactie Verstappen

27 jul

'Dit was gewoon een slechte race'

Na afloop maakte Hamilton duidelijk dat hij weinig positieve punten kon vinden aan zijn optreden op de Hungaroring.

"Het was gewoon slecht. Een heel frustrerende race en opnieuw een teleurstellend resultaat", reageerde de Ferrari-coureur bij Viaplay. "Op dit moment voelt het gewoon als weer een slechte wedstrijd."

De Brit kreeg opnieuw een tijdstraf en dat was inmiddels de derde keer in korte tijd. Volgens Hamilton is dat geen toeval. "Ik maak fouten en daar moet ik verantwoordelijkheid voor nemen. De straf van vandaag was ongelukkig. Vorige race vond ik nog dat het vooral een race-incident was, maar ook daar kreeg ik een penalty voor. Ik moet ervoor zorgen dat ik mezelf niet meer in dat soort situaties breng."

Vizier op tweede seizoenshelft

Ondanks de tegenvaller blijft Hamilton goed gepositioneerd in de strijd om de wereldtitel. Toch gaf hij toe dat het lastig is om daar direct na de race waarde aan te hechten.

"Na zo'n zware race is het moeilijk om meteen de positieve dingen te zien", zei hij. "Natuurlijk sta ik nog altijd tweede in het kampioenschap, maar de afgelopen races heb ik wel veel punten laten liggen. Dat is ontzettend frustrerend."

De Ferrari-coureur wil de zomerstop daarom gebruiken om zich volledig op te laden voor het restant van het seizoen. "Er liggen nog heel veel punten voor het oprapen. Ik moet deze periode gebruiken om de knop om te zetten en sterker terug te komen. Het belangrijkste is dat ik mezelf geen kansen meer geef om opnieuw tijdstraffen op te lopen."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Hongarije 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • BoerTeun

    Posts: 1.590

    Lewis heeft de aerodynamica van Kim in gedachten en kan haar macarena achtervleugel niet uit zijn hoofd zetten, dan ga je foutjes maken.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 08:58

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar