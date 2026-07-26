Lando Norris heeft de Grand Prix van Hongarije op indrukwekkende wijze gewonnen. De McLaren-coureur rekende af met de concurrentie na een ijzersterke race en profiteerde optimaal van de uitvalbeurt van teamgenoot Oscar Piastri. Na afloop sprak de Brit van één van de beste races uit zijn carrière en prees hij zijn team voor het werk dat de voorbije maanden is geleverd.

Norris kende nochtans geen vlekkeloze openingsfase. De Brit verloor al in de eerste ronde de leiding aan Piastri, nadat hij meerdere keren de controle over de achterkant van zijn McLaren dreigde kwijt te raken. Uiteindelijk wist hij de situatie echter volledig om te draaien en pakte hij zijn eerste Grand Prix-zege van het seizoen.

Norris prijst snelheid van McLaren

Na afloop legde Norris uit dat hij al vroeg voelde dat er iets niet helemaal goed zat. "Ik had een paar flinke momenten waarop de achterkant zomaar uitbreekt. De auto voelde in het begin allesbehalve prettig aan", vertelde hij.

Toch bleef de Brit geloven in zijn kansen. "Oscar reed een sterke eerste ronde en pakte de leiding terug nadat ik iets te ver naast de baan kwam. Daarna heb ik alles gegeven om hem onder druk te zetten. Mijn racesnelheid was vandaag misschien wel de beste die ik ooit heb gehad. De auto was fantastisch om mee te rijden en ik had enorm veel vertrouwen."

De lange eerste stint bleek uiteindelijk de sleutel tot de overwinning. "Dat hadden we vooraf niet verwacht, maar onze snelheid was zó goed dat ik mijn banden langer kon laten meegaan. Met de verse banden aan het einde kon ik het verschil maken. Het voelt geweldig om eindelijk weer de nummer één te zien."

Norris gelooft in meer overwinningen

Met de overwinning lijkt McLaren een belangrijke stap voorwaarts te hebben gezet. Norris heeft er dan ook vertrouwen in dat dit niet zijn laatste succes van het seizoen zal zijn.

"Ik wil absoluut geloven dat we nog meer races kunnen winnen", zei hij. "Natuurlijk zullen er circuits komen waar we het moeilijker krijgen, maar ook banen waar we misschien nóg sterker zijn. Deze omloop ligt onze auto goed, dus misschien is dit wel ons maximale niveau op dit moment, maar ik ben ervan overtuigd dat er meer mogelijk is."

Tot slot stak Norris zijn waardering voor het team niet onder stoelen of banken. "Ik voelde al een tijdje dat dit eraan zat te komen. Iedereen binnen het team heeft keihard gewerkt om weer een auto te bouwen die races kan winnen. Dat ik hen nu met een overwinning kan belonen, maakt deze dag extra bijzonder."