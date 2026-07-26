Max Verstappen heeft zichzelf verrast met een prachtige tweede plaats in de Hongaarse Grand Prix. De viervoudig wereldkampioen klaagde steen en been tijdens de race, maar bleef uit de problemen en gaat de zomerstop met een goed gevoel in. Toch vindt hij dat er nog werk aan de winkel is.

Door de gridstraffen van Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli mocht Verstappen de race vanaf de vierde plek starten, en bij de start zat hij er direct goed bij. De Red Bull-coureur mengde zich in de gevechten met de Ferrari's, maar had het gevoel dat hij terug zou vallen. De frustratie was groot, maar toch hield hij de auto op de baan en bleef hij verder uit de problemen. Hij kwam als tweede over de streep, en evenaarde daarmee zijn beste resultaat van het jaar.

Had Verstappen dit zien aankomen?

Na afloop verscheen er een voorzichtige glimlach op het gezicht van Verstappen. Dit resultaat was beter dan hij had verwacht: "Ik had niet verwacht dat ik op het podium zou staan vandaag. Maar we hebben er hard voor gewerkt."

Bij de start kwam hij al goed weg: "De start was aardig en we komen goed door bocht een en twee. Daarna pakten we de positie terug van Lewis bij het aanremmen voor bocht een. Toen moest ik proberen om te overleven op de banden en om de juiste beslissingen te nemen met de strategie. Ik ben er heel blij mee dat we hier tweede zijn geworden."

Briljante actie op Hamilton

Verstappen kreeg de fans op de banken met zijn geweldige inhaalactie op Hamilton. Hij werd vanzelfsprekend gevraagd om uit te leggen wat hij hier precies had gedaan: "Ik zag de kans. Het was echt de enige kans die ik had. We waren goed met de remmen, dus dat heeft zeker geholpen. Maar we hadden alles onder controle."

Door zijn tweede plek op de Hungaroring stijgt Verstappen naar de zesde plaats in het wereldkampioenschap.