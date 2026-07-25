Oscar Piastri is op zijn zachtst gezegd niet blij met de actie van Lewis Hamilton in de slotfase van de kwalificatie op de Hungaroring. Hamilton reed hem in de weg, en dat komt hem mogelijk op een straf te staan. Volgens Piastri is het duidelijk: Hamilton verdient een straf.

Het team van McLaren was vandaag oppermachtig in de kwalificatie op de Hungaroring. Ze konden de degens kruisen met de snelle Ferrari's en waren sneller dan de tegenvallende Mercedessen en de mopperende Max Verstappen. Lando Norris reed een snelle tijd, en pakte daarmee de pole position. Piastri hoopte zich ook te kunnen mengen in de strijd, maar toen hij net aan zijn laatste run was begonnen, kwam hij Hamilton tegen.

Wat was er precies aan de hand?

De Britse Ferrari-coureur leek totaal geen weet te hebben van wat er in zijn omgeving gebeurde, en reed rustig rond op de racelijn. Piastri reageerde boos, stak cynisch zijn duim op en meldde het team wat er aan de hand was. De stewards zagen het ook, en beide coureurs mogen tekst en uitleg komen geven over het incident.

Als het aan Piastri ligt, krijgt Hamilton een straf. Na afloop legde hij zwaar gefrustreerd aan Sky Sports uit wat er aan de hand was: "Het was gewoon zo dat Lewis niet in zijn spiegels keek. Die gele vlag voor de spin van Max Verstappen was niet mijn probleem. Het was jammer, want dit zorgde er ook voor dat ik geen rondetijd kon noteren."

Diepe frustratie

Piastri bleef hierdoor steken op de vijfde tijd, al mag hij dus blijven hopen op een betere startpositie. Hij wil echter niet afhankelijk zijn van straffen van anderen, en stelde dat er zeker meer mogelijk was geweest: "Het is duidelijk dat de auto snel was vandaag. Ik heb er zeker op gejaagd, maar het was niet makkelijk, de performance is in ieder geval wél aanwezig."