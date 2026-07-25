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Uitslag kwalificatie Hongarije: Waanzinnige Norris grijpt pole, spinnende Verstappen zesde

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<b> Uitslag kwalificatie Hongarije: </b> Waanzinnige Norris grijpt pole, spinnende Verstappen zesde

De laatste kwalificatie voor de zomerstop is een feit. Op de Hungaroring werd de pole position gepakt door Lando Norris. Hij deelt morgen de eerste startrij met Lewis Hamilton, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Na drie zeer interessante trainingen, ging de belangrijke kwalificatie van start. Onder aanvoering van Cadillac-coureur Valtteri Bottas ging de sessie van start, en ook de Aston Martins meldden zich direct op de baan. Het Britse team heeft dit weekend een reusachtig updatepakket geïntroduceerd, en die nieuwe onderdelen leken te werken.

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Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

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22 jul

Fernando Alonso kon zich namelijk in het gevecht in het middenveld mengen, én hij ging zelfs door naar Q2. Voor Aston Martin was dit een enorme mijlpaal, maar bij Williams waren de druiven zuur. Zowel Alexander Albon als Carlos Sainz werd namelijk uitgeschakeld.

Voor de toppers was het een zorgeloze sessie, en bij Ferrari kozen ze er zelfs voor om op de mediumbanden te gaan rijden. Charles Leclerc ging over de track limits, maar dat bracht hem niet in gevaar. Zonder al te grote verrassingen werd de sessie afgevlagd en vielen naast Sainz en Albon ook Oliver Bearman, Lance Stroll, Bottas en Sergio Pérez af.

Q2

Na zijn sterke eerste kwalificatiesessie, kwam Alonso nu als eerste de baan op. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wist dat er weinig mogelijk was, maar hij deed er vanzelfsprekend alles aan om zoveel mogelijk uit de auto te persen. Hij kwam niet verder dan de zestiende tijd, maar voor Aston Martin voelt dat als winnen.

De Hungaroring vormt het hele weekend al een uitdaging voor de coureurs, en ook in deze sessie was het weer een waar gevecht. Max Verstappen moest alles geven om zijn auto op de baan te houden, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar spinde. Vloekend reed hij uit het gras, en de gele vlaggen zorgden voor weinig oponthoud.

Q3

Bij het team van Mercedes hadden ze het zwaar, want de achterstand was veel groter dan ze hadden gehoopt. Antonelli verloor een rondje door track limits, en hij moest alles op alles zetten om Q3 te bereiken. Ook voor Leclerc werd het een gevalletje hakken over de sloot, maar echte zorgen maakte hij zich niet. In deze sessie vielen Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon en Alonso af.

Verstappen gooide als eerste zijn kaarten op tafel in het derde, allesbeslissende gedeelte van de kwalificatie. Zijn tijd was zeker niet slecht, maar de concurrentie liet simpelweg meer zien. Verstappen zag in de eerste run hoe de McLarens, de Ferrari's en Andrea Kimi Antonelli sneller waren. De viervoudig wereldkampioen moest iets meer dan een halve seconde toegeven, en wist dat hij moest gaan pushen in de tweede run.

Hamilton leek te vliegen, en hij rook aan het succes. Bij Mercedes waren er na de eerste run nog genoeg kopzorgen, want Russell zakte volledig door het ijs en was slechts zevende. Hij had een sterke tweede run nodig om zijn eer te redden.

Toen de coureurs de baan opkwamen voor de tweede run, wisten Hamilton en Leclerc zich niet te verbeteren. Ook Verstappen noteerde gele sectortijden, maar hij probeerde alles eruit te halen. Hij ging net over de limiet, en spinde in de laatste bocht. Door de gele vlaggen kon George Russell zich niet verbeteren, en hij viel daarna ook stil in de eerste bocht. De man die nergens last van had, was Norris. De regerend wereldkampioen vloog, en greep een prachtige pole. De vreugde bij McLaren was groot, en Norris gaat morgen jagen op de zege.

