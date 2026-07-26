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Verstappen zet Hamilton te kijk met waanzinnige actie op Hungaroring

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Verstappen zet Hamilton te kijk met waanzinnige actie op Hungaroring

Max Verstappen heeft uitzicht op een podiumplek tijdens de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander pakte de derde plaats op de Hungaroring na een fenomenale inhaalactie op Lewis Hamilton. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zet dus koers op een vierde podiumplek dit Formule 1-seizoen. 

Verstappen kende een sterke start op de Hungaroring. Nadat hij vanaf de vierde plek startte op het Mickey Mouse-circuit, liet hij Charles Leclerc achter zich en belandde hij op de derde plaats. Echter hijgde Hamilton continu in zijn nek en wist hem dan ook te passeren door middel van een undercut. Maar nadien voerde Verstappen een inhaalactie uit die niet gauw meer nagedaan zal worden in Boedapest. 

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Verstappen fenomenaal voorbij aan Hamilton 

Nadat Hamilton en Verstappen Liam Lawson voorbij gingen op het rechte stuk, verraste de Nederlander zijn rivaal volledig. De 28-jarige remde door en ging op knappe wijze voorbij aan de Engelsman, die hem nooit daar zag aankomen. Hiermee verschafte Verstappen de derde plaats en heeft hij uitzicht op een podium in Hongarije. 

Verstappen nog altijd ontevreden over RB22 

Nog altijd was Verstappen niet te spreken over de verrichtingen van zijn RB22. Na afloop van de kwalificatie, die uitermate slecht verliep voor de Limburger, stelde hij al dat zijn auto niet te besturen is. Tijdens de race liet Verstappen al op de boordradio richting race-engineer Gianpiero Lambiase doorschemeren dat zijn bolide wederom niet meewerkt. 

Voor McLaren lijkt de Grand Prix van Hongarije uit te lopen op een geweldige dag. Momenteel bezitten Oscar Piastri en Lando Norris de eerste twee plekken, waardoor het team uit Woking net als vorig jaar een een-tweetje kan pakken. 

schwantz34

Posts: 42.510

Holy sh.t wat een vette inhaalactie. Niks geen Mariokartrukbatterijknopje duit keer, maar gewoon een ouderwets briljante en tot in perfectie uitgevoerde inhaalactie. Dit is zoals zoals racen hoort te zijn!

  • 21
  • 26 jul 2026 - 15:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (20)

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  • schwantz34

    Posts: 42.509

    Holy sh.t wat een vette inhaalactie. Niks geen Mariokartrukbatterijknopje duit keer, maar gewoon een ouderwets briljante en tot in perfectie uitgevoerde inhaalactie. Dit is zoals zoals racen hoort te zijn!

    • + 21
    • 26 jul 2026 - 15:52
    • Supa

      Posts: 2.730

      Leuke inhaalactie. Nu nog zonder 3 coureurs die voor je aan de kant gaan of anderen ophouden.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:06
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.137

    Die kreeg even rijles van Max 💪

    • + 9
    • 26 jul 2026 - 15:54
  • rwinn2893

    Posts: 218

    Waarom gaat Max in godsnaam naar de softs?

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 16:06
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.239

    Het is zeker een mooie inhaalactie. Feit. Maar de toon van het artikel mag best wat neutraler.

    • + 4
    • 26 jul 2026 - 16:37
    • WickieDeViking

      Posts: 1.346

      Ze benoemen gewoon de feiten. Maar ik snap dat het pijn deed.

      • + 6
      • 26 jul 2026 - 16:50
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.239

      Het probleem is meer dat dat Max zijn hele team en sport publiekelijk mag afbranden als het allemaal even niet loopt. En ondertussen gewoon tweede worden. Het wordt tijd dat dat pestventje eens meer gaat beseffen in wat voor luxe positie hij zit en het eens meer gaat waarderen.

      En bijna iedereen hier smult ervan want het is Max.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:31
  • Williams_F1

    Posts: 1.506

    Ja dat was een strakke inhaalactie.

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 16:48
  • racepace1

    Posts: 922

    Lindblad heeft onbewust geholpen

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 16:49
  • Stillewerise

    Posts: 144

    Door hulp van lindeblad

    • + 4
    • 26 jul 2026 - 16:51
  • Wingleader

    Posts: 3.444

    Who is that guy?

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 17:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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