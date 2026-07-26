Lando Norris heeft de Grand Prix van Hongarije op zijn naam geschreven. Op de Hungaroring hield hij Max Verstappen achter zich, die als tweede werd geklasseerd. Het podium werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

In een warm en droog Hongarije ging de laatste race voor de zomerstop van start. Met Lando Norris op pole, de Ferrari's op zachte banden en Cadillac-coureur Sergio Pérez in de pitlane, waren er genoeg mogelijkheden voor een spannende strijd.

Enerverende start

Bij de start kwam polesitter Norris goed weg, maar hij ging te wijd in de tweede bocht waardoor zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri zijn positie kon overnemen, terwijl achter hen er genoeg gebeurde. Verstappen kwam op zijn beurt goed weg, en hij greep de derde plaats. Hij haalde de Ferrari's in, werd geraakt door Lewis Hamilton en liet een gaatje vallen ten opzichte van de McLarens.

Achter hen ging het helemaal mis voor George Russell, die in de anti-stall schoot bij de start. De balende Brit zakte als een baksteen door het veld heen en moest veel terrein gaan goedmaken. Verstappen had het op zijn beurt ook niet makkelijk, en hij kreeg direct te maken met de jagende Hamilton. Het viel de zevenvoudig wereldkampioen op dat Verstappen langzaam was, terwijl de Nederlander zelf steen en been klaagde over zijn auto. Hij wees naar de shifts, en klonk gefrustreerd.

Magische actie Verstappen

Hamilton kreeg het echter niet voor elkaar om Verstappen in te halen, en bij Ferrari besloten ze het strategisch te spelen. Hamilton maakte als eerste van de koplopers zijn pitstop, waarna Verstappen een rondje later volgde. Hij zag echter hoe zijn Britse rivaal hem inhaalde bij het uitrijden van de pits, en dat betekende dat er werk aan de winkel was voor de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen liet weer eens zien tot wat hij in staat is en waarom veel mensen hem zien als één van de beste coureur ter wereld. Hij jaagde op Hamilton, haalde een Racing Bull in en remde daarna zeer laat voor de eerste bocht. Hij kroop binnendoor, haalde de Ferrari in en riep daarna dat Hamilton had bewogen onder het aanremmen. Hij bleef geconcentreerd, maar de fans stonden op de banken.

Norris blijft klagen

Verstappen kon de McLarens zien, en mocht zelfs dromen van een aanval. Daarvoor moest hij echter wel zijn teamgenoot Isack Hadjar bedanken, want de Fransman bleef langer doorrijden en hield de achtervolgende auto's op. Hij ging daarna aan de kant voor Verstappen, hield Hamilton even op en maakte vervolgens zijn pitstop. Datzelfde gold voor Antonelli, waardoor Piastri weer aan kop kwam te liggen.

Hamilton was de eerste topper die ervoor koos om een pitstop te maken, maar hij kwam achter Hadjar op de baan terecht. De Franse teamgenoot van Verstappen probeerde hem op te houden, maar faalde in die missie. Voor zijn neus klaagde Norris over het feit dat hij niet kon aanvallen, en McLaren liet hem ook niet eerder stoppen dan Piastri.

Sainz veroorzaakt chaos

Norris had een wonder nodig, en dat vond hij in de persoon van zijn voormalig teamgenoot Carlos Sainz. De Spaanse Williams-coureur leek niet goed op te letten, en Piastri raakte hem toen hij Sainz op een rondje achterstand wilde zetten. Woedend meldde Piastri zich op de boordradio, maar het kwaad was al geschied. Hamilton kon hierdoor het gaatje verkleinen, en Norris bleef voor Piastri bij de pitstops.

Wat waren de plannen van Mercedes?

Verstappen dook als laatste van de koplopers naar binnen, en opvallend genoeg koos zijn team voor een setje softs. Vol verbazing vroeg Verstappen zich af of dit wel een goed idee was, maar bij Red Bull wisten ze het zeker. Verstappen lag ondertussen ook niet meer op podiumkoers, en moest gaan jagen op de Ferrari van Hamilton. Ook Antonelli reed nog voor hem, maar de Italiaanse WK-leider zat op een andere strategie. Het was echter de vraag of hij nog een tweede pitstop ging maken.

Antonelli leek zelf wel open te staan voor een eenstopstrategie, maar bij Mercedes dachten ze daar anders over. Heel even leek het erop dat hij een 'gratis' pitstop kon maken door problemen bij Sergio Pérez, maar dat geluk had hij niet. Antonelli viel terug naar de zesde plaats, maar hij had het voordeel qua banden. En hij kreeg te horen dat de tweede plaats mogelijk was, en dat was geen leugen. Hamilton jaagde namelijk op Piastri, terwijl Verstappen weer op Hamilton joeg.

Domper voor Piastri

Voor Piastri eindigde het echter in een enorme anticlimax, want zijn versnellingsbak gaf de geest. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, en dat zorgde ervoor dat Norris snel een extra pitstopje kon maken. Datzelfde gold voor Hamilton en Leclerc, en dat gaf de strijd om de podiumposities een extra dimensie.

De jacht op Verstappen

Verstappen klom hierdoor op naar de tweede plaats, terwijl Hamilton op verse banden kon gaan pushen. Bij het uitrijden van de pits leek Hamilton echter achter Antonelli te rijden, en Ferrari wilde geen risico nemen. Hij moest de plek teruggeven, en kon weer gaan jagen. Het maakte Verstappen weinig uit, want hij leek als winnaar uit de bus te komen. Hij kreeg de tweede plek in zijn schoot geworpen, en zag ze achter hem met elkaar vechten in plaats van jagen.

Hamilton had een momentje, waardoor hij wat tijd verloor en Antonelli begon de jacht op Verstappen. Voor Hamilton ging het van kwaad tot erger, en hij had ook te hard gereden in de pitlane. Het leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op.

Vreugde bij Norris

Aan kop van het veld kreeg Norris te horen dat hij van de kerbs moest blijven, omdat dit mogelijk het probleem van Piastri had veroorzaakt. De regerend wereldkampioen luisterde, en won voor het eerst dit jaar een race. Het zorgde voor enorme vreugde, terwijl Verstappen zich afvroeg hoe hij tweede was geworden.