F1Grand Prix Hongarije - Kwalificatie

HU Hungaroring - 25 juli 2026

F1 bekijker

Posts: 474

Kan ook niet rijden die Verstappen. :)

  • 14
  • 25 jul 2026 - 17:04
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (62)

Login om te reageren
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.483

    Neeeeeeeeeeeeeee

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 17:02
    • Erik FW34

      Posts: 3.919

      Helaas wel, beide Williams-en er meteen uit in Q1

      • + 3
      • 25 jul 2026 - 17:03
  • Politik

    Posts: 10.024

    YES! Heerlijke pole van Lando!!
    De updates lijken te werken, dit is de eerste pole voor Mclaren dit jaar.
    Wat was er met de Ferrari's aan de hand?

    • + 6
    • 25 jul 2026 - 17:03
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.551

    Aaaarghhh! Jammer Lewis! Mega S3 van Hamilton de kwali. Mega S2 van Norris. Geen 1-2 vandaag, morgen wel. 100%.

    Al met al een prima start positie voor Lewis en Charles, Charles had ik iets meer van verwacht.

    • + 3
    • 25 jul 2026 - 17:04
    • Wibautstraat

      Posts: 43

      “Michael Schumacher”
      Muah, P2 op deze baan is niet zo fijn. Ik hoop op een overwinning natuurlijk!

      Ik zal maar niks zeggen over Max 🫣🫣

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:16
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.483

      Lewis krijgt nog een penalty voor impeding dus p5. Elk weekend is er wel weer iets met die penalty’s

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 17:17
    • snailer

      Posts: 33.948

      Inderdaad. Een jury sport. En ook nog eens anti racen sport geworden.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:47
  • F1 bekijker

    Posts: 474

    Kan ook niet rijden die Verstappen. :)

    • + 14
    • 25 jul 2026 - 17:04
    • hupholland

      Posts: 10.101

      2e run, laatste bocht van de kwalificatie en volgens mij geen zicht op verbetering. Als je ergens een foutje wilt maken, dan daar. Je zou zelfs aan opzet kunnen denken ;)

      • + 4
      • 25 jul 2026 - 17:11
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.112

      Aantal likes staat gelijk aan het aantal accounts van F1 bekijker

      • + 9
      • 25 jul 2026 - 17:14
    • monzaron

      Posts: 1.117

      Inderdaad Verstappen niet top vandaag ;)

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:29
    • SennaS

      Posts: 12.466

      Lag aan de achtervleugel

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 17:29
    • Flexwing

      Posts: 486

      Jij wel zeker

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:38
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.112

    Get in there Norris! Morgen vuurwerk

    • + 3
    • 25 jul 2026 - 17:04
  • F1jos

    Posts: 5.502

    Lewis zet zijn auto op nr1, hij mag achter zijn oren krabben.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:05
  • Joseph1000

    Posts: 317

    Haha bizarre kwalificatie beetje lullig voor Hamilton dat ie pole mist.
    Heeft wel een voordeel met Leclerc kan ie morgen jagen op Norris.
    Antonelli had geen grip en Verstappen zat niet op te letten ofzo 🤪

    • + 4
    • 25 jul 2026 - 17:05
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.112

      Dit blijft een Mickey mouse baantje

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:07
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.468

      Jij zat niet op te letten. Door die geweldige 50/50 verdeling sloeg de achterbanden weer eens vast.

      • + 5
      • 25 jul 2026 - 17:08
    • Di Stefano

      Posts: 388

      Hier als 2e starten is echt niet fijn, ondanks dat je kunt gaan jagen

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:11
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.112

      Plek 2, en alle even nummers staan op een glijbaan.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:31
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.468

    Grande lando!

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:08
  • Stillewerise

    Posts: 137

    Belg max kan alleen voor gele vlagen zorgen. Middelmaat piloot

    • + 9
    • 25 jul 2026 - 17:09
    • Joseph1000

      Posts: 317

      Haha lol

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:12
    • Wibautstraat

      Posts: 43

      “Stillwerise”

      Max spint te vaak ja, en dit is gewoon een driver error zoals op Silverstone maar dat mag je natuurlijk niet zeggen hier..

      • + 5
      • 25 jul 2026 - 17:18
    • schwantz34

      Posts: 42.494

      Als Max 4voudig wk middelmaat is, hoe slecht zijn al die andere gasten dan wel niet?

      • + 7
      • 25 jul 2026 - 17:18
    • F1jos

      Posts: 5.502

      Piastri in de weg gezeten door stille Willie, hij zal geen straf krijgen want hij is een Brit.

