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Bortoleto gaat in tegen Verstappen: "Dit is de Formule 1, toch?"

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Bortoleto gaat in tegen Verstappen: "Dit is de Formule 1, toch?"

Max Verstappen noemde de Formule 1 van 2026 na de Grand Prix van België nog een 'jungle', maar niet iedereen deelt die mening. Gabriel Bortoleto is juist enthousiast over de steeds grotere rol van software en kunstmatige intelligentie in de koningsklasse en ziet daarin de toekomst van de sport.

Tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps werd opnieuw duidelijk hoe complex de huidige krachtbronnen zijn geworden. George Russell kampte met hardnekkige softwareproblemen aan zijn motor, waardoor de discussie over de nieuwe generatie power units opnieuw oplaaide.

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Verstappen kritisch op ingewikkelde software

Verstappen uitte na afloop van de Belgische Grand Prix zijn zorgen over de ontwikkelingen richting 2026. Volgens de viervoudig wereldkampioen zijn de motoren en de bijbehorende software inmiddels zó ingewikkeld geworden dat zelfs de coureurs niet altijd meer precies weten wat er gebeurt. De Nederlander omschreef de situatie veelzeggend als 'een jungle', waarbij energiemanagement en slimme software een steeds grotere rol spelen.

Bortoleto kijkt daar echter heel anders naar. De Audi-coureur begrijpt de kritiek, maar ziet de technologische vooruitgang juist als een essentieel onderdeel van de Formule 1. "Dit is de top van de autosport. Hier draait alles om innovatie en het ontwikkelen van technologie voor de toekomst. Als we niet alle beschikbare middelen inzetten om beter te worden, waar is de Formule 1 dan nog voor bedoeld?"

'AI maakt de sport juist interessanter'

Volgens Bortoleto is het opvallend dat de kritiek op de moderne systemen steeds verandert. "Jaren geleden werd er nog gezegd dat coureurs veel te veel handelingen tegelijk moesten uitvoeren. Nu neemt de software een deel van dat werk over en is dát weer het probleem. Ik vind juist dat we de goede kant op gaan."

De Braziliaan is vooral onder de indruk van de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt. "Ik vind het mooi dat de software zichzelf kan aanpassen. Het systeem leert hoeveel energie je tijdens een ronde gebruikt en past zich daar vervolgens op aan voor de volgende ronden. Persoonlijk zie ik geen reden om dat te veranderen. Wat mij betreft hoort die ontwikkeling gewoon bij de Formule 1."

NicoS

Posts: 21.090

Pr praat in opdracht van Audi die deze motorformule wilde hebben….
Als je als coureur het fantastisch vindt dat AI je taken overneemt, dan is het wel erg met je gesteld…..
F1 is veel te complex geworden, teams en coureurs snappen zelf amper wat er allemaal gebeurt.
Gewoon terug naar racen zon... [Lees verder]

  • 17
  • 26 jul 2026 - 12:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gabriel Bortoleto Audi

Reacties (6)

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  • NicoS

    Posts: 21.090

    Pr praat in opdracht van Audi die deze motorformule wilde hebben….
    Als je als coureur het fantastisch vindt dat AI je taken overneemt, dan is het wel erg met je gesteld…..
    F1 is veel te complex geworden, teams en coureurs snappen zelf amper wat er allemaal gebeurt.
    Gewoon terug naar racen zonder AI en batterij geneuzel…..

    • + 17
    • 26 jul 2026 - 12:51
  • Tra893SDk

    Posts: 158

    Het zou natuurlijk vooral vreemd zijn wanneer hij iets anders gezegd zou hebben omdat deze formule hoofdzakelijk uitkomst is van wat Audi wilde en het feit dat FOM zo graag Audi in de F1 wilde dat ze bereid waren de hele motorformule naar hun voorkeuren om te buigen.

    De onderbouwing is ook het nodige mis mee. Sowieso heeft doorontwikkeling weinig waarde als de auto's minder presteren. Verder is dit ook niets dat bijdraagt aan de autoindustrie in zijn algemeenheid.

    Er worden sowieso niet alle middelen ingezet, want Audi was juist tegen de MGU-H. Daarnaast is de F1 juist ontzettend gerestricteerd. Nog iets waar Audi voorstander van was (maar niet de partij is die dit er doorgedrukt heeft, dit was immers al het geval).

    • + 3
    • 26 jul 2026 - 13:04
  • Larry Perkins

    Posts: 66.628

    Gabi heeft dus nog steeds dezelfde mening als op 8 juli, zie het bericht:
    Bortoleto spreekt Verstappen tegen: "Formule 1-magie is niet verdwenen"
    (gepubliceerd op 08 juli 2026 om 17.22 uur)

    Meest gepluste reacties waren toen:
    @f(1)orum: Hij mag van mij zeggen wat hij wil, maar hij zal zeker waken voor mogelijk teveel negativiteit over een motorformule waarvan zijn broodheer een belangrijke mede-architect is. + 10
    @MatsVerstsappen: Hij liegt zeker, dankzij Audi zitten we met deze rotzooi. + 12

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 13:11
  • inflatable

    Posts: 3.719

    Bortoleto kan dan beter ander werk gaan zoeken.. Laten we over een paar jaar gewoon AI gestuurde computers de F1 auto's besturen.. Je moet dit soort opmerkingen ook niet al te serieus nemen, het is waarschijnlijk typische PR praat die hij ingefluisterd heeft gekregen door z'n werkgever Audi die juist in de F1 gekomen is vanwege de zogenaamd "geweldige" hyrbidetechniek van de motoren etc.. Dat soort merken, die hybride en elektrificatie techniek willen promoten zijn beter op hun plek in de Formule E denk ik.. Dat zien ze nu bij de FIA etc ook wel in, dat ze in de fout zijn gegaan om de F1 ook die richting op te sturen..

    • + 3
    • 26 jul 2026 - 13:24

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Audi
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