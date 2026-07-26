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Verstappen tempert Red Bull na tweede plaats: "We zijn er nog lang niet"

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Verstappen tempert Red Bull na tweede plaats: "We zijn er nog lang niet"

Max Verstappen heeft ondanks een uiterst moeizame RB22 verrassend de tweede plaats gepakt tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander vocht zich vanaf de zesde startplek naar het podium, maar wilde na afloop niets weten van optimisme. Volgens de viervoudig wereldkampioen kampt Red Bull Racing nog altijd met grote problemen.

Voor de race leek een podiumplaats nauwelijks haalbaar. Verstappen klaagde het hele weekend over de balans van zijn auto en ook tijdens de Grand Prix bleef de RB22 lastig te besturen. Toch wist de Red Bull-coureur dankzij een sterke race en een fraaie inhaalactie op Lewis Hamilton als tweede over de streep te komen, achter winnaar Lando Norris.

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'Voor tachtig procent van de race was het niet te doen'

Na afloop gaf Verstappen toe dat hij zelf ook niet had verwacht als tweede te eindigen. De Nederlander benadrukte dat de problemen uit de kwalificatie niet verdwenen waren.

"Ik had dit ook niet zien aankomen", vertelde Verstappen bij Viaplay. "De auto was opnieuw ontzettend lastig te besturen. Ik had voortdurend last van overstuur en ook over de hobbels en kerbstones voelde de auto helemaal niet goed aan. Vanaf de eerste ronde klopte er iets niet, maar toen ik uitstapte bleek er een gat in het bodywork te zitten."

Ondanks de problemen haalde Verstappen toch het maximale uit de race. "Ik klop mezelf niet graag op de borst, maar we hebben strategisch vrijwel alles goed gedaan. Na de eerste pitstop verloren we wel een plek door de undercut, maar dankzij die inhaalactie kwamen we meteen weer terug. Daarna was het vooral overleven, want eerlijk gezegd was de auto voor tachtig procent van de race bijna niet te rijden."

Waarschuwing voor Red Bull ondanks podium

Een van de hoogtepunten van Verstappens race was zijn inhaalactie op Hamilton. De Nederlander zag zijn kans toen de Ferrari-coureur even niet oplettend was.

"Ik zag dat Lewis niet goed aan het opletten was en toen ben ik ervoor gegaan. Hij stuurde tijdens het remmen nog wat naar binnen, waardoor het best een risicovolle actie werd. Gelukkig liep het goed af."

Hoewel Verstappen met de tweede plaats veel punten pakte, wilde hij na afloop vooral de verwachtingen temperen. "Dit resultaat vertekent het echte beeld. We hebben nog heel veel werk te doen en ik heb absoluut niet het gevoel dat we er al zijn. Er zijn nog genoeg zaken aan deze auto die beter moeten."

Na de Grand Prix begint de zomerstop in de Formule 1. Verstappen gaf aan die periode niet anders te benaderen dan normaal, waarna hij zijn vizier richt op de thuisrace op Circuit Zandvoort, waar het seizoen eind augustus wordt hervat.

 

schwantz34

Posts: 42.513

Lewis heeft wel meer van die rare onoplettende "verslapmomentjes" de laatste tijd, maar de manier waarop Max die kans om dat gat in te duiken met beide handen aangreep was gewoon simply lyvely weergaloos briljant!

  • 3
  • 26 jul 2026 - 18:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • Schumi-NR1

    Posts: 1.607

    Nog veel huiswerk daar. Zie ze dit jaar toch niet winnen bij Red Bull.

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 18:01
    • hupholland

      Posts: 10.108

      wordt lastig idd, ze zijn gewoon afgetekend het 4e team. Maar op zich is het zo ook wel leuk, hij is vandaag wel weer de luis in de pels. Maar goed, als de anderen gewoon doen wat ze moeten doen, dan wordt je gewoon 7e. Er moet toch ergens een betere match te maken zijn? Dit is duidelijk de beste en zeker meest constante coureur van het veld, de 3 topteams kruipen naar elkaar toe en hebben Verstappen volgend jaar misschien wel hard nodig. Ik denk dat Norris en Antonelli de enige coureurs zouden moeten zijn die momenteel niet ter discussie staan bij hun teams. Maar zelfs voor die zitjes zou Verstsppen een verbetering zijn.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 18:18
  • schwantz34

    Posts: 42.513

    Lewis heeft wel meer van die rare onoplettende "verslapmomentjes" de laatste tijd, maar de manier waarop Max die kans om dat gat in te duiken met beide handen aangreep was gewoon simply lyvely weergaloos briljant!

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 18:12
  • This Guy 33

    Posts: 359

    Ik ben bang dat hij gelijk heeft...

    Ik lees net dat Hamilton de snelheid in de pitlane heeft overschreden met 0,1 kmpu.
    Lullig.

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 18:14

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Team
Punten
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Mercedes
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2
Ferrari
285
3
McLaren
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Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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