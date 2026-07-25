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Wolff flirt weer met Verstappen: "Daar zijn we niet bang voor"

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Wolff flirt weer met Verstappen: "Daar zijn we niet bang voor"

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou er geen probleem mee hebben om Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli samen in één team te zetten. Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en alhoewel Wolff een deal eerder afwees, dropt hij nu toch weer een hint.

Verstappen heeft een frustrerende fase bij het team van Red Bull achter de rug. Door de tegenvallende prestaties werd hij in verband gebracht met een overstap naar een ander team. Hij werd in verband gebracht met Mercedes en McLaren, maar vooralsnog lijkt het erop dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte eerder openlijk met de komst van Verstappen, maar stelde recent dat ze tevreden zijn met hun huidige coureurs Antonelli en George Russell.

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Mooie woorden

Antonelli is dit jaar bezig met een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Hij heeft al zes races gewonnen en voert momenteel het wereldkampioenschap aan. Wolff is zeer trots op hem, zo legt hij uit in een interview met de Duitse tak van Sky Sports: "Ik denk dat de jongen simpelweg heel erg goed is in het verwerken en het implementeren van feedback."

Antonelli en Verstappen samen in één team?

Kenners stelden dat een mogelijke komst van Verstappen naar Mercedes niet zou werken, omdat Antonelli momenteel zo goed voor de dag komt. Wolff is het niet helemaal eens met deze bewering, en stelt dat twee supersterren in één team wel kan werken: "We zijn er niet bang voor om Max en Kimi op een bepaald moment samen in het team te hebben."

Wat is de stand van zaken?

Het is een opvallende bewering van Wolff, omdat hij eerder dus aangaf dat Mercedes 'gewoon' wil vasthouden aan het rijdersduo bestaand uit Antonelli en Russell. De Oostenrijker gooit hiermee een beetje olie op het vuur, maar het lijkt de situatie niet onder druk te zetten. Verstappen beschikt immers nog steeds over een contract dat loopt tot en met 2028, en hij en zijn manager Raymond Vermeulen lieten eerder al doorschemeren dat ze het liefst bij Red Bull willen blijven.

Snorremans

Posts: 336

Denk eerder dat Toto het bekkie van George een beetje wil snoeren. Door met Verstappen op de proppen te komen hoopt hij dat Russell weer een beetje down 2 earth komt.

  • 4
  • 25 jul 2026 - 17:12
F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (5)

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  • Dale U

    Posts: 1.999

    Toto ziet geen verbetering in de Boekhouder..... eigenlijk is George afgeschreven, tenminste bij MB.

    • + 3
    • 25 jul 2026 - 16:27
  • Erik FW34

    Posts: 3.918

    Steekje van Wolff naar RB het niet durft

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 16:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.799

    "Wolff flirt weer met Verstappen: "Daar zijn we niet bang voor"

    Oh, voor Max hoef je niet bang te zijn hoor....voor "the smasher" daarentegen kun je niet voorzichtig genoeg zijn.
    Die flirt met zijn met goud ingelegde bats.

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 16:42
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.460

    Wat vind Susie hiervan? Toto flirt wel vaak met Max

    • + 0
    • 25 jul 2026 - 16:45
  • Snorremans

    Posts: 336

    Denk eerder dat Toto het bekkie van George een beetje wil snoeren. Door met Verstappen op de proppen te komen hoopt hij dat Russell weer een beetje down 2 earth komt.

    • + 4
    • 25 jul 2026 - 17:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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