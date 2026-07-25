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Balende Piastri pleit voor straf voor Hamilton

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Balende Piastri pleit voor straf voor Hamilton

Oscar Piastri is op zijn zachtst gezegd niet blij met de actie van Lewis Hamilton in de slotfase van de kwalificatie op de Hungaroring. Hamilton reed hem in de weg, en dat komt hem mogelijk op een straf te staan. Volgens Piastri is het duidelijk: Hamilton verdient een straf.

Het team van McLaren was vandaag oppermachtig in de kwalificatie op de Hungaroring. Ze konden de degens kruisen met de snelle Ferrari's en waren sneller dan de tegenvallende Mercedessen en de mopperende Max Verstappen. Lando Norris reed een snelle tijd, en pakte daarmee de pole position. Piastri hoopte zich ook te kunnen mengen in de strijd, maar toen hij net aan zijn laatste run was begonnen, kwam hij Hamilton tegen.

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Wat was er precies aan de hand?

De Britse Ferrari-coureur leek totaal geen weet te hebben van wat er in zijn omgeving gebeurde, en reed rustig rond op de racelijn. Piastri reageerde boos, stak cynisch zijn duim op en meldde het team wat er aan de hand was. De stewards zagen het ook, en beide coureurs mogen tekst en uitleg komen geven over het incident.

Als het aan Piastri ligt, krijgt Hamilton een straf. Na afloop legde hij zwaar gefrustreerd aan Sky Sports uit wat er aan de hand was: "Het was gewoon zo dat Lewis niet in zijn spiegels keek. Die gele vlag voor de spin van Max Verstappen was niet mijn probleem. Het was jammer, want dit zorgde er ook voor dat ik geen rondetijd kon noteren."

Diepe frustratie

Piastri bleef hierdoor steken op de vijfde tijd, al mag hij dus blijven hopen op een betere startpositie. Hij wil echter niet afhankelijk zijn van straffen van anderen, en stelde dat er zeker meer mogelijk was geweest: "Het is duidelijk dat de auto snel was vandaag. Ik heb er zeker op gejaagd, maar het was niet makkelijk, de performance is in ieder geval wél aanwezig."

De Vogel is Geland

Posts: 1.124

Op de onboard is duidelijk te zien dat Lewis geen idee heeft waar hij rijdt. Ouwe wijven gangetje mid corner. Hier kunnen de stewards niet omheen. Lewis gaat minimaal drie plaatsen naar achteren. Lekker bakkeleien met Max dus

  • 2
  • 25 jul 2026 - 18:21
F1 Nieuws Lewis Hamilton Oscar Piastri Ferrari McLaren GP Hongarije 2026

Reacties (6)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.124

    Op de onboard is duidelijk te zien dat Lewis geen idee heeft waar hij rijdt. Ouwe wijven gangetje mid corner. Hier kunnen de stewards niet omheen. Lewis gaat minimaal drie plaatsen naar achteren. Lekker bakkeleien met Max dus

    • + 2
    • 25 jul 2026 - 18:21
  • Larry Perkins

    Posts: 66.607

    "Balende Piastri pleit voor straf voor Hamilton."

    Oscar zegt enkel dat Lewis niet in zijn spiegels keek en pleit helemaal niet voor een straf.
    Bovendien weten we niet wat hij bij de stewards gaat vertellen, doorgaans stellen coureurs zich daar coulanter en meer begripvol op naar hun collega's, Russell uitgezonderd...

    • + 2
    • 25 jul 2026 - 18:27
    • NicoS

      Posts: 21.081

      Als je iemand is de beslissende fase van de kwalificatie dusdanig hindert dat hij z’n ronde af moet breken….
      Wanneer krijg je dan wel straf zou je zeggen…..ik vrees dat er geen uitleg mogelijk is.
      Geen straf betekent dat niemand nog een straf kan krijgen voor hinderen in de kwalificatie.

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 18:33
    • schwantz34

      Posts: 42.503

      In de weg rijden tijdens de kwali, je tijd verbeteren onder geel, in de F1 mag het (itt de Moto GP waar ze wel zeer streng zijn en direct straffen) allemaal tewgenwoordig!

      • + 2
      • 25 jul 2026 - 18:45
    • HarryLam

      Posts: 5.616

      Hammie doet nooit wat.

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 18:47
  • Ernie5335

    Posts: 5.927

    Ham... Daar gaat je mond van dicht 😉

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 21:52

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.692
  • Podiums 137
  • Grand Prix 242
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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