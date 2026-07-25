user icon
icon

Tsunoda klapt uit de school: "Van hem leerde ik meer dan Verstappen"

<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda klapt uit de school: "Van hem leerde ik meer dan Verstappen"

Yuki Tsunoda heeft in de Formule 1 de garage gedeeld met onder meer Max Verstappen en Pierre Gasly, maar toch is het niet één van hen die de grootste indruk op hem heeft gemaakt. De Japanner wijst Daniel Ricciardo aan als de teamgenoot van wie hij de meest waardevolle lessen leerde, vooral op mentaal en professioneel vlak.

Tsunoda debuteerde in 2021 bij AlphaTauri naast Gasly en reed later ook samen met Verstappen bij Red Bull Racing. Vooral die laatste was de Japanner de baas, waarna Tsunoda na het seizoen 2025 zijn zitje verloor. Toch kijkt hij met de meeste waardering terug op de periode waarin hij samenwerkte met Ricciardo.

Meer over Max Verstappen Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

Ricciardo maakte grootste indruk op Tsunoda

Tijdens een live-opname van de F1 Nation-podcast op Spa-Francorchamps kreeg Tsunoda de vraag van welke voormalige teamgenoot hij het meest heeft geleerd. Hoewel hij benadrukte dat iedere coureur hem iets heeft bijgebracht, stak Ricciardo er voor hem bovenuit.

"Ik heb van iedere teamgenoot iets meegenomen, maar Daniel springt er voor mij uit", vertelt Tsunoda. "Toen ik naast Pierre reed, was ik nog een rookie en leerde ik ontzettend veel. Maar als ik terugdenk aan hoe Daniel zich altijd opstelde, besef ik pas hoe professioneel hij eigenlijk was."

'Hij bleef altijd rustig, ik deed juist het tegenovergestelde'

Volgens Tsunoda zat het grote verschil vooral in de manier waarop Ricciardo met moeilijke momenten omging. "Na een slechte sessie nam ik mijn frustraties vaak mee de engineeringruimte in. Daardoor gaf ik de engineers niet altijd de feedback die ze nodig hadden", geeft de Japanner eerlijk toe.

"Daniel bleef daarentegen altijd kalm, ongeacht de situatie. Hij straalde rust uit en gaf het hele team positieve energie. Dat is misschien wel de belangrijkste les die ik van hem heb geleerd." Tsunoda omschreef Ricciardo eerder al als zijn mentor binnen de Formule 1. De Australiër beëindigde inmiddels zijn racecarrière en is tegenwoordig actief als merkambassadeur van Ford Racing. Vorig weekend kwamen de twee elkaar opnieuw tegen tijdens het Goodwood Festival of Speed.

Astfgl

Posts: 1.009

Mooie suggestieve titel ook weer. Het enige wat Tsunoda in dit artikel zegt is dat Ricciardo er voor hem in positieve zin uitsprong. Nergens maakt hij direct de vergelijking met Verstappen, maar deze titel doet meteen vermoeden dat Tsunoda zich negatief uitlaat over Verstappen of dat er kwaad blo... [Lees verder]

  • 3
  • 25 jul 2026 - 14:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 66.575

    "Tsunoda klapt uit de school: "Van hem leerde ik meer dan Verstappen."

    Het is logisch dat Tsunoda meer van Ricciardo leerde.
    Max leerde het meeste van zijn vader en had Ricciardo's advies niet nodig.




















    Ps. Waarschijnlijk had er moeten staan:
    Tsunoda klapt uit de school: "Van hem leerde ik meer dan [b] van [b] Verstappen."
    Het woordje "van" ontbreekt één keer in de kop.

    • + 1
    • 25 jul 2026 - 14:40
    • Astfgl

      Posts: 1.009

      Mooie suggestieve titel ook weer. Het enige wat Tsunoda in dit artikel zegt is dat Ricciardo er voor hem in positieve zin uitsprong. Nergens maakt hij direct de vergelijking met Verstappen, maar deze titel doet meteen vermoeden dat Tsunoda zich negatief uitlaat over Verstappen of dat er kwaad bloed is tussen de twee.

      • + 3
      • 25 jul 2026 - 14:43
    • Regenrace

      Posts: 2.791

      Maar of we dat nou mooi moeten vinden...

      • + 0
      • 25 jul 2026 - 15:40
  • Tra893SDk

    Posts: 157

    Ik hoop dat we hem nog ergens te zien krijgen, in F1 of ergens anders. Prima coureur op zich, had initieel wel de verkeerde mentaliteit. Waardeerde zijn plek niet echt, en leek ook wat lui door vooral zich dommer voor te doen dan hij was, ook in interviews waarmee je eigenlijk het publiek niet serieus neemt (al was dit vanuit hem onbewust). Ik heb het dan over het doen alsof hij basisconcepten niet begreep. Sommigen namen dit nog serieus ook zoals Coulthard en vonden dat hij dus gewoon niet in de racerij thuishoorde ondanks zijn basistalent. Dat hij het werkelijk sociale Engels in de paddock geleerd heeft helpt natuurlijk ook niet.

    Dit is later wel veranderd meen ik. Niet alleen dat hij snapte dat het een privilege is om in de F1 rond te rijden, maar ook dat hij daadwerkelijk het zo goed mogelijk wilde doen. Het is verder ook geen saaie robot oid. Dat hij ook meerdere coureurs verslagen heeft, die eigenlijk ingebracht werden om hém te verslaan is een mooi onderdeel van zijn verhaal.

    Ik denk dat dat RB-contract hem echter blokkeert om elders voor zijn kansen te gaan. Hij gaf vorig jaar al aan dat hij contractueel geen contact mocht hebben met andere teams ondanks dat het vrij duidelijk was dat RBR hem niet zou laten in 2026. Tegen de tijd dat de keus op Hadjar officieel gemaakt was, was het te laat om nog ergens te praten met teams in Indycar of Super Formula.

    Omdat hij dus een Red Bull-coureur is, mag Honda of een andere partij met invloed hem ook niet vertegenwoordigen rond het vinden van een zitje.

    Hij moet ook altijd aanwezig zijn bij de races voor Red Bull, dus hij is ook 'bezet' tijdens raceweekenden, dus ook tijdens het seizoen ergens een deal tekenen wordt heel lastig. Dit terwijl we weten dat Tsunoda alleen onder zeer specifieke omstandigheden een kans zal krijgen bij RBR.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 14:56

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar