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Antonelli limiteert de schade: "We moeten hard blijven pushen!"

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Antonelli limiteert de schade: "We moeten hard blijven pushen!"

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap weer weten uit te breiden in Hongarije. Hij profiteerde van problemen bij andere coureurs, liet zien tot wat hij in staat was, en kwam als derde over de streep. Na afloop moest hij even bijkomen.

Door een gridstraf van drie plaatsen moest Antonelli de race vanaf de zevende plek starten, en de Italiaan besloot de aanval te openen. Hij profiteerde van een alternatieve strategie van Mercedes en vond zichzelf snel terug in de kopgroep. Door het uitvallen van Oscar Piastri en de tegenslagen voor Lewis Hamilton, wist hij de derde plek te claimen. Daarmee liep hij flink uit op George Russell en Hamilton in de strijd om de wereldtitel.

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Hoe kreeg Antonelli het voor elkaar?

Antonelli moest na afloop even bijkomen, maar was zeer tevreden met zijn resultaat: "Het was een heel zware race. Het was heel lastig om hier in te halen, dus we moesten iets doen met de strategie. In eerste instantie wilden we voor de eenstopper gaan, maar ze vertelden me dat de band op de limiet zat, dus we maakten een stop."

Antonelli had pech met de timing van de tweede pitstop: "Tijdens de Virtual Safety Car maakten de Ferrari's een pitstop. Ik wist dat het heel lastig zou worden, omdat ik op hards reed en zij op softs, maar we konden ze gelukkig achter ons houden."

Rustig de zomerstop in

Antonelli gaat de zomerstop nu in met een riante voorsprong in het wereldkampioenschap. Weinig mensen hadden verwacht dat hij dit kon doen, en hij is tevreden: "Ik ben natuurlijk heel erg blij, en dit is de beste manier om de zomerstop in te gaan. Ik denk dat we vandaag de schade hebben kunnen limiteren, en we moeten hard blijven pushen, want de tweede helft van het seizoen wordt zwaar. Maar we gaan wel ons best doen!"

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Hongarije 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 354
  • Podiums 11
  • Grand Prix 34
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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