      • + 3
      • 25 jul 2026 - 17:22
    • dutchiceman

      Posts: 5.657

      Piloten zitten in een vliegtuig.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:22
    • F1jos

      Posts: 5.502

      He still be rise to place 11

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:26
    • monzaron

      Posts: 1.117

      Heerlijk het lijkt dat deze trollen sait er ook aan mee doet, ik denk geef Stillwerise 1 plusje, het werden er 2 🥱😂

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:32
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.112

      Dat ze in het weekend nog internet aanbieden in de Wibautstraat 12 joh

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:34
    • Flexwing

      Posts: 486

      Jij dan

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:40
    • Wibautstraat

      Posts: 43

      “F1jos”

      Zou terecht zijn naar die onzin straf in Spa.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:46
  • hupholland

    Posts: 10.101

    niet zo slim van Ferrari om zo vroeg naar buiten te gaan, als ik het goed gezien heb waren dat samen gewoon 6 gele sectoren. Antonelli denk ik pech met het geel van Verstappen en McLaren slim tot het laatst gewacht. Hamilton denk ik nog wel favoriet voor de zege morgen, t is een heel eind naar bocht 1 en Ferrari heeft nog steeds de beste starts. Maar zou leuk zijn als Norris en Antonelli zich ook in de strijd kunnen mengen, Mercedes heeft doorgaans wel de langere adem.

    • + 3
    • 25 jul 2026 - 17:09
    • Wibautstraat

      Posts: 43

      “hupholland”

      Lastige baan om in te halen, als Lewis de kans krijgt dan bij de start. Enig idee over de race pace?

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:19
  • Larry Perkins

    Posts: 66.580

    Wat heeft Q3 ons geleerd:
    1. Russell verrekt het om zijn laatste rondje af te maken en zijn contract gaat door de shredder.
    2. Verstappen is de Knakenbak RB22 - die je enkel laat spinnen - zat en gaat naar Mercedes.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:09
  • Pietje Bell

    Posts: 35.928

    Herhaalde plaatsing.

    Hier iemand met een ViaPlay abonnement met gratis F1TV, maar eenmaal op die site
    moet je een abonnement afsluiten om de kwali te bekijken, terwijl ik gewoon ingelogd ben.
    Hebben er hier nog meer mensen last van?


    Herhaalde plaatsing.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 17:10
    • MLTG

      Posts: 1.215

      Geen last van, maar wel dat regelmatig het "ontkoppelt" word. Dan moet je via f1 punt com / viaplay even de zaak weer koppelen. Schijnt via incognito mode op je browser het beste te werken

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:15
    • Wibautstraat

      Posts: 43

      “Pietje Bell”

      Ik heb geen last van, ik heb F1 TV en geen problemen met wat dan ook en ik kan F1 op m’n TV kijken!

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:20
    • Pietje Bell

      Posts: 35.928

      @MLTG, heb net een privé venster geopend. Naar de site van F1TV,
      netjes ingelogd. Mijn gegevens bekeken.
      Alles prima en zodra ik op "live kijken" (van de kwali) klik, zie ik op mijn scherm dat ik me moet abonneren!
      Er staat bij "live kijken" wel een slotje. Nog nooit gehad. Kon altijd gewoon kijken.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:31
    • Kampsie

      Posts: 1.709

      Ja had ik ook, na 10 x proberen in incognito venster en ad blocker uitgeschakeld, kon ik mijn account weer synchroniseren op f1.com/viaplay

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:33
    • Kampsie

      Posts: 1.709

      Mijn bericht hangt nog in het filter

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:34
    • Pietje Bell

      Posts: 35.928

      Gelukkig was ik dus niet de enige @Kampsie. @Hemex heeft mij elders stap voor stap alles uitgelegd, heb dat gedaan en heb gewoon weer toegang. Mijn account bij F1dotcom was verwijderd. Joost mag weten door wie en kon dus niets synchroniseren.
      Daar opnieuw ingelogd en alles kwam goed. Baalde als een stekker. Dacht dat Videoland de boel geblokkeerd had naar gratis F1TV.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:45
  • Larry Perkins

    Posts: 66.580

    Lando Norris en McLaren-fans gefeliciteerd. Knappe prestatie!

