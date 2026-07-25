GPDA-voorzitter Alexander Wurz begrijpt de frustratie van Max Verstappen over de huidige F1-regels. Veel coureurs uitten in de afgelopen weken hun frustratie, maar bij Verstappen heerst dit gevoel al langer. Wurz stelt dat de GPDA heeft bijgedragen aan het veranderen van de regels, maar hij weet nog niet waar de toekomst van Verstappen ligt.

Verstappen maakte er ook dit weekend in Hongarije geen geheim van dat de huidige motorregels met de batterijen volgens hem niet goed zijn. Na de raceweekenden op de circuits van Silverstone en Spa delen meer coureurs deze mening. Op deze iconische circuits waren er weinig plekken om de batterij weer op te laden, waardoor de coureurs veel vermogen verloren en in de problemen kwamen.

Slaat de frustratie van Verstappen ergens op?

Bij rijdersvakbond GPDA zijn de klachten natuurlijk bekend. GPDA-voorzitter Wurz wordt in een interview met OE24 gevraagd hoe hij de toekomst van Verstappen ziet: "Als één van de belangrijkste hoofdrolspelers van de afgelopen jaren zijn toekomst in twijfel trekt, roept dat natuurlijk vragen op. Alleen hijzelf kan antwoord geven. Ik denk dat hij nog niet helemaal weet waar het naartoe gaat. Maar ik denk dat hij in de Formule 1 blijft. We hebben hier immers de beste en de coolste auto's. We zien dat de regels verbeteren en weer de goede kant opgaan."

Wurz kan de emoties van Verstappen heel erg goed begrijpen: "Ik begrijp hem. Misschien zijn de regels dit jaar te snel en te veel veranderd."

Hoe kan de GPDA helpen?

De Oostenrijkse oud-coureur stelt dat ze als GPDA bemiddelen en een rol hebben gespeeld bij de aangepaste regels voor de komende jaren: "We bemiddelen sowieso al. Zonder de inspanningen van de GPDA zouden de regels nooit zijn aangepast. Uit eerlijkheid voor de motorfabrikanten konden ze de regels niet radicaal veranderen, maar alles gaat stap voor stap. Er zal de komende twee jaar heel erg veel gaan gebeuren. Het aandeel van de verbrandingsmotor zal weer toenemen, maar een hybridecomponent zal behouden blijven."