De uitslag van de kwalificatie in Hongarije ligt nog niet helemaal vast. De stewards krijgen het druk, want ze hebben twee onderzoeken geopend die de startopstelling op zijn kop kunnen zetten. Lewis Hamilton moet zich melden voor het mogelijk blokkeren van Oscar Piastri, terwijl Andrea Kimi Antonelli mogelijk te hard reed onder gele vlaggen.

De kwalificatie op de Hungaroring kende een rommelig slot waarin er zeer veel gebeurde. In eerste instantie leken de coureurs zich niet te kunnen verbeteren, maar na een spin van Max Verstappen werd de zaak nog ingewikkelder en werd er met gele vlaggen gezwaaid. Antonelli verbeterde zich wel, maar hij deed dat mogelijk onder de gele vlaggen.

Hamilton in de problemen?

De stewards krijgen het druk, en gaan deze twee incidenten onderzoeken. Hamilton ging na zijn rondje van zijn gas, maar reed hiermee mogelijk in de weg van de McLaren van Piastri. De Australiër was bezig met een snelle ronde, en moest vol in de remmen om een crash te voorkomen. Kwaad stak hij zijn duim op naar de zevenvoudig wereldkampioen, die over de boordradio aan zijn team vroeg of Piastri met een snelle ronde bezig was. De Brit sloot de sessie af met de tweede plaats, maar raakt die nu mogelijk kwijt.

Wat was er aan de hand met Antonelli?

Antonelli kwalificeerde zich als vierde, maar ook hij moet rekening houden met een mogelijke straf. De Italiaanse WK-leider zag hoe Max Verstappen vlak voor zijn neus was gespind in de laatste bocht, maar leek het geluk te hebben dat de gele vlaggen net op tijd weg waren. Dat lijkt mogelijk niet het geval te zijn, en de stewards willen van hem weten wat er aan de hand was. Op de onboardbeelden was het lastig te zien of hij de gele vlaggen negeerde, of dat hij simpelweg niet doorhad wat er gaande was.

De startopstelling voor de race van morgen is dus nog zeer onzeker.