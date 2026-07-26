Max Verstappen heeft ondanks een uiterst moeizame RB22 verrassend de tweede plaats gepakt tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander vocht zich vanaf de zesde startplek naar het podium, maar wilde na afloop niets weten van optimisme. Volgens de viervoudig wereldkampioen kampt Red Bull Racing nog altijd met grote problemen.

Voor de race leek een podiumplaats nauwelijks haalbaar. Verstappen klaagde het hele weekend over de balans van zijn auto en ook tijdens de Grand Prix bleef de RB22 lastig te besturen. Toch wist de Red Bull-coureur dankzij een sterke race en een fraaie inhaalactie op Lewis Hamilton als tweede over de streep te komen, achter winnaar Lando Norris.

'Voor tachtig procent van de race was het niet te doen'

Na afloop gaf Verstappen toe dat hij zelf ook niet had verwacht als tweede te eindigen. De Nederlander benadrukte dat de problemen uit de kwalificatie niet verdwenen waren.

"Ik had dit ook niet zien aankomen", vertelde Verstappen bij Viaplay. "De auto was opnieuw ontzettend lastig te besturen. Ik had voortdurend last van overstuur en ook over de hobbels en kerbstones voelde de auto helemaal niet goed aan. Vanaf de eerste ronde klopte er iets niet, maar toen ik uitstapte bleek er een gat in het bodywork te zitten."

Ondanks de problemen haalde Verstappen toch het maximale uit de race. "Ik klop mezelf niet graag op de borst, maar we hebben strategisch vrijwel alles goed gedaan. Na de eerste pitstop verloren we wel een plek door de undercut, maar dankzij die inhaalactie kwamen we meteen weer terug. Daarna was het vooral overleven, want eerlijk gezegd was de auto voor tachtig procent van de race bijna niet te rijden."

Waarschuwing voor Red Bull ondanks podium

Een van de hoogtepunten van Verstappens race was zijn inhaalactie op Hamilton. De Nederlander zag zijn kans toen de Ferrari-coureur even niet oplettend was.

"Ik zag dat Lewis niet goed aan het opletten was en toen ben ik ervoor gegaan. Hij stuurde tijdens het remmen nog wat naar binnen, waardoor het best een risicovolle actie werd. Gelukkig liep het goed af."

Hoewel Verstappen met de tweede plaats veel punten pakte, wilde hij na afloop vooral de verwachtingen temperen. "Dit resultaat vertekent het echte beeld. We hebben nog heel veel werk te doen en ik heb absoluut niet het gevoel dat we er al zijn. Er zijn nog genoeg zaken aan deze auto die beter moeten."

Na de Grand Prix begint de zomerstop in de Formule 1. Verstappen gaf aan die periode niet anders te benaderen dan normaal, waarna hij zijn vizier richt op de thuisrace op Circuit Zandvoort, waar het seizoen eind augustus wordt hervat.