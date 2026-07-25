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Woedende Verstappen haalt uit naar Red Bull: "Het is helemaal ruk"

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Woedende Verstappen haalt uit naar Red Bull: "Het is helemaal ruk"

Max Verstappen is helemaal klaar met de Formule 1 na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Na een nietszeggende zesde startplaats te hebben gehaald en een spin op de Hungaroring, kwam het stoom uit de oren van de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing

Verstappen kon geen enkele vuist maken tijdens de kwalificatie in Boedapest. De Nederlander kwam niet in de buurt van polesitter Lando Norris en spinde ook nog eens in de voorlaatste bocht. De frustratie droop na afloop dan ook van het gezicht van de 28-jarige. 

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Na afloop wees Verstappen voornamelijk naar een aantal mankementen van de RB22. "Voor mij ging de kwalificatie gewoon helemaal ruk", zo oordeelde hij keihard tegenover Viaplay. "Al vanaf de derde vrije training verliezen we alleen maar downforce aan de auto. En dat bleef maar doorgaan, ook in de kwalificatie. Dus het was gewoon helemaal waardeloos." 

"Er is elke keer weer wat anders. Iets wat weer niet werkt, of wat weer kapot gaat, of weet ik veel. Ik ben er even helemaal klaar mee", zo vervolgde een dik gefrustreerde Nederlander. 

'De auto is niet te besturen'

Verstappen ging nog even door en stelde dat zijn auto momenteel niet te besturen is. Op de vraag wat er allemaal misging reageerde hij kortaf: "Weet ik veel. Ze kunnen zien dat er weer wat fout gaat met de aerodynamica, dat we weer downforce verliezen. De auto is gewoon onbestuurbaar." 

"De auto is gewoon niet te besturen. Ik stuur gewoon in en de auto breekt helemaal uit. En als ik dan vleugel eraf haal, heb ik weer onderstuur. En als ik vleugel erbij zet, dan breekt hij weer uit. Het is niet te doen." 

De Nederlander lijkt er even helemaal klaar mee te zijn met de Formule 1. Vooralsnog gaf hij dan ook weinig hoop voor de race. "We zien het wel." 

Flexwing

Posts: 486

Ik zeg gewoon weg gaan naar mercedes wat dit wordt niks meer

  • 1
  • 25 jul 2026 - 17:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (5)

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  • Flexwing

    Posts: 486

    Ik zeg gewoon weg gaan naar mercedes wat dit wordt niks meer

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:42
  • JV fan

    Posts: 3.004

    Max Zeurstappen worrdt het ..

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:48
  • Knalpijp

    Posts: 2.514

    Ze moeten eerst die Waché eruit gooien, of hem de chef maken van de catering.
    Maar alsjeblieft laat deze gast niet aan de auto werken.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:48
  • schwantz34

    Posts: 42.495

    Dat opvliegende karakter heeft Max overduidelijk van zijn moeder meegekregen...

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:48
  • Joseph1000

    Posts: 318

    Euh volgens mij kwam hij echt zelf de bocht niet goed uit.🤔
    Ben benieuwd waar hij volgend jaar heen gaat 😬

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 17:49

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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