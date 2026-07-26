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Uitslag Grand Prix van Hongarije: Norris wint eindelijk weer, Verstappen knap tweede

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<b> Uitslag Grand Prix van Hongarije: </b> Norris wint eindelijk weer, Verstappen knap tweede

Lando Norris heeft de Grand Prix van Hongarije op zijn naam geschreven. Op de Hungaroring hield hij Max Verstappen achter zich, die als tweede werd geklasseerd. Het podium werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

In een warm en droog Hongarije ging de laatste race voor de zomerstop van start. Met Lando Norris op pole, de Ferrari's op zachte banden en Cadillac-coureur Sergio Pérez in de pitlane, waren er genoeg mogelijkheden voor een spannende strijd.

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Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

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22 jul

Enerverende start

Bij de start kwam polesitter Norris goed weg, maar hij ging te wijd in de tweede bocht waardoor zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri zijn positie kon overnemen, terwijl achter hen er genoeg gebeurde. Verstappen kwam op zijn beurt goed weg, en hij greep de derde plaats. Hij haalde de Ferrari's in, werd geraakt door Lewis Hamilton en liet een gaatje vallen ten opzichte van de McLarens.

Achter hen ging het helemaal mis voor George Russell, die in de anti-stall schoot bij de start. De balende Brit zakte als een baksteen door het veld heen en moest veel terrein gaan goedmaken. Verstappen had het op zijn beurt ook niet makkelijk, en hij kreeg direct te maken met de jagende Hamilton. Het viel de zevenvoudig wereldkampioen op dat Verstappen langzaam was, terwijl de Nederlander zelf steen en been klaagde over zijn auto. Hij wees naar de shifts, en klonk gefrustreerd.

Magische actie Verstappen

Hamilton kreeg het echter niet voor elkaar om Verstappen in te halen, en bij Ferrari besloten ze het strategisch te spelen. Hamilton maakte als eerste van de koplopers zijn pitstop, waarna Verstappen een rondje later volgde. Hij zag echter hoe zijn Britse rivaal hem inhaalde bij het uitrijden van de pits, en dat betekende dat er werk aan de winkel was voor de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen liet weer eens zien tot wat hij in staat is en waarom veel mensen hem zien als één van de beste coureur ter wereld. Hij jaagde op Hamilton, haalde een Racing Bull in en remde daarna zeer laat voor de eerste bocht. Hij kroop binnendoor, haalde de Ferrari in en riep daarna dat Hamilton had bewogen onder het aanremmen. Hij bleef geconcentreerd, maar de fans stonden op de banken.

Norris blijft klagen

Verstappen kon de McLarens zien, en mocht zelfs dromen van een aanval. Daarvoor moest hij echter wel zijn teamgenoot Isack Hadjar bedanken, want de Fransman bleef langer doorrijden en hield de achtervolgende auto's op. Hij ging daarna aan de kant voor Verstappen, hield Hamilton even op en maakte vervolgens zijn pitstop. Datzelfde gold voor Antonelli, waardoor Piastri weer aan kop kwam te liggen.

Hamilton was de eerste topper die ervoor koos om een pitstop te maken, maar hij kwam achter Hadjar op de baan terecht. De Franse teamgenoot van Verstappen probeerde hem op te houden, maar faalde in die missie. Voor zijn neus klaagde Norris over het feit dat hij niet kon aanvallen, en McLaren liet hem ook niet eerder stoppen dan Piastri.

Sainz veroorzaakt chaos

Norris had een wonder nodig, en dat vond hij in de persoon van zijn voormalig teamgenoot Carlos Sainz. De Spaanse Williams-coureur leek niet goed op te letten, en Piastri raakte hem toen hij Sainz op een rondje achterstand wilde zetten. Woedend meldde Piastri zich op de boordradio, maar het kwaad was al geschied. Hamilton kon hierdoor het gaatje verkleinen, en Norris bleef voor Piastri bij de pitstops.

Wat waren de plannen van Mercedes?

