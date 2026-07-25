De organisatie van de Hongaarse Grand Prix heeft laten weten dat ze het circuit hebben aangepast na klachten van onder meer Max Verstappen. Na de tweede vrije training op vrijdag werd duidelijk dat er meerdere punten waren waar het asfalt los begon te laten. Er zijn nu werkzaamheden uitgevoerd om de problemen op te lossen.

In de vrije trainingen op de Hungaroring werd duidelijk dat er zeer weinig grip is. Veel coureurs gleden alle kanten op, en het regende klachten. Later verschenen er foto's op het internet van delen van de baan waar het asfalt begon los te laten. De baan is recent opnieuw geasfalteerd, maar toch leken er problemen te ontstaan. George Russell uitte zijn zorgen bij de internationale media, terwijl Max Verstappen naar verluidt intern ook zijn zorgen zou hebben gedeeld.

Wat is er aan de hand?

De organisatie van de Hongaarse Grand Prix deelde vandaag een statement over de zaak. Ze wezen opvallend genoeg alleen naar klachten van Verstappen: "In reactie op de opmerkingen van Max Verstappen gisteren, heeft het technisch team van de Hungaroring de gemelde oneffenheden op het rechte stuk bij het start/finish-gedeelte aangepakt. Hierbij is gebruikgemaakt van infraroodtechnologie om het asfalt weer zacht te maken, waarna het oppervlak met een wals is gecorrigeerd."

Wat is er aangepast?

Het circuit nabij hoofdstad Boedapest heeft in de afgelopen maanden een flinke make-over ondergaan. Er zijn bepaalde delen van de baan voorzien van een nieuwe laag asfalt, terwijl ook de infrastructuur rondom de baan is aangepast. Zo is er een nieuwe hoofdtribune gebouwd en is de paddock onder handen genomen.

Eerdere problemen in Monaco

De organisatie hoopt dat de problemen op deze manier worden opgelost. Eerder dit jaar werd de Grand Prix van Monaco in de slotfase stilgelegd door problemen met het asfalt in de laatste bocht. Op deze plek vlogen Lance Stroll en Charles Leclerc van de baan, en de hoge heren van de Formule 1 zouden een soortgelijke situatie graag willen voorkomen.