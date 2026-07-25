Lando Norris heeft zich verzekerd van poleposition voor de Grand Prix van Hongarije. De McLaren-coureur bleef de concurrentie nipt voor na een spannende kwalificatie, waarin Ferrari de Brit het vuur na aan de schenen legde. Na afloop sprak Norris zijn tevredenheid uit over de prestaties van zijn team én de nieuwe updates aan de MCL40.

Het hele weekend zat het veld dicht bij elkaar op de Hungaroring, maar uiteindelijk was het Norris die de snelste tijd op de klokken zette. Daarmee bezorgt hij McLaren een uitstekende uitgangspositie voor de race van zondag.

Norris looft McLaren na geslaagde updates

Na afloop kon Norris zijn glimlach niet verbergen. "Het voelt geweldig om weer bovenaan te staan", begint de Brit. "Het was een lastige kwalificatie, want Ferrari zat er het hele weekend heel dichtbij. Vanaf onze eerste ronden voelden we echter dat de auto snel was en we hebben bovendien een aantal updates meegenomen."

Volgens Norris is het lastig om precies te zeggen hoeveel tijd de nieuwe onderdelen hebben opgeleverd, maar hun effect was volgens hem wel degelijk merkbaar. "Het is moeilijk om daar een exact cijfer op te plakken, maar vandaag hebben ze zeker geholpen. Op een circuit als de Hungaroring wil je absoluut vanaf pole vertrekken, dus hier ben ik ontzettend blij mee."

'Mijn Q3-ronden waren niet eens perfect'

Opvallend genoeg vond Norris zijn beslissende ronden in Q3 zelf niet foutloos. Toch bleek zijn laatste poging voldoende voor de eerste startplek. "Ik had de hele dag vertrouwen in de auto, maar mijn ronden in Q3 waren eerlijk gezegd niet mijn beste. Zelfs die laatste voelde niet perfect aan, dus ik was eigenlijk verrast dat ik bovenaan eindigde."

De McLaren-coureur prijst vooral het werk van zijn team. "We doen al het hele weekend goed werk en de auto geeft me veel vertrouwen. In mijn laatste ronde heb ik nog wat extra risico genomen. Sommige dingen pakten goed uit, andere iets minder, maar uiteindelijk was het genoeg. Ik ben ontzettend blij voor het team, want iedereen heeft hier keihard voor gewerkt. Nu moeten we die lijn zondag doortrekken."