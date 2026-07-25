De laatste kwalificatie voor de zomerstop is een feit. Op de Hungaroring werd de pole position gepakt door Lando Norris. Hij deelt morgen de eerste startrij met Lewis Hamilton, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Na drie zeer interessante trainingen, ging de belangrijke kwalificatie van start. Onder aanvoering van Cadillac-coureur Valtteri Bottas ging de sessie van start, en ook de Aston Martins meldden zich direct op de baan. Het Britse team heeft dit weekend een reusachtig updatepakket geïntroduceerd, en die nieuwe onderdelen leken te werken.

Fernando Alonso kon zich namelijk in het gevecht in het middenveld mengen, én hij ging zelfs door naar Q2. Voor Aston Martin was dit een enorme mijlpaal, maar bij Williams waren de druiven zuur. Zowel Alexander Albon als Carlos Sainz werd namelijk uitgeschakeld.

Voor de toppers was het een zorgeloze sessie, en bij Ferrari kozen ze er zelfs voor om op de mediumbanden te gaan rijden. Charles Leclerc ging over de track limits, maar dat bracht hem niet in gevaar. Zonder al te grote verrassingen werd de sessie afgevlagd en vielen naast Sainz en Albon ook Oliver Bearman, Lance Stroll, Bottas en Sergio Pérez af.

Q2

Na zijn sterke eerste kwalificatiesessie, kwam Alonso nu als eerste de baan op. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wist dat er weinig mogelijk was, maar hij deed er vanzelfsprekend alles aan om zoveel mogelijk uit de auto te persen. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd, maar voor Aston Martin voelt dat als winnen.

De Hungaroring vormt het hele weekend al een uitdaging voor de coureurs, en ook in deze sessie was het weer een waar gevecht. Max Verstappen moest alles geven om zijn auto op de baan te houden, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar spinde. Vloekend reed hij uit het gras, en de gele vlaggen zorgden voor weinig oponthoud.

Q3

Bij het team van Mercedes hadden ze het zwaar, want de achterstand was veel groter dan ze hadden gehoopt. Antonelli verloor een rondje door track limits, en hij moest alles op alles zetten om Q3 te bereiken. Ook voor Leclerc werd het een gevalletje hakken over de sloot, maar echte zorgen maakte hij zich niet. In deze sessie vielen Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon en Alonso af.

Verstappen gooide als eerste zijn kaarten op tafel in het derde, allesbeslissende gedeelte van de kwalificatie. Zijn tijd was zeker niet slecht, maar de concurrentie liet simpelweg meer zien. Verstappen zag in de eerste run hoe de McLarens, de Ferrari's en Andrea Kimi Antonelli sneller waren. De viervoudig wereldkampioen moest iets meer dan een halve seconde toegeven, en wist dat hij moest gaan pushen in de tweede run.

Hamilton leek te vliegen, en hij rook aan het succes. Bij Mercedes waren er na de eerste run nog genoeg kopzorgen, want Russell zakte volledig door het ijs en was slechts zevende. Hij had een sterke tweede run nodig om zijn eer te redden.

Toen de coureurs de baan opkwamen voor de tweede run, wisten Hamilton en Leclerc zich niet te verbeteren. Ook Verstappen noteerde gele sectortijden, maar hij probeerde alles eruit te halen. Hij ging net over de limiet, en spinde in de laatste bocht. Door de gele vlaggen kon George Russell zich niet verbeteren, en hij viel daarna ook stil in de eerste bocht. De man die nergens last van had, was Norris. De regerend wereldkampioen vloog, en greep een prachtige pole. De vreugde bij McLaren was groot, en Norris gaat morgen jagen op de zege.