Max Verstappen heeft uitzicht op een podiumplek tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander pakte de derde plaats op de Hungaroring na een fenomenale inhaalactie op Lewis Hamilton. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zet dus koers op een vierde podiumplek dit Formule 1-seizoen.

Verstappen kende een sterke start op de Hungaroring. Nadat hij vanaf de vierde plek startte op het Mickey Mouse-circuit, liet hij Charles Leclerc achter zich en belandde hij op de derde plaats. Echter hijgde Hamilton continu in zijn nek en wist hem dan ook te passeren door middel van een undercut. Maar nadien voerde Verstappen een inhaalactie uit die niet gauw meer nagedaan zal worden in Boedapest.

Verstappen fenomenaal voorbij aan Hamilton

Nadat Hamilton en Verstappen Liam Lawson voorbij gingen op het rechte stuk, verraste de Nederlander zijn rivaal volledig. De 28-jarige remde door en ging op knappe wijze voorbij aan de Engelsman, die hem nooit daar zag aankomen. Hiermee verschafte Verstappen de derde plaats en heeft hij uitzicht op een podium in Hongarije.

Verstappen... from downtown! 🤯



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Verstappen nog altijd ontevreden over RB22

Nog altijd was Verstappen niet te spreken over de verrichtingen van zijn RB22. Na afloop van de kwalificatie, die uitermate slecht verliep voor de Limburger, stelde hij al dat zijn auto niet te besturen is. Tijdens de race liet Verstappen al op de boordradio richting race-engineer Gianpiero Lambiase doorschemeren dat zijn bolide wederom niet meewerkt.

Voor McLaren lijkt de Grand Prix van Hongarije uit te lopen op een geweldige dag. Momenteel bezitten Oscar Piastri en Lando Norris de eerste twee plekken, waardoor het team uit Woking net als vorig jaar een een-tweetje kan pakken.