Verstappen dook als laatste van de koplopers naar binnen, en opvallend genoeg koos zijn team voor een setje softs. Vol verbazing vroeg Verstappen zich af of dit wel een goed idee was, maar bij Red Bull wisten ze het zeker. Verstappen lag ondertussen ook niet meer op podiumkoers, en moest gaan jagen op de Ferrari van Hamilton. Ook Antonelli reed nog voor hem, maar de Italiaanse WK-leider zat op een andere strategie. Het was echter de vraag of hij nog een tweede pitstop ging maken.

Antonelli leek zelf wel open te staan voor een eenstopstrategie, maar bij Mercedes dachten ze daar anders over. Heel even leek het erop dat hij een 'gratis' pitstop kon maken door problemen bij Sergio Pérez, maar dat geluk had hij niet. Antonelli viel terug naar de zesde plaats, maar hij had het voordeel qua banden. En hij kreeg te horen dat de tweede plaats mogelijk was, en dat was geen leugen. Hamilton jaagde namelijk op Piastri, terwijl Verstappen weer op Hamilton joeg.

Domper voor Piastri

Voor Piastri eindigde het echter in een enorme anticlimax, want zijn versnellingsbak gaf de geest. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en dat zorgde ervoor dat Norris snel een extra pitstopje kon maken. Datzelfde gold voor Hamilton en Leclerc, en dat gaf de strijd om de podiumposities een extra dimensie.

De jacht op Verstappen

Verstappen klom hierdoor op naar de tweede plaats, terwijl Hamilton op verse banden kon gaan pushen. Bij het uitrijden van de pits leek Hamilton echter achter Antonelli te rijden, en Ferrari wilde geen risico nemen. Hij moest de plek teruggeven, en kon weer gaan jagen. Het maakte Verstappen weinig uit, want hij leek als winnaar uit de bus te komen. Hij kreeg de tweede plek in zijn schoot geworpen, en zag ze achter hem met elkaar vechten in plaats van jagen.

Hamilton had een momentje, waardoor hij wat tijd verloor en Antonelli begon de jacht op Verstappen. Voor Hamilton ging het van kwaad tot erger, en hij had ook te hard gereden in de pitlane. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op.

Vreugde bij Norris

Aan kop van het veld kreeg Norris te horen dat hij van de kerbs moest blijven, omdat dit mogelijk het probleem van Piastri had veroorzaakt. De regerend wereldkampioen luisterde, en won voor het eerst dit jaar een race. Het zorgde voor enorme vreugde, terwijl Verstappen zich afvroeg hoe hij tweede was geworden.

F1Grand Prix Hongarije - Race

HU Hungaroring - 26 juli 2026

F1jos

Posts: 5.510

Max met een waanzinnige inhaalactie, de beste inhaalactie voor de vakantie.

  • 22
  • 26 jul 2026 - 16:47
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (78)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.560

    Wat een dramatische Ferrari race, het is echt bizar. Hamilton gewoon zwak niet perse pacewise maar onoplettend lijkt het, Leclerc zwak ook pacewise, pitstops timing zwak, weer een penalty. Geweldig dit.

    Spekkopers? Verstappen en Antonelli. Die break is goed nodig want hoewel de zaterdagen stukken beter gaan, zijn de laatste GP's een totale drama.

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 16:44
    • F1jos

      Posts: 5.510

      Max met een waanzinnige inhaalactie, de beste inhaalactie voor de vakantie.

      • + 22
      • 26 jul 2026 - 16:47
    • Di Stefano

      Posts: 393

      Wat was er dan mis met deze race?

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 16:49
    • mr.Monza

      Posts: 10.186

      Persoonlijk vond ik die vsc pitstop een mooi staaltje race vern**ken 2.0.

      • + 7
      • 26 jul 2026 - 16:52
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Ferrari had Leclerc voorbij moeten laten gaan aan Hamilton.

      Hamilton huilt over de straffen die hij dit seizoen krijgt, maar hij is toch echt zelf die te hard rijdt in de pitstraat.

      En vandaag werd hij echt even te kijk gezet door Max.

      • + 15
      • 26 jul 2026 - 16:52
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.560

      @Monza

      Ja het sloeg nergens op. Worst case scenario was een P3 als Max dichtbij zou komen, totaal onnodig risico op van alles en nog wat.

