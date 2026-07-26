Andrea Kimi Antonelli heeft zijn voorsprong in het wereldkampioenschap weer weten uit te breiden in Hongarije. Hij profiteerde van problemen bij andere coureurs, liet zien tot wat hij in staat was, en kwam als derde over de streep. Na afloop moest hij even bijkomen.

Door een gridstraf van drie plaatsen moest Antonelli de race vanaf de zevende plek starten, en de Italiaan besloot de aanval te openen. Hij profiteerde van een alternatieve strategie van Mercedes en vond zichzelf snel terug in de kopgroep. Door het uitvallen van Oscar Piastri en de tegenslagen voor Lewis Hamilton, wist hij de derde plek te claimen. Daarmee liep hij flink uit op George Russell en Hamilton in de strijd om de wereldtitel.

Hoe kreeg Antonelli het voor elkaar?

Antonelli moest na afloop even bijkomen, maar was zeer tevreden met zijn resultaat: "Het was een heel zware race. Het was heel lastig om hier in te halen, dus we moesten iets doen met de strategie. In eerste instantie wilden we voor de eenstopper gaan, maar ze vertelden me dat de band op de limiet zat, dus we maakten een stop."

Antonelli had pech met de timing van de tweede pitstop: "Tijdens de Virtual Safety Car maakten de Ferrari's een pitstop. Ik wist dat het heel lastig zou worden, omdat ik op hards reed en zij op softs, maar we konden ze gelukkig achter ons houden."

Rustig de zomerstop in

Antonelli gaat de zomerstop nu in met een riante voorsprong in het wereldkampioenschap. Weinig mensen hadden verwacht dat hij dit kon doen, en hij is tevreden: "Ik ben natuurlijk heel erg blij, en dit is de beste manier om de zomerstop in te gaan. Ik denk dat we vandaag de schade hebben kunnen limiteren, en we moeten hard blijven pushen, want de tweede helft van het seizoen wordt zwaar. Maar we gaan wel ons best doen!"