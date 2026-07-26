Max Verstappen baalt als een stekker na de tegenvallende eerste seizoenshelft van Red Bull. Hij heeft nog geen race gewonnen, en liet zijn frustratie meerdere keren merken. Verstappen stelt dat Red Bull meer wil, en dat ze weer races willen gaan winnen en successen willen boeken.

Bij Red Bull begonnen ze vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Met een samen met Ford ontwikkelde krachtbron in de auto, hoopte Red Bull een gooi te kunnen doen naar succes. Verstappen had het echter zeer lastig, en kreeg het nog niet voor elkaar om te winnen. In de kwalificatie van gisteren op de Hungaroring worstelde Verstappen met zijn auto, en spinde hij zelfs in de laatste bocht.

Hoe kijkt Verstappen terug op de eerste seizoenshelft

Verstappen steekt zijn frustratie dan ook niet onder stoelen of banken. Bij Viaplay kijkt hij terug op de eerste seizoenshelft, en reageert hij bevestigend als er wordt gesteld dat het een bumpy ride was: "Ja, dat kan je wel zeggen. Het begon natuurlijk best wel slecht. We hadden best wel wat problemen."

Niet alles ging echter slecht: "Er zaten natuurlijk ook goede momenten tussen. In Oostenrijk waar we bijna voor een overwinning konden meevechten, dus ja, er zijn wel wat positieve momenten geweest. Maar over het algemeen best wel veel dingen die ook fout gingen."

'We willen winnen'

De eigen motor van Red Bull doet het verrassend goed, en daar is Verstappen blij mee. Als hij wordt gevraagd of dat iets is om trots op te zijn, reageert hij eerlijk: "Ja, natuurlijk zijn we er heel trots op, maar we balen wel als we niet winnen."

Verstappen maakt daar geen geheim van: "Uiteindelijk zijn we hier alleen om te winnen. Dat is het project. Kijk, we zijn hier niet alleen maar om TikToks te maken en leuke dingen te doen. Natuurlijk mogen we trots zijn op wat we allemaal hebben gedaan. En dat zijn we zeker, maar we zijn er nog niet. We willen meer. We willen winnen. We willen domineren. Dat is het streven natuurlijk altijd."