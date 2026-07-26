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Verstappen verrast zichzelf met tweede plek: "Had ik echt niet gedacht"

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Verstappen verrast zichzelf met tweede plek: "Had ik echt niet gedacht"

Max Verstappen heeft zichzelf verrast met een prachtige tweede plaats in de Hongaarse Grand Prix. De viervoudig wereldkampioen klaagde steen en been tijdens de race, maar bleef uit de problemen en gaat de zomerstop met een goed gevoel in. Toch vindt hij dat er nog werk aan de winkel is.

Door de gridstraffen van Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli mocht Verstappen de race vanaf de vierde plek starten, en bij de start zat hij er direct goed bij. De Red Bull-coureur mengde zich in de gevechten met de Ferrari's, maar had het gevoel dat hij terug zou vallen. De frustratie was groot, maar toch hield hij de auto op de baan en bleef hij verder uit de problemen. Hij kwam als tweede over de streep, en evenaarde daarmee zijn beste resultaat van het jaar.

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Na afloop verscheen er een voorzichtige glimlach op het gezicht van Verstappen. Dit resultaat was beter dan hij had verwacht: "Ik had niet verwacht dat ik op het podium zou staan vandaag. Maar we hebben er hard voor gewerkt."

Bij de start kwam hij al goed weg: "De start was aardig en we komen goed door bocht een en twee. Daarna pakten we de positie terug van Lewis bij het aanremmen voor bocht een. Toen moest ik proberen om te overleven op de banden en om de juiste beslissingen te nemen met de strategie. Ik ben er heel blij mee dat we hier tweede zijn geworden."

Briljante actie op Hamilton

Verstappen kreeg de fans op de banken met zijn geweldige inhaalactie op Hamilton. Hij werd vanzelfsprekend gevraagd om uit te leggen wat hij hier precies had gedaan: "Ik zag de kans. Het was echt de enige kans die ik had. We waren goed met de remmen, dus dat heeft zeker geholpen. Maar we hadden alles onder controle."

Door zijn tweede plek op de Hungaroring stijgt Verstappen naar de zesde plaats in het wereldkampioenschap.

Larry Perkins

Posts: 66.638

Team radio - Red Bull to Verstappen

GP: "Excellent drive. Really really spot on. Some great moves in there."

Verstappen: "How the **** have we got second today? It's unbelievable. Great result. Wow."

  • 2
  • 26 jul 2026 - 17:18
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (7)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.638

    Team radio - Red Bull to Verstappen

    GP: "Excellent drive. Really really spot on. Some great moves in there."

    Verstappen: "How the **** have we got second today? It's unbelievable. Great result. Wow."

    • + 2
    • 26 jul 2026 - 17:18
  • monzaron

    Posts: 1.123

    Mekies op D tv, we zijn maar 3 tiendes van top af 🧐

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 17:22
  • schwantz34

    Posts: 42.510

    P2 is ook gewoon meer dan voor mogelijk was. Als je op de onboard meekijkt dan zag je dat Max gewoon enorm aan het worstelen was met zijn auto, en is het eigenlijk nog een wonder dat hij de bandenslijtage nog een beetje binnen de perken weet te houden. De inhaalactie op Lewis hoeven we het niet over te hebben, want die was gewoon briljant. Verder had hij natuurlijk geluk met de uitvalbeurt van Piastri, maar ook doordat Bortoletto als achterblijver gigantisch in de weg heeft gereden bij de Aanstormende Kimi en Lewis (die uiteindelijk zichzelf al dupeerde met wederom een domme overtreding + 5 sec straf) wat Max zeer waarschijnlijk ook nog een plekje heeft geholpen

    Ik hoorde trouwens net bij Sky dat er problemen waren met de (blauwe) lichtpanelen en het driver tracker systeem, wat best een plausibele verklaring is waarom coureurs als Sainz en Bortolleto van grote negatieve invloed waren doordat ze geen enkele waarschuwing hebben ontvangen dat de snelle jongens er aan kwamen.

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 17:25
    • Stillewerise

      Posts: 147

      Meerdere hadden dat niet alleen max. Zelf norris liep te worstelen met de auto

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 17:35
    • schwantz34

      Posts: 42.510

      @Still Het is (wederom) heel vreemd dat je dit zegt, want ik hoorde Lando net in het intervieuw direct na de race toch écht zeggen dat hij nog nooit eerder zo'n goede race auto onder zijn kont heeft gehad.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:39
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.240

    Zo, dan mag je nu met een goed gevoel de zomerstop in en in het vervolg je team niet meer zo openlijk afzeiken jochie.

    • + 1
    • 26 jul 2026 - 17:32
    • Schumi86

      Posts: 649

      Hij zeikt ze niet af, zegt gewoon keihard de waarheid op ze MAX.

      • + 0
      • 26 jul 2026 - 17:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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