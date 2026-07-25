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Rijdersvakbond staat vierkant achter gefrustreerde Verstappen

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Rijdersvakbond staat vierkant achter gefrustreerde Verstappen

GPDA-voorzitter Alexander Wurz begrijpt de frustratie van Max Verstappen over de huidige F1-regels. Veel coureurs uitten in de afgelopen weken hun frustratie, maar bij Verstappen heerst dit gevoel al langer. Wurz stelt dat de GPDA heeft bijgedragen aan het veranderen van de regels, maar hij weet nog niet waar de toekomst van Verstappen ligt. 

Verstappen maakte er ook dit weekend in Hongarije geen geheim van dat de huidige motorregels met de batterijen volgens hem niet goed zijn. Na de raceweekenden op de circuits van Silverstone en Spa delen meer coureurs deze mening. Op deze iconische circuits waren er weinig plekken om de batterij weer op te laden, waardoor de coureurs veel vermogen verloren en in de problemen kwamen.

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Slaat de frustratie van Verstappen ergens op?

Bij rijdersvakbond GPDA zijn de klachten natuurlijk bekend. GPDA-voorzitter Wurz wordt in een interview met OE24 gevraagd hoe hij de toekomst van Verstappen ziet: "Als één van de belangrijkste hoofdrolspelers van de afgelopen jaren zijn toekomst in twijfel trekt, roept dat natuurlijk vragen op. Alleen hijzelf kan antwoord geven. Ik denk dat hij nog niet helemaal weet waar het naartoe gaat. Maar ik denk dat hij in de Formule 1 blijft. We hebben hier immers de beste en de coolste auto's. We zien dat de regels verbeteren en weer de goede kant opgaan."

Wurz kan de emoties van Verstappen heel erg goed begrijpen: "Ik begrijp hem. Misschien zijn de regels dit jaar te snel en te veel veranderd."

Hoe kan de GPDA helpen?

De Oostenrijkse oud-coureur stelt dat ze als GPDA bemiddelen en een rol hebben gespeeld bij de aangepaste regels voor de komende jaren: "We bemiddelen sowieso al. Zonder de inspanningen van de GPDA zouden de regels nooit zijn aangepast. Uit eerlijkheid voor de motorfabrikanten konden ze de regels niet radicaal veranderen, maar alles gaat stap voor stap. Er zal de komende twee jaar heel erg veel gaan gebeuren. Het aandeel van de verbrandingsmotor zal weer toenemen, maar een hybridecomponent zal behouden blijven."

Larry Perkins

Posts: 66.575

[i] Wurz: "Zonder de inspanningen van de GPDA zouden de regels nooit zijn aangepast." [/i]

'Hans Wurz' probeert de veren uit de bips van Verstappen te trekken en in zijn eigen GPDA-hangreet te steken...

  • 4
  • 25 jul 2026 - 14:12
F1 Nieuws Max Verstappen Alexander Wurz Red Bull Racing GPDA GP Hongarije 2026

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.573

    Wurz: "Zonder de inspanningen van de GPDA zouden de regels nooit zijn aangepast."

    'Hans Wurz' probeert de veren uit de bips van Verstappen te trekken en in zijn eigen GPDA-hangreet te steken...

    • + 4
    • 25 jul 2026 - 14:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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