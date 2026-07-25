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Organisatie past Hungaroring aan na klachten Verstappen

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Organisatie past Hungaroring aan na klachten Verstappen

De organisatie van de Hongaarse Grand Prix heeft laten weten dat ze het circuit hebben aangepast na klachten van onder meer Max Verstappen. Na de tweede vrije training op vrijdag werd duidelijk dat er meerdere punten waren waar het asfalt los begon te laten. Er zijn nu werkzaamheden uitgevoerd om de problemen op te lossen.

In de vrije trainingen op de Hungaroring werd duidelijk dat er zeer weinig grip is. Veel coureurs gleden alle kanten op, en het regende klachten. Later verschenen er foto's op het internet van delen van de baan waar het asfalt begon los te laten. De baan is recent opnieuw geasfalteerd, maar toch leken er problemen te ontstaan. George Russell uitte zijn zorgen bij de internationale media, terwijl Max Verstappen naar verluidt intern ook zijn zorgen zou hebben gedeeld.

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Wat is er aan de hand?

De organisatie van de Hongaarse Grand Prix deelde vandaag een statement over de zaak. Ze wezen opvallend genoeg alleen naar klachten van Verstappen: "In reactie op de opmerkingen van Max Verstappen gisteren, heeft het technisch team van de Hungaroring de gemelde oneffenheden op het rechte stuk bij het start/finish-gedeelte aangepakt. Hierbij is gebruikgemaakt van infraroodtechnologie om het asfalt weer zacht te maken, waarna het oppervlak met een wals is gecorrigeerd."

Wat is er aangepast?

Het circuit nabij hoofdstad Boedapest heeft in de afgelopen maanden een flinke make-over ondergaan. Er zijn bepaalde delen van de baan voorzien van een nieuwe laag asfalt, terwijl ook de infrastructuur rondom de baan is aangepast. Zo is er een nieuwe hoofdtribune gebouwd en is de paddock onder handen genomen.

Eerdere problemen in Monaco

De organisatie hoopt dat de problemen op deze manier worden opgelost. Eerder dit jaar werd de Grand Prix van Monaco in de slotfase stilgelegd door problemen met het asfalt in de laatste bocht. Op deze plek vlogen Lance Stroll en Charles Leclerc van de baan, en de hoge heren van de Formule 1 zouden een soortgelijke situatie graag willen voorkomen.

racepace1

Posts: 920

Kijk hier is het woord klacht gegrond!
Helemaal goed geschreven red

  • 1
  • 25 jul 2026 - 15:16
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • racepace1

    Posts: 920

    Kijk hier is het woord klacht gegrond!
    Helemaal goed geschreven red

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 15:16
  • Wibautstraat

    Posts: 38

    Alles moet voor max aangepast worden, wat voor gekkigheid is dit?
    En maar miepen en miepen, mondje houden en je werk doen maat. De beste coureurs passen zich aan, dat zie ik niet bij max, sorry.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 15:28
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.156

      @Weeïge Wibautje
      "Alles moet voor max aangepast worden, wat voor gekkigheid is dit?
      En maar miepen en miepen, mondje houden en je werk doen maat... "

      Als jij nou eens beter je werk doet met lezen, hoef je je ultradomme prietpraat hier (maar waarschijnlijk overal waar jij je begeeft) niet steeds uit te kotsen...

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 15:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.797

    Oei oei, vriend kwam ermee en Max gaat met de eer strijken....oei oei.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 15:43

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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