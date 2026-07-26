Max Verstappen noemde de Formule 1 van 2026 na de Grand Prix van België nog een 'jungle', maar niet iedereen deelt die mening. Gabriel Bortoleto is juist enthousiast over de steeds grotere rol van software en kunstmatige intelligentie in de koningsklasse en ziet daarin de toekomst van de sport.

Tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps werd opnieuw duidelijk hoe complex de huidige krachtbronnen zijn geworden. George Russell kampte met hardnekkige softwareproblemen aan zijn motor, waardoor de discussie over de nieuwe generatie power units opnieuw oplaaide.

Verstappen kritisch op ingewikkelde software

Verstappen uitte na afloop van de Belgische Grand Prix zijn zorgen over de ontwikkelingen richting 2026. Volgens de viervoudig wereldkampioen zijn de motoren en de bijbehorende software inmiddels zó ingewikkeld geworden dat zelfs de coureurs niet altijd meer precies weten wat er gebeurt. De Nederlander omschreef de situatie veelzeggend als 'een jungle', waarbij energiemanagement en slimme software een steeds grotere rol spelen.

Bortoleto kijkt daar echter heel anders naar. De Audi-coureur begrijpt de kritiek, maar ziet de technologische vooruitgang juist als een essentieel onderdeel van de Formule 1. "Dit is de top van de autosport. Hier draait alles om innovatie en het ontwikkelen van technologie voor de toekomst. Als we niet alle beschikbare middelen inzetten om beter te worden, waar is de Formule 1 dan nog voor bedoeld?"

'AI maakt de sport juist interessanter'

Volgens Bortoleto is het opvallend dat de kritiek op de moderne systemen steeds verandert. "Jaren geleden werd er nog gezegd dat coureurs veel te veel handelingen tegelijk moesten uitvoeren. Nu neemt de software een deel van dat werk over en is dát weer het probleem. Ik vind juist dat we de goede kant op gaan."

De Braziliaan is vooral onder de indruk van de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt. "Ik vind het mooi dat de software zichzelf kan aanpassen. Het systeem leert hoeveel energie je tijdens een ronde gebruikt en past zich daar vervolgens op aan voor de volgende ronden. Persoonlijk zie ik geen reden om dat te veranderen. Wat mij betreft hoort die ontwikkeling gewoon bij de Formule 1."