      @Wickie
      Nee dat hadden ze niet. Zodra Hamilton pitte viel de pace van Charles ook gewoon terug, dat had geen ene jota uitgemaakt.

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 16:54
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      We zullen het nooit weten.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 16:57
    • Larry Perkins

      Posts: 66.638

      🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳 🅿️🥳🅿️🥳

      MAX VERSTAPPEN loopt in op
      kampioenschapsleider Kimi Antonelli!
      En het kantelpunt in Q2 op Monza komt nog!
      P A R K E E R P L A A T S F E E S T J E !

      🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳🅿️🥳 🅿️🥳🅿️🥳

      * 🅿️ = parkeerplaats, 🥳 = feestje

      "Always look on the bright side of life…"

      • + 6
      • 26 jul 2026 - 16:59
    • Plextor

      Posts: 132

      Hamilton huilt "Ah, they are handing out penalties like crazy"

      "they" reden idd niet te snel...dat deed die zelf...

      • + 6
      • 26 jul 2026 - 16:59
    • Larry Perkins

      Posts: 66.638

      Inderdaad @F1jos, de waanzinnige inhaalactie van Max en dat voornamelijk hij ervoor gezorgd heeft dat de f*cking regels moeten worden aangepast maakt hem de morele kampioen van de eerste seizoenshelft, zeer objectief en neutraal bekeken...

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:34
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.137

    Well done Norris. 👏 Fenomenaal wat Max uit die zeepkist haalt.

    • + 17
    • 26 jul 2026 - 16:45
    • Di Stefano

      Posts: 393

      O o o wat heeft hij toch een slechte auto....is gewoon een prima racewagen. Gelukkig 4 weken niet naar zijn gejank luisteren

      • + 16
      • 26 jul 2026 - 16:47
    • F1jos

      Posts: 5.510

      Beter dan naar het gejank van de geit te luisteren.

      • + 10
      • 26 jul 2026 - 16:55
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.137

      Di Stefano heeft teveel Peroni’s op

      • + 10
      • 26 jul 2026 - 17:00
    • Rode Stier 33

      Posts: 1.003

      Di Stefano denk aan je hart! En moeilijk he, iemands uitstekende prestatie toegeven. Zoals velen hier....

      • + 4
      • 26 jul 2026 - 17:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.638

      Knakenbak

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 17:23
  • F1 bekijker

    Posts: 480

    Mooie race en jammer van Ferrari bij RB namen ze wel de juiste gok.

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 16:45
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.493

    Hamilton begint echt op een rookie te lijken met al die penalty’s. Wtf is hij allemaal aan t doen. Hoeveel races oprij heeft hij al penalty’s nu. Echt ongekend gewoon. Is totaal niet bij de les.

    • + 7
    • 26 jul 2026 - 16:46
    • Di Stefano

      Posts: 393

      Hij heeft waarschijnlijk het verkeerde paspoort

      • + 9
      • 26 jul 2026 - 16:50
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.493

      @di Stefano

      😂😂

      • + 4
      • 26 jul 2026 - 16:51
    • F1jos

      Posts: 5.510

      Die penalty’s is om te janken.

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 16:52
  • Politik

    Posts: 10.031

    Heerlijke en dikverdiende overwinning voor Norris!
    Piastri de schlemiel van de dag, maar neemt niet weg dat hij conpleet zoek gereden werd.
    Verstappen en Antonelli heel sterk, ook tactisch.
    Ferrari viel hier echt tegen en Hamilton moet aan zijn focus gaan werken, die pakt echt teveel penalties.

    Mooi dat Mercedes dit jaar toch niet zo dominant blijkt te zijn als vooraf gefreesd.

    • + 7
    • 26 jul 2026 - 16:46
    • Stillewerise

      Posts: 147

      Oh nee 10 poles 8 overwinningen. Hoeveel heb rbr dit jaar? Ferrari en McLaren ook maar 1. Niet dominant zegt ie

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 16:50
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      McLaren gewoon een zielig team. Piastri komt door pech met Sainz achter Norris terecht en vervolgens wordt hij niet geholpen door het team. Zoals ze dat vorig seizoen in Monza wel deden bij Norris, toen hij pech had.

      Dat staat los van het feit dat Norris de snelste was vandaag en op basis daarvan verdiende hij zeker de overwinning.

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 16:55
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.560

      Congrats Politik! Zeker dik verdiend, Norris was het hele weekend de ruim snellere van de twee, pech voor Oscar, shit happens.

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 16:57
    • Mr Marly

      Posts: 8.026

      Niet te vergelijken Wickie, op Monza was het een incident TIJDENS de pitstop niet in de race. Als er iets zielig is ben jij het wel Clown.

      • + 7
      • 26 jul 2026 - 16:57
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Piastri zelf vond precies hetzelfde hoor, Clowntje Marly. Verzin anders zelf even iets, maar kun je vast niet 🤡🤡😂😂

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 16:59
    • bvonk2

      Posts: 262

      @WickieDeViking vorig jaar kwam de fout door McLaren zelf, de pitstop duurde veel langer dan normaal, dat is iets heel anders dan tijd verliezen door een coureur buiten het team. McLaren kan veel maar daar hebben ze niets over te zeggen.

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 17:01
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Piastri vond hetzelfde als ik :)

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 17:01
    • Erik FW34

      Posts: 3.923

      Nee Wickie

      Piastri klaagde dat hij gepit werd en in verkeer werd gebracht
      Norris reed veel langer door en kwam buiten verkeer terug, daar was de boordradio over. Plus een kleine scheld boorradio over het contact.

      De "ontmoeting" met Sainz was volgens mij toen Piastri al (ruim) achter Norris reed

      • + 4
      • 26 jul 2026 - 17:04
    • Politik

      Posts: 10.031

      Wickie vergelijkt appels met peren.

      Noemt op basis van zijn eigen domheid Mclaren een zielig team.
      Kansloos

      • + 8
      • 26 jul 2026 - 17:05
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Ah, dus Piastri vind je ook dom? 😂

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:05
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Nee, Erik. Dan luister en kijk maar eens terug.

      Maar ik merk het alweer. Het niveau van mij is te hoog voor jullie😂

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:06
    • Lulham

      Posts: 828

      Conpleet? Gefreesd? Wat een debiel.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.800

      Wickie is verrrrr afgezakt van iemand die wel degelijk iets te melden had naar 'n eersteklas troll.
      Iedereen de maat nemen, maar niet in de gaten hebben dat hij/zij zelf de clown is.
      Haha, lachen met hem/haar!

      • + 7
      • 26 jul 2026 - 17:21
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Ouw, het voelt soms heerlijk om op het niveau te gaan zitten van jou, Politik, ClownS, SWR, MS, WIbaur en nog een aantal anderen.

      Het mooie is, ik heb de keuze om te kiezen op welk niveau ik wil reageren. Jullie niet.

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 17:25
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Wibaut*

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:25
    • Politik

      Posts: 10.031

      Lulham is weer eens het forum aan het afspeuren, of hij anderen op foutjes kan betrappen.
      Iets zoeken om ruzie uit te kunnen lokken.
      Wat een sneu en kansloos leven heb je dan.

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 17:25
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.560

      Wickie. Ben je zo vol van jezelf of heb je dat echt nodig om een lekker gevoel te krijgen?

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 17:29
    • Politik

      Posts: 10.031

      @Stillewerise,

      Laatste 5 races twee overwinningen voor Mercedes.
      Vind ik niet dominant.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:32
    • Lulham

      Posts: 828

      Mijn leven is top, daar hoef jij je geen zorgen over te maken Politik, dat leidt alleen maar tot selectieve verontwaardiging aan jouw kant. Want waarom ben ik wel zo slim en succesvol en waarom ben jij zo dom en zielig? Tja, het is wat is het. Jij weet dan weer hoe het voelt om jezelf onsterfelijk belachelijk te maken en dat gevoel ken ik dan weer niet. Verschil moet er zijn.

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 17:33
    • Lulham

      Posts: 828

      Je zegt zelf "dit jaar" en dan verplaats je de doelpalen naar afgelopen 5 races. Drogredenen, denkfouten en debiel.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:37
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      MS, ik constateer gewoon iets. :)

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:40
    • Mr Marly

      Posts: 8.026

      Teams zielig noemen en andere telkens uitmaken voor clown… knap staaltje niveau inderdaad…

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:41
  • walter33

    Posts: 1.013

    Wat mooie actie Max 2 inhalen,wat een move,klassebak1!

    • + 8
    • 26 jul 2026 - 16:46
  • Williams_F1

    Posts: 1.506

    Ferrari weer ouderwets een nul strategie, verder een redelijke race.
    Verassende p2 voor verstappen? Gefeliciteerd mevrouw norris!

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 16:47
    • Mr Marly

      Posts: 8.026

      Mevrouw Norris…? Ach ja, blijft voor een Williams fan moeilijk om McLaren te zien winnen terwijl Williams zelf niks presteert en andermans races vergalt.

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 16:55
    • Erik FW34

      Posts: 3.923

      Gelukkig zijn niet alle fans van Williams gefrustreerd.
      We hebben deze race mooi Bearman achter ons gehouden

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 17:01
    • Mr Marly

      Posts: 8.026

      Excuses Erik,.

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 17:12
    • Erik FW34

      Posts: 3.923

      Het is je vergeven :-)

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:29
  • Joseph1000

    Posts: 322

    Laatste rondes waren enigzins spannend.Heel moeilijk circuit om in te halen.Wel jammer voor piastri zat hem echt niet mee.
    Russel heeft echt veel problemen laatste tijd. nu weer de start.
    Hamilton is kampioen 5 sec penaltys😛
    Voor de wk stand verandert er niet zoveel.Op naar de volgende race dan maar

    • + 3
    • 26 jul 2026 - 16:48
    • Lulham

      Posts: 828

      RUSSELL IS MET DUBBEL L

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:22
  • Jermaine

    Posts: 7.200

    man die Sainz move wtf dacht hij wel niet???? Max p2 is echt meer geluk dan meer echte pace in de auto, natuurlijk goed gedaan van Max, maar ook geluk kwam hier bij.
    Lewis tja niet slim in de pit! Kimi redelijk herstel maar Mercedes was duidelijk niet de snelle vandaag!
    Norris netjes gedaan

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 16:48
    • Di Stefano

      Posts: 393

      Sainz verdiende een zwarte vlag

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 16:50
    • da_bartman

      Posts: 6.787

      Kun je eens verwoorden waar dat geluk in zat? Is het tegenwoordig " geluk hebben" als jij en ook je team alles goed doet?

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:10
  • Stillewerise

    Posts: 147

    P2 en p6 maar auto is slecht. Jank de hele dag door. Kimi p3 good boy. Tijd om die achterblijvers te gaan straffen. Lopen mensen hun race te verpesten Williams als audi

    • + 3
    • 26 jul 2026 - 16:48
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      De enige die aan het janken was is Lewis. Die huilt van alle penalties die hij krijgt, terwijl hij zelf te snel rijdt in de pits. Maar daar hoor ik je niet over Clowntje.

      • + 8
      • 26 jul 2026 - 16:57
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.560

      Dat doettie niet, Vikingtje.

      Lewis Hamilton: “Every opportunity that I give those stewards… every single time they give me a penalty!”

      Hij is bewust dat hij zichzelf op de penaltystip legt, en ze dan inderdaad ook wel echt altijd krijgt. Waar deze gewoon terecht was, die in Spa natuurlijk totaal niet.

      • + 6
      • 26 jul 2026 - 16:59
    • Jermaine

      Posts: 7.200

      Heb je de race gezien? Er was veel geluk, qua pace waren ze daar niet

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 17:00
    • Snelrondje

      Posts: 9.133

      zo te lezen diditnotrisetoday.

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 17:00
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Huilen dus, want dat is de definitie die SWR graag eraan geeft.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:00
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.137

      Prachtig om het schuim rond de mondhoeken van Stillwerise te zien. De hele race heeft hij gekeken om daarna Max huurvrij in de hersenkwab te zien wonen.

      • + 8
      • 26 jul 2026 - 17:02
    • Stillewerise

      Posts: 147

      @ WickieDeViking weet niet waarom hamilton bij betrekt. Maar ben helaas mercedes fan gappie. Maar hoeveel overwinning heeft die belg eigenlijk dit jaar? . 0 he. Kon in een haas winnen. Ahahah toch niet he. Misschien weer janken op de radio over welke versnelling hij moet gebruiken. 100 plus punten achter

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:07
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Om precies te zijn 1, SWR. En juist vandaag. :)

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:11
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.182

      @Still

      Misschien eerst maar eens de middelbare school afmaken jij

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 17:17
    • Lulham

      Posts: 828

      "Every opportunity that I give those stewards… every single time they give me a penalty!”

      Ja dat is even wennen voor het lammetje. Dat was in de FIACEDES tijd wel anders toen Wolff de stewards onder de speelddial had.

      Misschien moet Lewis zich realiseren dat je geen penalty's krijgt als je je aan de regels houdt..

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:28
    • Stillewerise

      Posts: 147

      @M@ximumOverdrive

      Lekker je tranen gaan vegen en je verdriet gaan weg drinken. Lijk me beter plan voor je

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:32
    • Stillewerise

      Posts: 147

      @WickieDeViking

      Wat een pijn he dikke 0 nog dit jaar. Schandalig met de sterkste motor middelmaat piloot

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:33
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Je vroeg hoeveel overwinningen die belg heeft en ik geef netjes antwoord: 1, die vandaag. Hoe kom je aan 0?

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:38
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Het klopt wel dat Mercedes waarschijnlijk de sterkste motor heeft, als je de hele PU bedoelt. :)

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:38
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      En ik vond Norris vandaag geen middelmaat piloot. Enkel Lewis was vandaag echt middelmaat, werd zeer te kijk gezet door Nederlander Max Verstappen.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:39
  • Mr Marly

    Posts: 8.026

    Lekker Norris, strakke overwinning. Een momentje bocht 2 waardoor hij P1 verloor maar naar de domme actie van Sainz op Piastri weer terug op P1. Hij had ook de snelheid deze race. Jammer dat Piastri uitviel. Al om al niet slecht voor een klantenteam met een geleende motor.hopelijk trekken ze dit door na de zomerstop. Max netjes P2 en Antonelli loopt verder uit op zijn naaste concurrenten. Vermakelijke race zonder clipping.

    • + 3
    • 26 jul 2026 - 16:50
  • Underkutter

    Posts: 625

    Tweede worden in die roest bak die duidelijk nauwelijks te besturen valt is een ongelofelijk resultaat. Er leek op een gegeven moment niets meer te werken aan zijn bolide, de remmen waren te heet, downshifts niet te gebruiken en de stuur afstelling naar de default waarden. Banden compleet op en toch over de streep brengen en naar het podium. Het maakt niet uit wat voor een auto ze hem geven, hij trekt er het maximale uit

    • + 14
    • 26 jul 2026 - 16:50
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.137

      Als je bij hem onboard zit weet je niet wat je ziet. Dat hok is onvoorspelbaarder dan een Hongaars OF model

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 17:05
    • WickieDeViking

      Posts: 1.350

      Sssst. Er zijn hier mensen die denken dat Max een prima racewagen heeft. Dus niet te luid praten.

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 17:09
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.560

      "Roest bak". Een roest bak wordt geen 2e en 6e. Simpel. Dat Verstappen klaagt kan zijn, het is simpelweg nog niet 100% wat hij en Hadjar verwachten en willen dat de RBR doet. Maar het is inderdaad een "prima" race wagen. Geen absolute topklasse, en geen roestbak.

      Mercedes is absolute topklasse, Ferrari goede klasse, Mclaren en RBR meer dan prima. Aston Martin en Cadillac, dat zijn roestbakken.

      • + 3
      • 26 jul 2026 - 17:19
  • TylaHunter

    Posts: 10.837

    Dieptepunt van de dag waren de blauwe vlaggen. Mogelijk een technische storing.

    Maar ook met een beetje verstand hadden de Lappers ook zelf sneller aan de kant kunnen gaan. Sainz, Ocon en Bearman waren het meest vreselijk, maar er waren nog veel meer slechte momenten van de achterblijvers.

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 17:11
  • Sander

    Posts: 1.901

    Hamilton’s signature move (tikje op het achterwiel) lukte deze keer niet.

    • + 4
    • 26 jul 2026 - 17:13

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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