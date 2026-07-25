"Wolff flirt weer met Verstappen: "Daar zijn we niet bang voor"

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou er geen probleem mee hebben om Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli samen in één team te zetten. Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, en alhoewel Wolff een deal eerder afwees, dropt hij nu toch weer een hint.

Verstappen heeft een frustrerende fase bij het team van Red Bull achter de rug. Door de tegenvallende prestaties werd hij in verband gebracht met een overstap naar een ander team. Hij werd in verband gebracht met Mercedes en McLaren, maar vooralsnog lijkt het erop dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte eerder openlijk met de komst van Verstappen, maar stelde recent dat ze tevreden zijn met hun huidige coureurs Antonelli en George Russell.

Mooie woorden

Antonelli is dit jaar bezig met een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Hij heeft al zes races gewonnen en voert momenteel het wereldkampioenschap aan. Wolff is zeer trots op hem, zo legt hij uit in een interview met de Duitse tak van Sky Sports: "Ik denk dat de jongen simpelweg heel erg goed is in het verwerken en het implementeren van feedback."

Antonelli en Verstappen samen in één team?

Kenners stelden dat een mogelijke komst van Verstappen naar Mercedes niet zou werken, omdat Antonelli momenteel zo goed voor de dag komt. Wolff is het niet helemaal eens met deze bewering, en stelt dat twee supersterren in één team wel kan werken: "We zijn er niet bang voor om Max en Kimi op een bepaald moment samen in het team te hebben."

Wat is de stand van zaken?

Het is een opvallende bewering van Wolff, omdat hij eerder dus aangaf dat Mercedes 'gewoon' wil vasthouden aan het rijdersduo bestaand uit Antonelli en Russell. De Oostenrijker gooit hiermee een beetje olie op het vuur, maar het lijkt de situatie niet onder druk te zetten. Verstappen beschikt immers nog steeds over een contract dat loopt tot en met 2028, en hij en zijn manager Raymond Vermeulen lieten eerder al doorschemeren dat ze het liefst bij Red Bull willen blijven.