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:11
  • Mr Marly

    Posts: 8.020

    Hoppa!

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 17:11
  • Joseph1000

    Posts: 317

    Russel heeft ook altijd wat aan zijn auto dit jaar pff

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:12
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.468

    Oei wordt nog een strafje voor de zogenaamde goat. Of wat gaat de fia nu weer verzinnen?

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 17:12
    • Joseph1000

      Posts: 317

      Het is FIA wijsneus!

      • + 5
      • 25 jul 2026 - 17:19
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.483

      Weer verzinnen ? Lewis heeft week in week uit penalty’s grapjas

      • + 7
      • 25 jul 2026 - 17:20
    • Beetle

      Posts: 2.422

      Krijgt Max straf?

      • + 3
      • 25 jul 2026 - 17:20
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.468

      Dat schreef ik toch?

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:20
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.468

      Vorige week nog unsafe release is normaal in de race 5 of 10 sec straf. Maar dan komen ze opeens met een regel dat ze niemand in gevaar brachten behalve hun zelf. Van die regel heb ik nog nooit gehoord.

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 17:21
    • Erik FW34

      Posts: 3.919

      Aangezien de GOAT voor Nyck Max Verstappen is:

      Nee, ik verwachten geen straf voor Max
      Ze kijken wel eerst paspoort na (dat is volgens mij standaard in Nyck zijn reacties)
      Maar als blijkt dat RB weer komt dat het aan de achtervleugel lag krijgt RB een boete van € 5.000 ivm herhaalde safety issues

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 17:22
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.468

      Zogenaamde goat is voor mij Lewis. Max verstappen was in die zelf rijdende taxi 8x wk geworden. Voor de wijsneuzen dan hij rosberg verslagen en in 2021 ook de titel gepakt in een mercedes.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:22
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.468

      Boete was toen 50.000 euro. Als je probeert grappig te zijn, heb je feiten dan op orde. Nogmaals zogenaamd kennen jullie niet? En voor mij is the goat MSC.

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:24
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.483

      En vorige week zat je nog te blèren dat Verstappen aangevallen werd door trollen. Waarop ik je aansprak. Nou, dit is dus waar ik t over heb. Dit soort hinderlijke reacties.

      • + 4
      • 25 jul 2026 - 17:28
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.468

      Wat voor een hinderlijke reacties? Ik geef gewoon mijn mening. En je kan niet ontkennen dat Lewis vaak goed is weggekomen. Behalve vorige week in de race vond ik het belachelijk en was ik verbaasd dat hij een straf kreeg omdat hij vaak wel wegkomt voor een straf.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:32
    • SennaS

      Posts: 12.466

      Nyck,
      Jou focus ligt weer op de goat Lewis ipv jou favoriet Maxie, dat zeg genoeg over je obsessie.
      Inhoudelijk vraag aan jou als Max kenner: wat ging er fout bij Max? Achtervleugel of…..?

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:48
  • Joseph1000

    Posts: 317

    @distefano Ferrari heeft de betere start

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:15
  • SennaS

    Posts: 12.466

    Hoppa Lando laat zien waarom hij wk is als hij een goede auto heeft. Het hele weekend too en mlc schiet weer eens raak met updates.
    Lewis laat zien waarom hij de enige echte goat is en zelfs op deze leeftijd kroonprins Leclerc voorlopig de baas is. Moet je nagaan in zijn topjaren.
    Top prestaties bij meerdere teams wk en overwinningen (maar liefst bij 3 teams).
    Volgens Lewis hadden hij en Leclerc en ook Max later naar buiten gemoeten en pole zat erin voor Lewis.
    Max valt weer tegen en laat zien dat hij foutgevoelig is in een mindere auto, zeg maar als de rbr niet op rails rijdt. Zelfs laagvlieger Hadjar zit er slechte 0,1 sec vanaf, oftewel er zit meer in die rbr auto wat Max er niet uithaalt. En dat met de beste motor, het sfeertje zal niet fijn zijn daar.
    De Mercedessen vallen wel tegen ondanks ze aangekondigd hadden dat ze niet de favoriet zijn.
    Wordt een mooie race mogen. Ik zie een Ferrari winnen.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 17:43

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Alpine F1
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Bahrein
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Saoedi-Arabië
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Spanje
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Silverstone
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Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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