Max Verstappen is helemaal klaar met de Formule 1 na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Na een nietszeggende zesde startplaats te hebben gehaald en een spin op de Hungaroring, kwam het stoom uit de oren van de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing.

Verstappen kon geen enkele vuist maken tijdens de kwalificatie in Boedapest. De Nederlander kwam niet in de buurt van polesitter Lando Norris en spinde ook nog eens in de voorlaatste bocht. De frustratie droop na afloop dan ook van het gezicht van de 28-jarige.

Verstappen spaart Red Bull niet

Na afloop wees Verstappen voornamelijk naar een aantal mankementen van de RB22. "Voor mij ging de kwalificatie gewoon helemaal ruk", zo oordeelde hij keihard tegenover Viaplay. "Al vanaf de derde vrije training verliezen we alleen maar downforce aan de auto. En dat bleef maar doorgaan, ook in de kwalificatie. Dus het was gewoon helemaal waardeloos."

"Er is elke keer weer wat anders. Iets wat weer niet werkt, of wat weer kapot gaat, of weet ik veel. Ik ben er even helemaal klaar mee", zo vervolgde een dik gefrustreerde Nederlander.

'De auto is niet te besturen'

Verstappen ging nog even door en stelde dat zijn auto momenteel niet te besturen is. Op de vraag wat er allemaal misging reageerde hij kortaf: "Weet ik veel. Ze kunnen zien dat er weer wat fout gaat met de aerodynamica, dat we weer downforce verliezen. De auto is gewoon onbestuurbaar."

"De auto is gewoon niet te besturen. Ik stuur gewoon in en de auto breekt helemaal uit. En als ik dan vleugel eraf haal, heb ik weer onderstuur. En als ik vleugel erbij zet, dan breekt hij weer uit. Het is niet te doen."

De Nederlander lijkt er even helemaal klaar mee te zijn met de Formule 1. Vooralsnog gaf hij dan ook weinig hoop voor de race. "We zien het wel."