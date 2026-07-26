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Norris de baas in Hongarije: "De snelheid was heel goed"

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Norris de baas in Hongarije: "De snelheid was heel goed"

Lando Norris heeft de Grand Prix van Hongarije op indrukwekkende wijze gewonnen. De McLaren-coureur rekende af met de concurrentie na een ijzersterke race en profiteerde optimaal van de uitvalbeurt van teamgenoot Oscar Piastri. Na afloop sprak de Brit van één van de beste races uit zijn carrière en prees hij zijn team voor het werk dat de voorbije maanden is geleverd.

Norris kende nochtans geen vlekkeloze openingsfase. De Brit verloor al in de eerste ronde de leiding aan Piastri, nadat hij meerdere keren de controle over de achterkant van zijn McLaren dreigde kwijt te raken. Uiteindelijk wist hij de situatie echter volledig om te draaien en pakte hij zijn eerste Grand Prix-zege van het seizoen.

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Na afloop legde Norris uit dat hij al vroeg voelde dat er iets niet helemaal goed zat. "Ik had een paar flinke momenten waarop de achterkant zomaar uitbreekt. De auto voelde in het begin allesbehalve prettig aan", vertelde hij.

Toch bleef de Brit geloven in zijn kansen. "Oscar reed een sterke eerste ronde en pakte de leiding terug nadat ik iets te ver naast de baan kwam. Daarna heb ik alles gegeven om hem onder druk te zetten. Mijn racesnelheid was vandaag misschien wel de beste die ik ooit heb gehad. De auto was fantastisch om mee te rijden en ik had enorm veel vertrouwen."

De lange eerste stint bleek uiteindelijk de sleutel tot de overwinning. "Dat hadden we vooraf niet verwacht, maar onze snelheid was zó goed dat ik mijn banden langer kon laten meegaan. Met de verse banden aan het einde kon ik het verschil maken. Het voelt geweldig om eindelijk weer de nummer één te zien."

Norris gelooft in meer overwinningen

Met de overwinning lijkt McLaren een belangrijke stap voorwaarts te hebben gezet. Norris heeft er dan ook vertrouwen in dat dit niet zijn laatste succes van het seizoen zal zijn.

"Ik wil absoluut geloven dat we nog meer races kunnen winnen", zei hij. "Natuurlijk zullen er circuits komen waar we het moeilijker krijgen, maar ook banen waar we misschien nóg sterker zijn. Deze omloop ligt onze auto goed, dus misschien is dit wel ons maximale niveau op dit moment, maar ik ben ervan overtuigd dat er meer mogelijk is."

Tot slot stak Norris zijn waardering voor het team niet onder stoelen of banken. "Ik voelde al een tijdje dat dit eraan zat te komen. Iedereen binnen het team heeft keihard gewerkt om weer een auto te bouwen die races kan winnen. Dat ik hen nu met een overwinning kan belonen, maakt deze dag extra bijzonder."

 

 

 

Wingleader

Posts: 3.444

Piastri weer genaaid door het team en zeker door Sainz.

  • 2
  • 26 jul 2026 - 17:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Hongarije 2026

Reacties (3)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.638

    Lando Norris en McLaren-fans gefeliciteerd!

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 17:13
  • Wingleader

    Posts: 3.444

    Piastri weer genaaid door het team en zeker door Sainz.

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 17:26
    • Mr Marly

      Posts: 8.025

      Wat had McLaren dan moeten doen? Ze moesten reageren op Hamilton, hadden ze Norris eerder naar binnen gehaald werd er gezegd dat Norris wordt voorgetrokken. Norris had overduidelijk meer pace en Piastri had pech met het verkeer. Maar de call om binnen te komen was niks mis mee.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:39

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.533
  • Podiums 46
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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