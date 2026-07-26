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Diepe teleurstelling bij Verstappen: "We willen winnen"

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Diepe teleurstelling bij Verstappen: "We willen winnen"

Max Verstappen baalt als een stekker na de tegenvallende eerste seizoenshelft van Red Bull. Hij heeft nog geen race gewonnen, en liet zijn frustratie meerdere keren merken. Verstappen stelt dat Red Bull meer wil, en dat ze weer races willen gaan winnen en successen willen boeken.

Bij Red Bull begonnen ze vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Met een samen met Ford ontwikkelde krachtbron in de auto, hoopte Red Bull een gooi te kunnen doen naar succes. Verstappen had het echter zeer lastig, en kreeg het nog niet voor elkaar om te winnen. In de kwalificatie van gisteren op de Hungaroring worstelde Verstappen met zijn auto, en spinde hij zelfs in de laatste bocht.

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Hoe kijkt Verstappen terug op de eerste seizoenshelft

Verstappen steekt zijn frustratie dan ook niet onder stoelen of banken. Bij Viaplay kijkt hij terug op de eerste seizoenshelft, en reageert hij bevestigend als er wordt gesteld dat het een bumpy ride was: "Ja, dat kan je wel zeggen. Het begon natuurlijk best wel slecht. We hadden best wel wat problemen."

Niet alles ging echter slecht: "Er zaten natuurlijk ook goede momenten tussen. In Oostenrijk waar we bijna voor een overwinning konden meevechten, dus ja, er zijn wel wat positieve momenten geweest. Maar over het algemeen best wel veel dingen die ook fout gingen."

'We willen winnen'

De eigen motor van Red Bull doet het verrassend goed, en daar is Verstappen blij mee. Als hij wordt gevraagd of dat iets is om trots op te zijn, reageert hij eerlijk: "Ja, natuurlijk zijn we er heel trots op, maar we balen wel als we niet winnen."

Verstappen maakt daar geen geheim van: "Uiteindelijk zijn we hier alleen om te winnen. Dat is het project. Kijk, we zijn hier niet alleen maar om TikToks te maken en leuke dingen te doen. Natuurlijk mogen we trots zijn op wat we allemaal hebben gedaan. En dat zijn we zeker, maar we zijn er nog niet. We willen meer. We willen winnen. We willen domineren. Dat is het streven natuurlijk altijd."

Erwinnaar

Posts: 5.785

Ach dat willen 21 anderen ook wel, alleen jij, Verstappen, uit zich zeer sterk als een vewend kind dat zijn zin niet krijgt.
Het is begrijpelijk hoor maar de mannier van communiceren en uitspreken is niet echt gangbaar zal ik maar zeggen.
Daarin onderscheidt hij zich onophoudelijk van de andere... [Lees verder]

  • 10
  • 26 jul 2026 - 12:26
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (6)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.785

    Ach dat willen 21 anderen ook wel, alleen jij, Verstappen, uit zich zeer sterk als een vewend kind dat zijn zin niet krijgt.
    Het is begrijpelijk hoor maar de mannier van communiceren en uitspreken is niet echt gangbaar zal ik maar zeggen.
    Daarin onderscheidt hij zich onophoudelijk van de anderen, je kan het een kwaliteit noemen maar ook een mankement.
    Hoop dat hij snel weer met resultaten kan anwoorden en stuurmanskunsten.

    • + 10
    • 26 jul 2026 - 12:26
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.486

      Erwinwinnaar kijk naar je gedeelte van je naam en dat is Max ook. In alle klasses waar hij aan mee doet/deed doet hij mee voor de overwinning. Dit is juist om motivatie richting het team en om het team scherp te houden. Hij kan nu niet gaan verkondigen dat het oke gaat want dan kan het team gaan verslappen. Zelfs in de dominante jaar 2023 was verstappen kritisch en toch heeft hij weer gelijk gekregen. Je moet eerder naar die ‘top’ ontwerper Waché kijken. Die volgens Horner beter werd genoemd dan Newey. Ben benieuwd hoe lang Waché mag blijven zitten. Zijn positie lijkt mij opeens ook onhoudbaar.

      • + 1
      • 26 jul 2026 - 12:52
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.130

      Hij geeft inhoudelijke feedback over de problemen van de auto. Jij komt niet verder dan over de vorm praten en daarom tik jij hier comments is Max viervoudig wereldkampioen

      • + 5
      • 26 jul 2026 - 13:13
    • NicoS

      Posts: 21.090

      Nee, Russell hoor je gelukkig niet, net als Hadjar……ook die uiten genoeg kritiek over hoe het gaat.
      Wij krijgen alles te horen wat Verstappen te zeggen heeft, van anderen krijgen we veel minder mee.
      Gisteren was Max over de radio gewoon rustig na de kwalificatie, baalde natuurlijk als een stekker dat het niet liep, maar was niet razend zoals men wil doen overkomen.
      De media maakt ervan dat hij woest is etc, terwijl dat allemaal wel meevalt.
      Natuurlijk geeft hij z’n mening over hoe het loopt, daar is hij gewoon uitgesproken in. Als het niet goed gaat, maar ook als het wel goed gaat.
      Ik snap niet zo goed waarom hij z’n mening niet mag geven, er wordt tenslotte naar gevraagd, en dat hij maar mooi weer moet spelen omdat men dat liever heeft.
      Hij kan met resultaten komen als de auto in ieder geval weer doet wat hij doen, maar als je telkens weer andere problemen hebt, dan wordt dat vrij lastig.
      Zolang die problemen er soms wel en soms weer niet zijn, dan kun je geen vertrouwen hebben in het materiaal, en geen vertrouwen betekent dat je niet maximaal kunt presteren, omdat je niet weet hoe de auto in de volgende bocht zal reageren..
      Max is uitgesproken, dat is al zo vanaf het begin, en dat zal ook nooit veranderen.
      Wat anderen daar van vinden laat hem koud, en terecht…..

      • + 6
      • 26 jul 2026 - 13:18
    • Larry Perkins

      Posts: 66.632

      Wat @NicoS zegt en Verstappen meldt ook positieve punten, maar daar leest @Erwinnaar liever overheen?

      "Er zaten natuurlijk ook goede momenten tussen. In Oostenrijk waar we bijna voor een overwinning konden meevechten, dus ja, er zijn wel wat positieve momenten geweest."

      De eigen motor van Red Bull doet het verrassend goed, en daar is Verstappen blij mee. Als hij wordt gevraagd of dat iets is om trots op te zijn, reageert hij eerlijk: "Ja, natuurlijk zijn we er heel trots op."

      "Natuurlijk mogen we trots zijn op wat we allemaal hebben gedaan. En dat zijn we zeker."

      • + 2
      • 26 jul 2026 - 13:54
  • rwinn2893

    Posts: 217

    Ook in de race wederom weer een waardeloze pace en waardeloze strategie. Hun overspeed van de gouden jaren heeft het falen van strategisch team ook vaak verdoezeld.

    • + 0
    • 26 jul 2026 - 15:26

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
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58
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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