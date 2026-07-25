Yuki Tsunoda heeft in de Formule 1 de garage gedeeld met onder meer Max Verstappen en Pierre Gasly, maar toch is het niet één van hen die de grootste indruk op hem heeft gemaakt. De Japanner wijst Daniel Ricciardo aan als de teamgenoot van wie hij de meest waardevolle lessen leerde, vooral op mentaal en professioneel vlak.

Tsunoda debuteerde in 2021 bij AlphaTauri naast Gasly en reed later ook samen met Verstappen bij Red Bull Racing. Vooral die laatste was de Japanner de baas, waarna Tsunoda na het seizoen 2025 zijn zitje verloor. Toch kijkt hij met de meeste waardering terug op de periode waarin hij samenwerkte met Ricciardo.

Ricciardo maakte grootste indruk op Tsunoda

Tijdens een live-opname van de F1 Nation-podcast op Spa-Francorchamps kreeg Tsunoda de vraag van welke voormalige teamgenoot hij het meest heeft geleerd. Hoewel hij benadrukte dat iedere coureur hem iets heeft bijgebracht, stak Ricciardo er voor hem bovenuit.

"Ik heb van iedere teamgenoot iets meegenomen, maar Daniel springt er voor mij uit", vertelt Tsunoda. "Toen ik naast Pierre reed, was ik nog een rookie en leerde ik ontzettend veel. Maar als ik terugdenk aan hoe Daniel zich altijd opstelde, besef ik pas hoe professioneel hij eigenlijk was."

'Hij bleef altijd rustig, ik deed juist het tegenovergestelde'

Volgens Tsunoda zat het grote verschil vooral in de manier waarop Ricciardo met moeilijke momenten omging. "Na een slechte sessie nam ik mijn frustraties vaak mee de engineeringruimte in. Daardoor gaf ik de engineers niet altijd de feedback die ze nodig hadden", geeft de Japanner eerlijk toe.

"Daniel bleef daarentegen altijd kalm, ongeacht de situatie. Hij straalde rust uit en gaf het hele team positieve energie. Dat is misschien wel de belangrijkste les die ik van hem heb geleerd." Tsunoda omschreef Ricciardo eerder al als zijn mentor binnen de Formule 1. De Australiër beëindigde inmiddels zijn racecarrière en is tegenwoordig actief als merkambassadeur van Ford Racing. Vorig weekend kwamen de twee elkaar opnieuw tegen tijdens het Goodwood Festival of Speed.