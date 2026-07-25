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Uitslag kwalificatie onzeker: FIA opent onderzoek naar Hamilton en Antonelli

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Uitslag kwalificatie onzeker: FIA opent onderzoek naar Hamilton en Antonelli

De uitslag van de kwalificatie in Hongarije ligt nog niet helemaal vast. De stewards krijgen het druk, want ze hebben twee onderzoeken geopend die de startopstelling op zijn kop kunnen zetten. Lewis Hamilton moet zich melden voor het mogelijk blokkeren van Oscar Piastri, terwijl Andrea Kimi Antonelli mogelijk te hard reed onder gele vlaggen.

De kwalificatie op de Hungaroring kende een rommelig slot waarin er zeer veel gebeurde. In eerste instantie leken de coureurs zich niet te kunnen verbeteren, maar na een spin van Max Verstappen werd de zaak nog ingewikkelder en werd er met gele vlaggen gezwaaid. Antonelli verbeterde zich wel, maar hij deed dat mogelijk onder de gele vlaggen.

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Hamilton in de problemen?

De stewards krijgen het druk, en gaan deze twee incidenten onderzoeken. Hamilton ging na zijn rondje van zijn gas, maar reed hiermee mogelijk in de weg van de McLaren van Piastri. De Australiër was bezig met een snelle ronde, en moest vol in de remmen om een crash te voorkomen. Kwaad stak hij zijn duim op naar de zevenvoudig wereldkampioen, die over de boordradio aan zijn team vroeg of Piastri met een snelle ronde bezig was. De Brit sloot de sessie af met de tweede plaats, maar raakt die nu mogelijk kwijt.

Wat was er aan de hand met Antonelli?

Antonelli kwalificeerde zich als vierde, maar ook hij moet rekening houden met een mogelijke straf. De Italiaanse WK-leider zag hoe Max Verstappen vlak voor zijn neus was gespind in de laatste bocht, maar leek het geluk te hebben dat de gele vlaggen net op tijd weg waren. Dat lijkt mogelijk niet het geval te zijn, en de stewards willen van hem weten wat er aan de hand was. Op de onboardbeelden was het lastig te zien of hij de gele vlaggen negeerde, of dat hij simpelweg niet doorhad wat er gaande was.

De startopstelling voor de race van morgen is dus nog zeer onzeker.

 

De Vogel is Geland

Posts: 1.112

Hamilton 3 plekken straf. Ik bedoel een reprimande natuurlijk

  • 4
  • 25 jul 2026 - 17:28
F1 Nieuws Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari GP Hongarije 2026

Reacties (10)

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  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.483

    Elk fucking weekend weer man. Let eens op

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:22
  • F1 bekijker

    Posts: 474

    Vast 3 plekken.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 17:26
    • schwantz34

      Posts: 42.494

      Vooruit, achteruit, of van links naar rechts?

      • + 1
      • 25 jul 2026 - 17:29
    • F1jos

      Posts: 5.502

      Ieder ander coureur krijgt 10 plekken.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:45
    • F1 bekijker

      Posts: 474

      Alleen als het gevaarlijk is.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:47
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.112

    Hamilton 3 plekken straf. Ik bedoel een reprimande natuurlijk

    • + 4
    • 25 jul 2026 - 17:28
    • Di Stefano

      Posts: 388

      Dan start hij wel aan de schone kant en ligt hij zo weer tweede

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 17:48
  • Larry Perkins

    Posts: 66.580

    “Ik weet niet of ik iemand in de weg heb gezeten” – Hamilton.

    Ferrari-coureur Lewis Hamilton na zijn tweede kwalificatieplek, waarmee hij de poleposition op slechts 0,012 seconden miste:
    "Gefeliciteerd Lando, het was een geweldige ronde. We hebben het hele weekend al goed werk geleverd, ik voelde me de hele kwalificatie solide. Om de een of andere reden gingen we als eerste de baan op, wat volgens mij niet de juiste beslissing was, maar bovendien was er in de laatste ronde voor Charles en mij niet genoeg grip.
    Het is duidelijk een circuit waar ik dol op ben, we zijn zeker competitief, maar morgen wordt een zware dag."

    "We waren de hele kwalificatie door de snelste, dus de poleposition is ons echt ontglipt. Ik denk dat mijn gedachten nu ergens anders zijn, want toen ik mijn rondje had voltooid, weet ik niet of ik iemand in de weg heb gezeten. Ik probeer dat even te verwerken, want ik had niet door dat er iemand aankwam." (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:44
  • Larry Perkins

    Posts: 66.580

    Lewis Hamilton van Ferrari is om 18.00 uur op het matje geroepen door de stewards omdat hij de McLaren van Oscar Piastri hinderde.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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